Résultat municipale 2026 à Ingrandes (86220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Ingrandes - Tour 1
- Election municipale 2026 à Ingrandes [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Ingrandes
- Ingrandes (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ingrandes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ingrandes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ingrandes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno LAVILLE (15 élus) Bien vivre aujourd'hui et demain à Ingrandes-sur-Vienne
|563
|57,16%
|
|Catherine LATRY (4 élus) CAP 2026
|422
|42,84%
|
|Participation au scrutin
|Ingrandes
|Taux de participation
|70,51%
|Taux d'abstention
|29,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Nombre de votants
|1 004
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Ingrandes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Ingrandes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Ingrandes
19:20 - Ingrandes : démographie, élections et stratégies politiques
Dans les rues d'Ingrandes, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 704 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 002 foyers fiscaux. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,73% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 45,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,80% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 215,75 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Ingrandes, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - Le RN séduit-il les électeurs d'Ingrandes ?
Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Ingrandes il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 37,89% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,27% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 36,43% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN réunissait 55,94% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 44,70% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,00% pour le RN. Il achèvera sa course en tête avec 54,76% lors du vote final, et un siège remporté par Nicolas Turquois.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Ingrandes aux dernières élections ?
Pour rappel, la participation atteignait 61,34 % à Ingrandes lors des municipales de 2020, un score très supérieur aux 44,7 % du pays, le Covid-19 ayant pesé sur l'événement. Il est en effet communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 80,79 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 50,73 % des électeurs (soit environ 689 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,93 %, bien au-delà des 50,33 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Ingrandes sera en tout cas essentielle dans le dénouement du scrutin.
15:59 - Ingrandes : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Ingrandes portaient leur choix sur Hager Jacquemin (Rassemblement National) avec 48,00% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hager Jacquemin culminant à 54,76% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (44,70%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Ingrandes restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, sans bouleverser l'équilibre de 2022.
14:57 - À Ingrandes, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le RN
La physionomie politique de Ingrandes révèle un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ingrandes était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 37,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,47%. Lors de la finale de l'élection à Ingrandes, les électeurs accordaient 56,27% pour Marine Le Pen, contre 43,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ingrandes soutenaient en priorité Marion Latus (RN) avec 36,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marion Latus virant de nouveau en tête avec 55,94% des voix.
12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Ingrandes
Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Ingrandes entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 7,90 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 9 700 €, marquant une forte baisse face aux 155 310 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Ingrandes a évolué pour se fixer à 32,02 % en 2024 (contre 14,40 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Ingrandes a atteint 1 352 euros en 2024 (contre 1 097 € en 2020).
11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Ingrandes
Les résultats des précédentes élections municipales à Ingrandes ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Bénédicte De Courreges a fait la course en tête en obtenant 557 bulletins (67,51%). En deuxième position, Pierre Michaud a capté 32,48% des voix. Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Ingrandes, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à Ingrandes : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Ingrandes. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Lors des précédentes élections municipales, en raison de la crise du coronavirus, le deuxième tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été reporté de trois mois. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants à Ingrandes. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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