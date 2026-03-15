Résultat municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden (67400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Illkirch-Graffenstaden. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Illkirch-Graffenstaden, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Thibaud PHILIPPS
Thibaud PHILIPPS Avec Thibaud Philipps continuons ensemble 		5 992 65,57%
Séverine MAGDELAINE
Séverine MAGDELAINE AGIR POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ! 		1 683 18,42%
Laurent VIVET
Laurent VIVET Vivre bien, vivre mieux à Illkirch-Graffenstaden 		734 8,03%
Pascale GENDRAULT
Pascale GENDRAULT Cultivons notre ville 		730 7,99%
Participation au scrutin Illkirch-Graffenstaden Partiels *
Taux de participation 55,25%
Taux d'abstention 44,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 9 280

* Résultats partiels sur 88% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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