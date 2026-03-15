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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Inzinzac-Lochrist Dans les rues d'Inzinzac-Lochrist, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 3 129 logements pour 6 631 habitants, la densité de la commune est de 148 habitants par km². L'existence de 304 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 18,13% des résidents sont des enfants, et 8,60% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 37,10% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1442,69 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Ainsi, Inzinzac-Lochrist incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs d'Inzinzac-Lochrist ? Le RN n'était pas représenté dans les listes qui comptent lors des élections locales à Inzinzac-Lochrist en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 24,48% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,14% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 20,66% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Inzinzac-Lochrist comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 32,19% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,77% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 38,78% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Inzinzac-Lochrist très mobilisés lors des scrutins L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Inzinzac-Lochrist constituera une variable majeure pour cette municipale 2026. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 48,45 % pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 22,95 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 46,95 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,15 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,84 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Inzinzac-Lochrist a-t-elle voté ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Inzinzac-Lochrist avaient favorisé Nathalie Guihot-Vieira (Rassemblement National) avec 33,77% au premier tour, devant Jean-Michel Baudry (Union de la gauche) avec 29,72%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Jean-Michel Jacques (Ensemble !), avec 61,22%. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (32,19%). Le paysage politique d'Inzinzac-Lochrist a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs d'Inzinzac-Lochrist ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Inzinzac-Lochrist choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,97% des voix, devant Marine Le Pen qui terminait à 24,48%. Lors de la finale de l'élection à Inzinzac-Lochrist, les électeurs accordaient 59,86% pour Emmanuel Macron, contre 40,14% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Inzinzac-Lochrist accordaient leurs suffrages à Jean-Michel Jacques (Ensemble !) avec 33,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,59% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Inzinzac-Lochrist À Inzinzac-Lochrist, où les impôts locaux ont reculé depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,52 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 52 470 €. Un apport qui est loin des 1,31476 million d'euros (1 314 760 € très exactement) récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Inzinzac-Lochrist s'est établi à un peu moins de 54,18 % en 2024 (contre 39,92 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Inzinzac-Lochrist a représenté environ 834 euros en 2024 (contre 921 € en 2020).

11:59 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Inzinzac-Lochrist L'étude des résultats des municipales de 2020 à Inzinzac-Lochrist est très instructive. Au soir du premier passage aux urnes, Armelle Nicolas (Divers gauche) a raflé la première place en obtenant 53,27% des soutiens. En deuxième position, Philippe Noguès (Divers gauche) a obtenu 645 voix (24,59%). Cette victoire au premier tour de Armelle Nicolas a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Inzinzac-Lochrist, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.