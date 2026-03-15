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19:17 - Incarville : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville d'Incarville, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,45% et une densité de population de 191 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,06%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 803 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,31%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,97%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Incarville mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,76% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Incarville Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Incarville il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,18% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 46,34% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 29,57% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 50,68% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,11% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 40,64% pour le parti nationaliste. Il finira avec 45,17% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à Incarville aux municipales ? La désertion des bureaux de vote à Incarville constituera une variable majeure pour ces élections municipales 2026. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 41,73 % lors de la dernière élection du conseil municipal, un taux inférieur aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du Covid-19 commençait à se propager dans la population. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 21,64 % dans la ville (participation de 78,36 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 43,32 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,56 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 46,60 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Incarville a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Incarville s'était en effet dessiné autour de Jordan Bardella (43,11%), en première position devant Raphaël Glucksmann (13,61%) et Valérie Hayer (12,32%). Patrice Pauper (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Incarville une vingtaine de jours plus tard avec 40,64%. Philippe Brun (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 33,08%. Mais c'est finalement Philippe Brun (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 54,83% des suffrages exprimés.

14:57 - Incarville : regard sur les scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Incarville une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Incarville plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 33,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 29,88%. Lors de la finale de l'élection à Incarville, les électeurs accordaient 53,66% pour Emmanuel Macron, contre 46,34% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Incarville soutenaient en priorité Chrystelle Saulière (RN) avec 29,57% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,68% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à Incarville : une incidence sur les élections municipales S'agissant des contributions locales à Incarville, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint environ 889 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 579 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 37,95 % en 2024 (contre près de 15,88 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 5 300 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 184 300 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,85 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Incarville Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Incarville peut être intéressant. Lors de la première manche électorale, Patrick Maugars a imposé son rythme en totalisant 343 bulletins (56,13%). En deuxième position, Alain Lemarchand a capté 268 voix (43,86%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Incarville, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche pour ébranler cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.