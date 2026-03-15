Résultat de l'élection municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden

Tête de listeListe
Pascale Gendrault
Pascale Gendrault Liste Divers
Cultivons notre ville
  • Pascale Gendrault
  • Marc Friedrich
  • Carine Schaffroth
  • Etienne Gougenot
  • Nathalie Aubrun
  • Nicolas Marcantonio
  • Christelle Fierling Knoery
  • Matthieu Glady
  • Fabienne Cosmo
  • Jean Berton
  • Sylvia Mutterer
  • Valentin Nodinot
  • Francesca Boeri
  • Ramdane Koussa
  • Judith Harnichard--Pauly
  • Yann Aubert
  • Catherine Roblot
  • Romain Ovroutski
  • Christine Steil
  • René Streiff
  • Françoise Simonin
  • Jean-Christophe Capelier
  • Marie-Lyse Pflimlin
  • Raphaël Aubert
  • Anne-Laure Xoual
  • Zoubeïr Saad
  • Jennifer Mottet
  • Jacques Massing
  • Elisabeth Peiffer
  • Hassan Aktir
  • Patricia Albisser
  • Fabrice Lawniczak
  • Laurence Laflorentie
  • Michel Kopp
  • Edith Rozant
  • Rémy Martin
  • Alice Junker
Thibaud Philipps
Thibaud Philipps Liste divers droite
Avec Thibaud Philipps continuons ensemble
  • Thibaud Philipps
  • Huguette Heckel
  • Lamjad Saidani
  • Dominique Massé-Griess
  • Yvon Richard
  • Elisabeth Dreyfus
  • Serge Scheuer
  • Barbara Rimlinger
  • Hervé Fruh
  • Naïma Madani
  • Philippe Haas
  • Nadine Monzinger
  • Jean-Christophe Buchholzer
  • Sylvie Seigneur
  • Francis Trappler
  • Joëlle Kayser
  • Cédric Herbeault
  • Christine Vanderlieb
  • Thomas Levy
  • Marie-José Fruh
  • Fabrice Kiehl
  • Stéphanie Claus
  • Pierre Maciazek
  • Elise Tissier
  • Loïc Branchereau
  • Sylvie Marival
  • Gautier Hurelle
  • Evelyne Fellmann
  • Ivan Chaban
  • Véronique Dufant
  • Aurélien Dervaux
  • Michelle Ostertag
  • Romain Steinmetz
  • Valérie Heim
  • Léonard Barth
Laurent Vivet
Laurent Vivet Liste divers droite
Vivre bien, vivre mieux à Illkirch-Graffenstaden
  • Laurent Vivet
  • Alfonsa Alfano
  • Rémy Beaujeux
  • Michèle Hollender
  • Alain Distler
  • Stéphanie Lange
  • Luc Menard
  • Saaida Boujnan
  • Eric Jacques
  • Lisy Spengler
  • Michel Bottemer
  • Isabelle Colard
  • Christian Weber
  • Hélène Roy
  • Denis Joerg
  • Isabelle Bock
  • José Duarte
  • Anne Schmitt
  • Jean Thierset
  • Christine Rompel
  • Claude Troesch
  • Danièle Gries
  • François Gitz
  • Sandrine Heini
  • Christian Ligout
  • Magali Mori-Jost
  • Marc Mesgny
  • Lily Ulrich
  • Elie Calache
  • Lisbeth Schleiss
  • Joël Cheta
  • Yvette Erb
  • Claude Lange
  • Lucie Bollmann
  • Mickaël Greff
Séverine Magdelaine
Séverine Magdelaine Liste divers gauche
AGIR POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN !
  • Séverine Magdelaine
  • Jérémy Durand
  • Béatrice Longechal
  • Lucas Louis
  • Claire Ditner
  • Olivier Cartelli
  • Laurence Léon
  • Francesco Lestingi
  • Mireille Cassone
  • Jean-Marc Blézel
  • Mastou Diallo
  • Emmanuel Bachmann
  • Charlotte Latrubesse
  • Jean-François Kintz
  • Souad Missouri
  • Thibaut Baronnet
  • Sonia de Bastos
  • Sylvain Léon
  • Drissia Machtoune
  • Richard Sancho Andreo
  • Joanne Simon
  • Patrick Bernède
  • Laurence Solunto
  • Christophe Thouard
  • Sylvie Tourne
  • Pascal Zaepfel
  • Isabelle Lobel
  • Jules Rooke
  • Mériem Lelong
  • Antoine Jourdan
  • Anaïs Bur
  • Ronaï Kara
  • Élise Moutineau
  • Michel Wagner
  • Anne Gerhard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibaud Philipps
Thibaud Philipps (25 élus) Avec thibaud philipps, réinventez illkirch-graffenstaden ! 		2 500 39,70%
  • Thibaud Philipps
  • Catherine Bonn
  • Lamjad Saidani
  • Valérie Heim
  • Serge Scheuer
  • Marie Combet-Zill
  • Yvon Richard
  • Nadine Keller
  • Ahmed Koujil
  • Isabelle Herr
  • Hervé Fruh
  • Davina Dabysing
  • Philippe Haas
  • Sylvie Seigneur
  • Jean-Louis Kircher
  • Marie Rinkel
  • Luc Pfister
  • Elisabeth Dreyfus
  • André Steinhart
  • Lisa Gina Galler
  • Cédric Herbeault
  • Sandra Didelot
  • Fabrice Dominique Kiehl
  • Stéphanie Claus
  • Antoine Fridli
Claude Froehly
Claude Froehly (6 élus) Illkirch-graffenstaden, c'est ma nature ! 		2 173 34,51%
  • Claude Froehly
  • Séverine Magdelaine
  • Richard Hamm
  • Bénédicte Leleu
  • Michel Wagner
  • Martine Castellon
Pascale Gendrault
Pascale Gendrault (3 élus) Cultivons notre ville, authentique et conviviale 		1 142 18,13%
  • Pascale Gendrault
  • Thomas Levy
  • Barbara Rimlinger
Rémy Beaujeux
Rémy Beaujeux (1 élu) Ensemble une dynamique pour illirch-graffenstaden 		481 7,63%
  • Rémy Beaujeux
Participation au scrutin Illkirch-Graffenstaden
Taux de participation 35,68%
Taux d'abstention 64,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 398

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Froehly
Claude Froehly Illkirch-graffenstaden, c'est ma nature 		1 873 31,06%
Thibaud Philipps
Thibaud Philipps Avec thibaud philipps, réinventez illkirch-graffenstaden ! 		1 650 27,36%
Pascale Gendrault
Pascale Gendrault Cultivons notre ville, authentique et conviviale 		1 084 17,97%
Rémy Beaujeux
Rémy Beaujeux Ensemble une dynamique pour illirch-graffenstaden 		712 11,80%
Richard Hamm
Richard Hamm L'ecologie authentique 		710 11,77%
Participation au scrutin Illkirch-Graffenstaden
Taux de participation 34,39%
Taux d'abstention 65,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 171

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bigot
Jacques Bigot (28 élus) Illkirch-graffenstaden naturellement 		5 135 59,05%
  • Jacques Bigot
  • Martine Castellon
  • Claude Froehly
  • Séverine Magdelaine
  • Alain Saunier
  • Huguette Heckel
  • Richard Hamm
  • Pascale Eva Gendrault
  • Emmanuel Bachmann
  • Françoise Scherer
  • Naoufel Gasmi
  • Edith Rozant
  • Jérémy Durand
  • Sophie Quintin
  • Bernard Luttmann
  • Carine Erb
  • Henri Krauth
  • Carolle Huber
  • Yves Hauss
  • Dominique Guillien-Isenmann
  • Baptiste Heintz-Macias
  • Sonia Lauber
  • Patrick Fender
  • Catherine Millot
  • Emmanuel Louis
  • Tiphaine Richard-Boute
  • Michel Wagner
  • Fabienne Cosmo
Thibaud Philipps
Thibaud Philipps (7 élus) Illkirch-graffenstaden en marche 		3 561 40,94%
  • Thibaud Philipps
  • Patricia Pagny
  • Daniel Haessig
  • Alfonsa Alfano
  • Serge Scheuer
  • Carine Courtois-Delacroix
  • Alain Mazeau
Participation au scrutin Illkirch-Graffenstaden
Taux de participation 50,66%
Taux d'abstention 49,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,50%
Nombre de votants 9 106

Villes voisines d'Illkirch-Graffenstaden

En savoir plus sur Illkirch-Graffenstaden