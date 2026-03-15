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19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Imphy Comment les habitants d'Imphy peuvent-ils affecter le résultat des élections municipales ? Avec 24% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,81%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (61,69%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 023 euros/an peut être révélateur de difficultés économiques locales. D'autres part, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (16,88%) et le nombre de résidences HLM (14,64% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Imphy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,57% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN progresse à Imphy Le mouvement lepéniste n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Imphy il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 35,03% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,30% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 34,00% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN arrachait 52,50% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 46,73% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 47,57% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,78% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Perrine Goulet.

16:58 - Imphy : 41,58 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de cette municipale 2026 à Imphy, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 58,42 % des électeurs (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que le pays était touché par l'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 33,01 % au premier tour (26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 58,16 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 42,99 %, contre 61,16 % en 2022. Regarder cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Imphy comme une ville frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste de la France.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Imphy Charles-Henri Gallois (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Imphy après la dissolution de 2024 avec 47,57%. Perrine Goulet (Ensemble !) était à la deuxième place avec 22,75%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Charles-Henri Gallois culminant à 53,78% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (46,73%). .

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Imphy lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Imphy accordaient leurs suffrages à Pauline Vigneron (RN) avec 34,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,50%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Imphy privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (35,03%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 22,19%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 55,30% pour Marine Le Pen, contre 44,70% pour d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Imphy s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Imphy avant les élections municipales de 2026 ? Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Imphy, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,40 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 24 300 euros. Un montant loin des 449 460 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Imphy s'est établi à près de 44,42 % en 2024 (contre 20,52 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Imphy s'est chiffrée à 1 081 euros en 2024 (contre 776 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Imphy ? Les résultats des précédentes élections municipales à Imphy ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Régine Roy a viré en tête en recueillant 54,78% des soutiens. À sa poursuite, Gérard Daguin a recueilli 45,21% des suffrages. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Imphy, cette dynamique pose les bases. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.