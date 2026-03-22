Résultat de l'élection municipale 2026 à Illtal : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Illtal

Le deuxième tour des élections municipales à Illtal a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Sengelin
Dominique Sengelin Divers
Avec vous, pour Illtal.
  • Dominique Sengelin
  • Ginette Hell
  • Gilles Litzler
  • Daniela Fuenfschilling
  • Manuel Grosguth
  • Claudine Bisel
  • Charles Gugenberger
  • Sylviane Hell
  • Vincent Mecker
  • Mylène Genin
  • Bernard Munck
  • Cindy Litzler
  • Dominique Muller
  • Tania Schmitt
  • Michel Bach
  • Frederique Groell
  • Remi Jud
  • Anne Munck
  • Gilles Holtzer
Florent Schmitt
Florent Schmitt Divers
Illtal en confiance
  • Florent Schmitt
  • Nadège Schlicklin
  • Philippe Biehlmann
  • Natacha Schellinger
  • Thierry Fega
  • Claudia Buchwald
  • Alexandre Brand
  • Sandrine Klein
  • Olivier Litzler
  • Blandine Scherrer
  • Pascal Blommaert
  • Patricia Gutzwiller
  • Olivier Royo
  • Susana Brunclik
  • Raymond Keck
  • Bernadette Couppey
  • Hervé Debert
  • Léa Mounoussamy
  • Jeremy Himbert
Nicolas Prat
Nicolas Prat Divers
Illtal, Unis pour l'avenir
  • Nicolas Prat
  • Ghislaine Daubier
  • Stéphane Mecker
  • Laure Angly
  • Tony Brand
  • Christelle Golfier
  • Augustin Storrer
  • Élodie Azman
  • Maxime Seiler
  • Émilie Meyer
  • Alain Pflieger
  • Anne Haffner
  • Lucas Ratzel
  • Camille Schudy
  • Yoann Muller
  • Valérie Temporini
  • Guy Bertolazzi
  • Marie-Eve Hell
  • Sebastien Goepfert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Illtal

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique SENGELIN
Dominique SENGELIN (Ballotage) Avec vous, pour Illtal. 		315 45,13%
Nicolas PRAT
Nicolas PRAT (Ballotage) Illtal, Unis pour l'avenir 		286 40,97%
Florent SCHMITT
Florent SCHMITT (Ballotage) Illtal en confiance 		97 13,90%
Participation au scrutin Illtal
Taux de participation 68,50%
Taux d'abstention 31,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 724

Source : ministère de l’Intérieur

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