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19:20 - Ingrandes : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues d'Ingrandes, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 704 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 002 foyers fiscaux. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,73% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 45,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,80% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 215,75 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Ingrandes, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs d'Ingrandes ? Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Ingrandes il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 37,89% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,27% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 36,43% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN réunissait 55,94% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 44,70% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,00% pour le RN. Il achèvera sa course en tête avec 54,76% lors du vote final, et un siège remporté par Nicolas Turquois.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Ingrandes aux dernières élections ? Pour rappel, la participation atteignait 61,34 % à Ingrandes lors des municipales de 2020, un score très supérieur aux 44,7 % du pays, le Covid-19 ayant pesé sur l'événement. Il est en effet communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 80,79 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 50,73 % des électeurs (soit environ 689 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,93 %, bien au-delà des 50,33 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Ingrandes sera en tout cas essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Ingrandes : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Ingrandes portaient leur choix sur Hager Jacquemin (Rassemblement National) avec 48,00% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hager Jacquemin culminant à 54,76% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (44,70%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Ingrandes restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - À Ingrandes, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le RN La physionomie politique de Ingrandes révèle un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ingrandes était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 37,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,47%. Lors de la finale de l'élection à Ingrandes, les électeurs accordaient 56,27% pour Marine Le Pen, contre 43,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ingrandes soutenaient en priorité Marion Latus (RN) avec 36,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marion Latus virant de nouveau en tête avec 55,94% des voix.

12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Ingrandes Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Ingrandes entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 7,90 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 9 700 €, marquant une forte baisse face aux 155 310 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Ingrandes a évolué pour se fixer à 32,02 % en 2024 (contre 14,40 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Ingrandes a atteint 1 352 euros en 2024 (contre 1 097 € en 2020).

11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Ingrandes Les résultats des précédentes élections municipales à Ingrandes ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Bénédicte De Courreges a fait la course en tête en obtenant 557 bulletins (67,51%). En deuxième position, Pierre Michaud a capté 32,48% des voix. Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Ingrandes, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.