Résultat de l'élection municipale 2026 à Illzach : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Illzach [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Illzach sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Illzach.
L'actu des élections municipales 2026 à Illzach
13:10 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Illzach
Il peut s'avérer instructif d'analyser les scores des dernières municipales à Illzach. Seule en lice, 'Une ambition, un projet pour notre ville' menée par Jean-Luc Schildknecht a sans surprise recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Illzach, cette répartition historique des voix pose les bases. Lors de ces nouvelles élections cette fois, le défi sera de déterminer si une opposition arrive à se constituer. Un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).
09:57 - Journée électorale à Illzach : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote d'Illzach. Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens d'Illzach sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Illzach. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Illzach
|Tête de listeListe
|
Jean-Luc Schildknecht
Liste divers droite
Agir pour Illzach
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Schildknecht (33 élus) Une ambition, un projet pour notre ville
|1 307
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Illzach
|Taux de participation
|16,19%
|Taux d'abstention
|83,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 498
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Schildknecht (28 élus) "une dynamique renouvelee "
|3 072
|67,05%
|
|Freddy Ciolek (5 élus) Illzach en bleu marine
|1 509
|32,94%
|
|Participation au scrutin
|Illzach
|Taux de participation
|51,99%
|Taux d'abstention
|48,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|4 789
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