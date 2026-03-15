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19:19 - Comprendre l'électorat d'Ille-sur-Têt : un regard sur la démographie locale Comment la population d'Ille-sur-Têt peut-elle affecter les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,88% et une densité de population de 175 habitants/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 748 € par an peut être l'expression de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,30% et d'une population étrangère de 10,44% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Ille-sur-Têt mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,45% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Ille-sur-Têt Le mouvement lepéniste était parvenu à capter 41,06% des voix lors de l'élection municipale à Ille-sur-Têt il y a 6 ans. Il n'y aura aucun second tour, William Burghoffer étant élu sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 33,05% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,42% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 32,70% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN arrachait 53,56% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,74% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 47,53% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,64% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Sandrine Dogor-Such.

16:58 - Les électeurs d'Ille-sur-Têt très mobilisés lors des scrutins Lors des municipales de 2020 à Ille-sur-Têt, l'abstention avait plafonné à 49,50 % au premier round, une abstention modeste. 1 973 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'à cause du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 26,31 %. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche en enseignements. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,38 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,18 %. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette particularité à Ille-sur-Têt constituera en tout cas l'un des tournants de cette municipale 2026.

15:59 - Ille-sur-Têt : le vote des électeurs l'année de la dissolution En juin 2024, les élections législatives à Ille-sur-Têt avaient favorisé Sandrine Dogor-Such (Rassemblement National) avec 47,53% au premier tour, devant Nathalie Cullell (Union de la gauche) avec 27,88%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sandrine Dogor-Such culminant à 57,64% des votes dans la commune. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les électeurs d'Ille-sur-Têt avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 42,74% des bulletins.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux d'Ille-sur-Têt il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Ille-sur-Têt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,42% pour Marine Le Pen, contre 42,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Ille-sur-Têt accordaient leurs suffrages à Sandrine Dogor-Such (RN) avec 32,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandrine Dogor-Such virant de nouveau en tête avec 53,56% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Ille-sur-Têt comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les premières élections municipales à Ille-sur-Têt depuis la réforme fiscale Alors que les impôts locaux ont progressé à Ille-sur-Têt entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,57 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville près de 252 000 euros, bien en deçà des 1 240 790 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Ille-sur-Têt s'est établi à 44,02 % en 2024 (contre 23,92 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Ille-sur-Têt s'est chiffrée à 976 euros en 2024 (contre 818 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Ille-sur-Têt Les résultats des élections municipales précédentes à Ille-sur-Têt se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, William Burghoffer (Divers gauche) a pris les commandes en récoltant 58,93% des bulletins. À ses trousses, Jean-Philippe Lecoinnet (Rassemblement National) a engrangé 41,06% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ille-sur-Têt, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.