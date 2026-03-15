Résultat de l'élection municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden : les infos en direct

Programme de Thibaud Philipps à Illkirch-Graffenstaden (Avec Thibaud Philipps continuons ensemble)

Gestion des deniers publics

Une gestion saine des finances publiques est essentielle pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Aucun impôt n'a été augmenté durant le mandat écoulé, ni ne le sera durant le prochain. Cette approche permet de maintenir une dette raisonnable de 61 € par habitant en 2026.

Cadre de vie exceptionnel

Le développement d'un cadre de vie agréable est une priorité pour la municipalité. Des projets tels que la création d'un parc à la Schloßmatt et la construction de résidences seniors visent à améliorer la qualité de vie des habitants. L'urbanisme sera harmonieux et respectera l'identité de chaque quartier.

Ville sûre et agréable

La sécurité des citoyens est primordiale, avec des initiatives pour renforcer la Police municipale et augmenter le nombre d'agents. Le déploiement de la vidéoprotection et l'aménagement de points sensibles contribueront à une meilleure sécurité. Des bornes d'appel d'urgence seront également installées dans les lieux publics.

Ville durable

La durabilité est au cœur des projets futurs, avec un accent sur la santé et l'alimentation durable. La construction d'une maison de santé et l'accompagnement de réseaux de chaleur sont des initiatives clés. Des actions collectives avec des partenaires associatifs viseront à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux.