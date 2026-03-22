Résultat de l'élection municipale 2026 à Imphy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Imphy

Le deuxième tour des élections municipales à Imphy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gérard Daguin
Gérard Daguin Divers
Ensemble réenchantons Imphy
  • Gérard Daguin
  • Amandine Pheulpin
  • Jean-Claude Martin
  • Isabelle Godard
  • Vincent Petitrenaud
  • Hanane Aoudani
  • Frédéric Gaulon
  • Vanessa Cottin
  • Khalid Brier
  • Laure Smiejczak
  • Alain Roux
  • Sarah Giliberti
  • Jordan Durantin
  • Audrey Brinon
  • Fulvio de Zolt-Ponte
  • Sylvie Marcel
  • Daniel Desgranges
  • Virginie Thémiot
  • Christian Masson
  • Françoise Duplan
  • Frédéric Drain
  • Sylvie Labonne
  • Jordan Boaretto
  • Sabine Drain
  • Franck Amiot
Regine Roy
Regine Roy Divers
IMPHY VERS L'AVENIR
  • Regine Roy
  • Michel Martin
  • Michelle Renée Pichon Decourteix
  • Régis Bussy
  • Annick Courron
  • Christophe Journet
  • Valérie Augendre
  • Robin Chevallier
  • Isabelle Perdrieux
  • Jean-François Saurat
  • Véronique Jeannesson
  • Axel Auclair
  • Sandrine Zanuzzi
  • Jean-Pierre Doeppen
  • Carole Bernichon Auclair
  • Fabien Cothenet
  • Amandine Hacquemand
  • Alain Prunier
  • Mireille Gateau
  • Gilles Machavoine
  • Danièle Ziff Bernard
  • Samuel Houel
  • Deborah Claude
  • Zoran Milosevic
  • Barbara Roy
Florence Clastres
Florence Clastres Divers
POUR IMPHY ET AU PLUS PROCHE DE VOUS
  • Florence Clastres
  • Jean-Claude Villa
  • Ghislaine Bussy
  • Fabrice Varrot
  • Manon Regnault
  • René Beche
  • Juline Villy
  • Mathis Druesne-Bonnard
  • Michelle Richard
  • Patrick Dufloux
  • Christine Lamandon-Millet
  • Gérard Voirin
  • Christelle Schoonbroodt
  • Sébastien Bourbonneux
  • Martine Villa
  • Roland Millet
  • Bahija Rehahli
  • Alain Jacques
  • Patricia Grenouille
  • Patrick Sounie
  • Marie Nicolazzi
  • Henri Maziarski
  • Johanna Morant
  • Patrick Grenouille
  • Marie-Fatima Regnault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Imphy

Tête de listeListe Voix % des voix
Regine ROY
Regine ROY (Ballotage) IMPHY VERS L'AVENIR 		477 39,85%
Florence CLASTRES
Florence CLASTRES (Ballotage) POUR IMPHY ET AU PLUS PROCHE DE VOUS 		447 37,34%
Gérard DAGUIN
Gérard DAGUIN (Ballotage) Ensemble réenchantons Imphy 		273 22,81%
Participation au scrutin Imphy
Taux de participation 56,90%
Taux d'abstention 43,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 241

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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