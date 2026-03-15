Résultat municipale 2026 à Imphy (58160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Imphy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Imphy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Imphy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Regine ROY
Regine ROY IMPHY VERS L'AVENIR 		477 39,85%
Florence CLASTRES
Florence CLASTRES POUR IMPHY ET AU PLUS PROCHE DE VOUS 		447 37,34%
Gérard DAGUIN
Gérard DAGUIN Ensemble réenchantons Imphy 		273 22,81%
Participation au scrutin Imphy
Taux de participation 56,90%
Taux d'abstention 43,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 241

Source : ministère de l’Intérieur

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