Résultat de l'élection municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden
- Résultat municipale 2020 Illkirch-Graffenstaden
- Résultat municipale 2014 Illkirch-Graffenstaden
- Bureaux de vote à Illkirch-Graffenstaden
- Illkirch-Graffenstaden (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Illkirch-Graffenstaden sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Illkirch-Graffenstaden.
L'actu des élections municipales 2026 à Illkirch-Graffenstaden
13:10 - Thibaud Philipps vainqueur des dernières municipales à Illkirch-Graffenstaden
Les résultats des élections municipales précédentes à Illkirch-Graffenstaden ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Claude Froehly (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 31,06% des bulletins. Sur la seconde marche, Thibaud Philipps (Divers centre) a rassemblé 27,36% des suffrages. Le petit gap dans le groupe de tête semblait laisser place à un 2e tour sans certitude. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Thibaud Philipps l'a finalement emporté avec 2 500 bulletins (39,70%), face à Claude Froehly qui a obtenu 34,51% des électeurs inscrits et Pascale Gendrault avec 1 142 votants (18,13%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, l'élection a finalement révélé un renversement de tendance inattendu. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 627 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Premier tour des municipales à Illkirch-Graffenstaden : horaires des bureaux de vote
Les municipales sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur territoire. À Illkirch-Graffenstaden et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui sera élu après Thibaud Philipps, qui a remporté la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Illkirch-Graffenstaden est consultable ci-dessous. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote d'Illkirch-Graffenstaden sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden
|Tête de listeListe
|
Pascale Gendrault
Liste Divers
Cultivons notre ville
|
|
Thibaud Philipps
Liste divers droite
Avec Thibaud Philipps continuons ensemble
|
|
Laurent Vivet
Liste divers droite
Vivre bien, vivre mieux à Illkirch-Graffenstaden
|
|
Séverine Magdelaine
Liste divers gauche
AGIR POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibaud Philipps (25 élus) Avec thibaud philipps, réinventez illkirch-graffenstaden !
|2 500
|39,70%
|
|Claude Froehly (6 élus) Illkirch-graffenstaden, c'est ma nature !
|2 173
|34,51%
|
|Pascale Gendrault (3 élus) Cultivons notre ville, authentique et conviviale
|1 142
|18,13%
|
|Rémy Beaujeux (1 élu) Ensemble une dynamique pour illirch-graffenstaden
|481
|7,63%
|
|Participation au scrutin
|Illkirch-Graffenstaden
|Taux de participation
|35,68%
|Taux d'abstention
|64,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 398
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Froehly Illkirch-graffenstaden, c'est ma nature
|1 873
|31,06%
|Thibaud Philipps Avec thibaud philipps, réinventez illkirch-graffenstaden !
|1 650
|27,36%
|Pascale Gendrault Cultivons notre ville, authentique et conviviale
|1 084
|17,97%
|Rémy Beaujeux Ensemble une dynamique pour illirch-graffenstaden
|712
|11,80%
|Richard Hamm L'ecologie authentique
|710
|11,77%
|Participation au scrutin
|Illkirch-Graffenstaden
|Taux de participation
|34,39%
|Taux d'abstention
|65,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 171
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bigot (28 élus) Illkirch-graffenstaden naturellement
|5 135
|59,05%
|
|Thibaud Philipps (7 élus) Illkirch-graffenstaden en marche
|3 561
|40,94%
|
|Participation au scrutin
|Illkirch-Graffenstaden
|Taux de participation
|50,66%
|Taux d'abstention
|49,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,50%
|Nombre de votants
|9 106
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