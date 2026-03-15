Résultat municipale 2026 à Incarville (27400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Incarville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Incarville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Incarville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MAUGARS
Patrick MAUGARS (14 élus) L'EQUIPE POUR TOUS 2026 		553 76,81%
  • Patrick MAUGARS
  • Gloria LE LAY
  • François BOUTIN
  • Christel LECLANCHER HAREL
  • Patrice LEROUX
  • Gwenaëlle Catherine Alice BOUFFARD
  • Cyrille Rene Marie KULEZZNSKY
  • Corinne SEMENT
  • Sébastien BROSSARD
  • Sophie GODEFROY
  • William LEFEBVRE
  • Lara LANGLOIS
  • Jean Didier MORLET
  • Delphine ISIDORE
Emilie RENAULT
Emilie RENAULT (1 élu) INCARVILLE AVEC VOUS, POUR VOUS 		167 23,19%
  • Emilie RENAULT
Participation au scrutin Incarville
Taux de participation 64,86%
Taux d'abstention 35,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 729

Source : ministère de l’Intérieur

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