Résultat de l'élection municipale 2026 à Imphy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Imphy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Imphy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Imphy.
L'actu des élections municipales 2026 à Imphy
11:43 - Regine Roy, Florence Clastres et Gérard Daguin forment le trio de tête à Imphy
Regine Roy a terminé en tête du premier volet des municipales 2026 à Imphy la semaine dernière, avec 39,85 % des votes. Ensuite, Florence Clastres est arrivée en deuxième position avec 37,34 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gérard Daguin s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Imphy, le vote a mobilisé 56,90 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Imphy
Le deuxième tour des élections municipales à Imphy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gérard Daguin
Divers
Ensemble réenchantons Imphy
|
|
Regine Roy
Divers
IMPHY VERS L'AVENIR
|
|
Florence Clastres
Divers
POUR IMPHY ET AU PLUS PROCHE DE VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Imphy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Regine ROY (Ballotage) IMPHY VERS L'AVENIR
|477
|39,85%
|Florence CLASTRES (Ballotage) POUR IMPHY ET AU PLUS PROCHE DE VOUS
|447
|37,34%
|Gérard DAGUIN (Ballotage) Ensemble réenchantons Imphy
|273
|22,81%
|Participation au scrutin
|Imphy
|Taux de participation
|56,90%
|Taux d'abstention
|43,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|1 241
Source : ministère de l’Intérieur
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