Résultat de l'élection municipale 2026 à Illzach : les infos en direct

Programme de Jean-Luc Schildknecht à Illzach (Agir pour Illzach)

Équipe municipale

La liste d'union pour l'intérêt communal est menée par Jean-Luc SCHILDKNECHT, le maire sortant. Cette équipe combine l'expérience des membres connaissant bien Illzach et l'énergie de nouvelles voix. Leur objectif est de servir la commune avec pragmatisme et détermination.

Projets éducatifs

Le projet inclut la rénovation et la reconstruction du groupe scolaire des Jonquilles, ainsi que la création d'un site périscolaire. Il est également prévu de continuer la rénovation des écoles pour améliorer l'éducation des enfants. Ces initiatives visent à accueillir et scolariser efficacement les jeunes habitants de Illzach.

Solidarité et sécurité

La commune souhaite construire des logements adaptés pour les seniors et les personnes en situation de handicap, tout en soutenant les partenaires sociaux. La sécurité publique est également une priorité, avec des mesures pour traiter les incivilités et renforcer le partenariat avec la gendarmerie. Ces actions visent à garantir une vie paisible et solidaire pour tous les citoyens.

Culture et vie associative

Le développement culturel est au cœur des préoccupations, avec des événements visant à rythmer la vie de la commune. Le soutien aux associations qui apportent une plus-value à Illzach sera maintenu, tout comme la rénovation du gymnase du canal. Ces initiatives visent à dynamiser la vie associative et culturelle de la ville.