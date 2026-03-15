Résultat de l'élection municipale 2026 à Illzach : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Illzach

Tête de listeListe
Jean-Luc Schildknecht
Jean-Luc Schildknecht Liste divers droite
Agir pour Illzach
  • Jean-Luc Schildknecht
  • Hajar Kadiri
  • Jerome Linher
  • Anne Gerhart-Groh
  • Alain Schirck
  • Helene Berthomieu
  • Michel Ries
  • Claudine Karm
  • Romain Schildknecht
  • Sophie Biehler
  • Frederic Vielhomme
  • Jennifer Introia
  • Francis Baeumlin
  • Linda Baas
  • Mourad Makroud
  • Cathy Thiebaut
  • Yves Blonde
  • Fabienne Liebenguth Nickel
  • Christophe Reuter
  • Anne Schieber
  • David Marcos
  • Céline Hermen
  • Serge Bresciani
  • Aude Antoine
  • Fabrice Thoraval
  • Stéphanel Le Blevenec
  • Raphael Chaumont
  • Sophie Binder
  • Christophe Roth
  • Caroline Brendel
  • Olivier Barys
  • Hélène Mamdy
  • Gilles Cristofaro
  • Sylvie Remy
  • Pierre Gnaglo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Schildknecht
Jean-Luc Schildknecht (33 élus) Une ambition, un projet pour notre ville 		1 307 100,00%
  • Jean-Luc Schildknecht
  • Monique Liermann
  • Jean Marie Gerardin
  • Béatrice Greth
  • Michel Ries
  • Christiane Schell
  • Jacques Blanquin
  • Anne Gerhart-Groh
  • Alain Schirck
  • Hajar Kadiri
  • Dominique Soudais
  • Christine Plas
  • Mourad Makroud
  • Marie-Madeleine Guth
  • Christophe Reuter
  • Claudine Karm
  • Francis Baeumlin
  • Fabienne Liebenguth Nickel
  • Jerome Linher
  • Cathy Thiebaut
  • Frederic Vielhomme
  • Helene Berthomieu
  • Romain Schildknecht
  • Blandine Sambroni
  • David Marcos
  • Anne Schieber
  • Gérard Sivera
  • Marjorie Bonato
  • Yves Blonde
  • Sarah Tredan
  • Serge Bresciani
  • Sophie Biehler
  • Gilles Cristofaro
Participation au scrutin Illzach
Taux de participation 16,19%
Taux d'abstention 83,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 498

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Schildknecht
Jean-Luc Schildknecht (28 élus) "une dynamique renouvelee " 		3 072 67,05%
  • Jean-Luc Schildknecht
  • Béatrice Greth
  • Jean-Marie Gerardin
  • Monique Liermann
  • Michel Ries
  • Christiane Schell
  • Dominique Soudais
  • Anne Gerhart-Groh
  • Alain Schirck
  • Hajar Kadiri
  • Jacques Blanquin
  • Marie Madeleine Guth
  • Gérard Barny
  • Michelle Soulier
  • Bernard Thiery
  • Christine Plas
  • Mathieu Hauss
  • Sylvia Reiminger
  • Mourad Makroud
  • Brigitte Duburiez
  • Bernard Otter
  • Claudine Karm
  • Christophe Reuter
  • Marie-Catherine Copet
  • Gérard Sivera
  • Gilda Ritter
  • Olivier Kuentz
  • Fabienne Nickel
Freddy Ciolek
Freddy Ciolek (5 élus) Illzach en bleu marine 		1 509 32,94%
  • Freddy Ciolek
  • Clarisse Ferrand
  • Michaël Combes
  • Nathalie Grossmann
  • Sébastien Alanique
Participation au scrutin Illzach
Taux de participation 51,99%
Taux d'abstention 48,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,34%
Nombre de votants 4 789

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