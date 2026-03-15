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19:17 - Illiers-l'Évêque : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Illiers-l'Évêque montrent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,73%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 492 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,33%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,03%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Illiers-l'Évêque mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,63% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Illiers-l'Évêque ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru à la dernière municipale à Illiers-l'Évêque en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 35,04% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,35% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 32,29% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 54,23% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 39,74% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 54,51% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,84% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Christine Loir.

16:58 - Quelle abstention attendre à Illiers-l'Évêque aux municipales ? L'abstention à Illiers-l'Évêque constituera une variable majeure pour cette municipale 2026. L'abstention se montait à 60,00 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 bousculait la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 28,94 % des citoyens en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 50,83 % en 2022 à seulement 33,96 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,19 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité distancée du processus électoral.

15:59 - Illiers-l'Évêque : retour sur les derniers scrutins en date Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Les Européennes du printemps 2024 à Illiers-l'Évêque avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (39,74%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 17,40% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Illiers-l'Évêque avaient ensuite propulsé aux avants-postes Christine Loir (Rassemblement National) avec 54,51% au premier tour, devant Julien Canin (Ensemble !) avec 30,40%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christine Loir culminant à 58,84% des votes sur place.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Illiers-l'Évêque reste un territoire tourné vers le RN Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Illiers-l'Évêque votaient en priorité pour Marine Le Pen (35,04%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,62%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,35% pour Marine Le Pen, contre 43,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Illiers-l'Évêque accordaient leurs suffrages à Christine Loir (RN) avec 32,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,23%. Cette physionomie politique de Illiers-l'Évêque révèle donc un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Joël CLOMENIL a-t-il augmenté la fiscalité à Illiers-l'Évêque ? En termes d'impôts locaux à Illiers-l'Évêque, la somme moyenne réglée par ménage imposable a représenté 639 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 400 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 39,70 % en 2024 (contre environ 19,46 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Mais attention : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 13 570 € en 2024, bien en deçà des 70 670 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 7,32 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 à Illiers-l'Évêque : un scrutin sans liste particulier Il peut se révéler instructif de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Illiers-l'Évêque. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. 15 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Jean-Michel Hidouville a obtenu les meilleurs résultats avec 281 voix (99,64%), devant Marie-Claude Declercq qui a obtenu 99,29% des suffrages. Patrick Veit était à la troisième place, rassemblant 98,93% des électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Illiers-l'Évêque, ces équilibres propres aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Il faut néanmoins rappeler que, depuis une réforme du système électoral, le scrutin de liste s'est imposé dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant désormais les candidatures individuelles.