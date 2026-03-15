Résultat municipale 2026 à Illiers-l'Évêque (27770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Illiers-l'Évêque a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Illiers-l'Évêque, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Illiers-l'Évêque [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël CLOMENIL
Joël CLOMENIL (14 élus) UNE GESTION RESPONSABLE - UN VILLAGE DYNAMIQUE 		347 76,77%
  • Joël CLOMENIL
  • Carole ANGLADE
  • Patrick VEIT
  • Edwige BERNARD
  • Jean-Michel HIDOUVILLE
  • Lena GUERIN
  • David FEUTRY
  • Aline LEOST
  • Laurent LEPROUST
  • Corinne GAUTHIER
  • Vianney DE LA BOULAYE
  • Claudine NOUGAREDE
  • Christian LELAY
  • Marie-Claude DECLERCQ
Julien LE NAY
Julien LE NAY (1 élu) ENSEMBLE POUR UN VILLAGE PLUS VIVANT 		105 23,23%
  • Julien LE NAY
Participation au scrutin Illiers-l'Évêque
Taux de participation 64,22%
Taux d'abstention 35,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 463

Source : ministère de l’Intérieur

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