Résultat municipale 2026 à Inzinzac-Lochrist (56650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Inzinzac-Lochrist a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Inzinzac-Lochrist, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Inzinzac-Lochrist [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MEUNIER
Jérôme MEUNIER (23 élus) AVEC VOUS INZINZAC-LOCHRIST 		1 931 57,15%
  • Jérôme MEUNIER
  • Brigitte LE VAILLANT
  • Laurent KRUST
  • Gaelle MARTIN
  • Mikaël CANO
  • Virginie LE LIBOUX
  • David NATUS
  • Nathalie DOUCET
  • Stephane PLUNIAN
  • Karine RIVALLAIN
  • Sylvain JEHANNO
  • Céline LE GOFF
  • Philippe LE CALLONNEC
  • Ghislaine HUBY CISSOU
  • Sammy GAUTIER
  • Hippolyne LE MEUR
  • Francois BLAYO
  • Francette CHAULOUX
  • Gérard LE FRAPPER
  • Aurore BRACQ
  • Steve LOIZON
  • Delphine DANIEL
  • Patrick CARLET
Armelle NICOLAS
Armelle NICOLAS (6 élus) Collectif citoyen Inzinzac-Lochrist 		1 448 42,85%
  • Armelle NICOLAS
  • Christophe BENOIT
  • Nathalie HOREL
  • Jean-Marc MIDELET
  • Betty BARGUIL
  • Bertrand LE RAY
Participation au scrutin Inzinzac-Lochrist
Taux de participation 62,61%
Taux d'abstention 37,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 3 477

Source : ministère de l’Intérieur

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