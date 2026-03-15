Résultat de l'élection municipale 2026 à Iracoubo : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Iracoubo

Tête de listeListe
Albert Golitin
Albert Golitin Divers
IRACOUBO UNIS DANS NOTRE DIVERSITE
  • Albert Golitin
  • Prisca Tome
  • Jason Los Tuam Xiong
  • Josie Faillenet-Golitin
  • Michel Hermenegil Romain
  • Celine Belair
  • Pierre Richard Augustin
  • Sarah Ngwete
  • Nicolas Salpetrier
  • Patricia Appolinaire
  • Francisco Golitin
  • Germaine Kilinan
  • Alain Yang
  • Minelly Jean-Jacques
  • Karl Jurad
  • Myrna Sophie
  • Nicolas James
  • Sabrina Ayanne
  • Adolphe Amaranthe
Enrico William
Enrico William Divers
UNE NOUVELLE ÈRE POUR IRACOUBO
  • Enrico William
  • Axelle Bois-Blanc
  • Michel Clemente
  • Constance Siong
  • Nicsonne Jeanty
  • Vanessa Bois Blanc
  • Robert Yang Youa Tong
  • Déborah Gunther
  • Richard Amaranthe
  • Sagana Altmann
  • Joseph Saïbou
  • Nicole Bracco
  • Yves Vang
  • Rosita Amaranthe
  • David Lau
  • Kariana François
  • Gabriel Va Kia
  • Kathleen Voorthuizen
  • Orlando Othily
  • Yanissa Roman
  • Dolane Wanabo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Enrico William
Enrico William Construisons iracoubo 2020 		319 36,37%
Celine Sophie
Celine Sophie Iracoubo pour une ambition partagee 		231 26,33%
Cornélie Sellali
Cornélie Sellali En avant iracoubo 		213 24,28%
Francisco Arsène Golitin
Francisco Arsène Golitin Iracoubo l'avenir autrement "ensemble pour le renouveau" 		104 11,85%
Serge Bourgeois
Serge Bourgeois Iracoubo : une vision commune 		10 1,14%
Participation au scrutin Iracoubo
Taux de participation 76,45%
Taux d'abstention 23,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 899

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cornélie Sellali Bois-Blanc
Cornélie Sellali Bois-Blanc (15 élus) Iracoubo lévé 		459 56,80%
  • Cornélie Sellali Bois-Blanc
  • Enrico William
  • Justine Saïbou
  • Sylvain Victorine
  • Vanessa Bois-Blanc
  • Didier Briolin
  • Sergine Nasja
  • Stéphane Leton
  • Valheïna Mazia
  • Robert Yang Youa Tong
  • Ingrid Alcindor
  • Georges Othily
  • Marie-Françoise François
  • Francisco Golitin
  • Josiane Prince
Daniel Mangal
Daniel Mangal (4 élus) Iracoubo en marche vers l'avenir 		349 43,19%
  • Daniel Mangal
  • Anna Attica
  • William Lazzarotto
  • Adeline Augustin
Participation au scrutin Iracoubo
Taux de participation 79,96%
Taux d'abstention 20,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 822

Villes voisines d'Iracoubo

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