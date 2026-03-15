Résultat municipale 2026 à Ingrandes (86220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ingrandes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ingrandes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ingrandes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno LAVILLE
Bruno LAVILLE (15 élus) Bien vivre aujourd'hui et demain à Ingrandes-sur-Vienne 		563 57,16%
  • Bruno LAVILLE
  • Murielle ALCOBENDAS-MONINO
  • James BENETAUD
  • Séverine TAVERNIER
  • Stéphane FERRANDEZ
  • Virginie KLEIN
  • Jacques BOURDET
  • Alison RIBEIRO
  • Philippe COSTA
  • Cynthia REGLAIN
  • Mikaël GARROT
  • Sandrine TRAINQUART
  • David PEREZ-GARCIA
  • Myriam CHAMPIGNY
  • Franck RENARD
Catherine LATRY
Catherine LATRY (4 élus) CAP 2026 		422 42,84%
  • Catherine LATRY
  • Nicolas GOURDONNEAU
  • Julia DENIAU
  • Philippe SANCHIS
Participation au scrutin Ingrandes
Taux de participation 70,51%
Taux d'abstention 29,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 1 004

Source : ministère de l’Intérieur

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