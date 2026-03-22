Résultat de l'élection municipale 2026 à Illtal : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Illtal [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Illtal sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Illtal.
L'actu des élections municipales 2026 à Illtal
11:45 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Illtal pour l'élection
Lors du premier volet des municipales à Illtal, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 68,50 % localement. Pour ce premier tour, c'est Dominique Sengelin qui a pris la pole position avec 45,13 % des votes. Ensuite, Nicolas Prat a obtenu la seconde place avec 40,97 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 13,90 %, Florent Schmitt s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Illtal
Le deuxième tour des élections municipales à Illtal a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Sengelin
Divers
Avec vous, pour Illtal.
|
|
Florent Schmitt
Divers
Illtal en confiance
|
|
Nicolas Prat
Divers
Illtal, Unis pour l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Illtal
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique SENGELIN (Ballotage) Avec vous, pour Illtal.
|315
|45,13%
|Nicolas PRAT (Ballotage) Illtal, Unis pour l'avenir
|286
|40,97%
|Florent SCHMITT (Ballotage) Illtal en confiance
|97
|13,90%
|Participation au scrutin
|Illtal
|Taux de participation
|68,50%
|Taux d'abstention
|31,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Nombre de votants
|724
Source : ministère de l’Intérieur
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