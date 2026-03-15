Résultat municipale 2026 à Ille-sur-Têt (66130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ille-sur-Têt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ille-sur-Têt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ille-sur-Têt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain FABRESSE
Alain FABRESSE ILLE POUR DEMAIN 		1 035 39,49%
Claude AYMERICH
Claude AYMERICH ILLE-SUR-TÊT AVEC CLAUDE AYMERICH POUR VOUS AVEC VOUS 		817 31,17%
Caroline PAGES
Caroline PAGES ENSEMBLE FAISONS BOUGER ILLE 		769 29,34%
Participation au scrutin Ille-sur-Têt
Taux de participation 65,60%
Taux d'abstention 34,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 2 721

Source : ministère de l’Intérieur

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