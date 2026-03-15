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19:21 - Élections à Illkirch-Graffenstaden : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique d'Illkirch-Graffenstaden détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,91%. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (69,82%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 12221 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,71% et d'une population immigrée de 13,85% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,51% à Illkirch-Graffenstaden, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Le RN à Illkirch-Graffenstaden : quel résultat aux municipales ? Le RN restait loin du match lors du scrutin municipal à Illkirch-Graffenstaden il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,99% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 32,66% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 15,99% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Illkirch-Graffenstaden comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,94% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,20% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,22% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Illkirch-Graffenstaden : le point sur l'abstention La participation des électeurs d'Illkirch-Graffenstaden constituera ce soir un gros enjeu pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 34,39 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, une mobilisation modeste alors que le Covid-19 bousculait l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part attiré les électeurs, avec 74,11 % de participation dans la ville (contre 25,89 % d'abstention). Même si les logiques changent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. L'affluence pour les législatives, mesurée pour sa part à 46,02 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 65,94 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 53,88 %. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une commune en déficit de participation par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Illkirch-Graffenstaden : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants d'Illkirch-Graffenstaden plébiscitaient Virginie Joron (Rassemblement National) avec 29,20% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Rebecca Breitman (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 35,95% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,94%). La situation politique d'Illkirch-Graffenstaden a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Illkirch-Graffenstaden lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Illkirch-Graffenstaden voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 34,91% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,18%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,34% pour Emmanuel Macron, contre 32,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Illkirch-Graffenstaden soutenaient en priorité Sylvain Waserman (Ensemble !) avec 38,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,93%. Cette physionomie politique de Illkirch-Graffenstaden dessine une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les électeurs d'Illkirch-Graffenstaden voteront-ils sur la question fiscale ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Illkirch-Graffenstaden, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,03 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 488 540 €. Un montant loin des quelque 6,88679 millions d'euros (6 886 790 € très exactement) engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Illkirch-Graffenstaden est passé à un peu moins de 28,08 % en 2024 (contre 14,91 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Illkirch-Graffenstaden a atteint 838 € en 2024, alors que ce montant se situait à 882 € quatre ans auparavant.

11:59 - Thibaud Philipps vainqueur des dernières municipales à Illkirch-Graffenstaden Les résultats des élections municipales précédentes à Illkirch-Graffenstaden ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Claude Froehly (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 31,06% des bulletins. Sur la seconde marche, Thibaud Philipps (Divers centre) a rassemblé 27,36% des suffrages. Le petit gap dans le groupe de tête semblait laisser place à un 2e tour sans certitude. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Thibaud Philipps l'a finalement emporté avec 2 500 bulletins (39,70%), face à Claude Froehly qui a obtenu 34,51% des électeurs inscrits et Pascale Gendrault avec 1 142 votants (18,13%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, l'élection a finalement révélé un renversement de tendance inattendu. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 627 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Illkirch-Graffenstaden, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.