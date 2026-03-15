Résultat de l'élection municipale 2026 à Iracoubo : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Iracoubo [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Iracoubo sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Iracoubo.
L'actu des élections municipales 2026 à Iracoubo
13:45 - Municipales à Iracoubo : des impôts en hausse au centre de la campagne
À Iracoubo, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par ménage s'est établi à 553 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 326 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 54,02 % en 2024 (contre environ 11,10 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 91 200 euros en 2024. Un montant loin des 172 650 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 34,06 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Iracoubo
Les résultats des dernières élections municipales à Iracoubo ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Enrico William a terminé en tête avec 319 bulletins (36,37%). Deuxième, Celine Sophie a recueilli 26,33% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Iracoubo, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Iracoubo, c'est aujourd'hui
Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs d'Iracoubo d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la localité. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Retrouvez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Iracoubo. A noter que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Iracoubo sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats du premier tour des élections à Iracoubo dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Iracoubo
|Tête de listeListe
|
Albert Golitin
Divers
IRACOUBO UNIS DANS NOTRE DIVERSITE
|
|
Enrico William
Divers
UNE NOUVELLE ÈRE POUR IRACOUBO
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Enrico William Construisons iracoubo 2020
|319
|36,37%
|Celine Sophie Iracoubo pour une ambition partagee
|231
|26,33%
|Cornélie Sellali En avant iracoubo
|213
|24,28%
|Francisco Arsène Golitin Iracoubo l'avenir autrement "ensemble pour le renouveau"
|104
|11,85%
|Serge Bourgeois Iracoubo : une vision commune
|10
|1,14%
|Participation au scrutin
|Iracoubo
|Taux de participation
|76,45%
|Taux d'abstention
|23,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|899
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cornélie Sellali Bois-Blanc (15 élus) Iracoubo lévé
|459
|56,80%
|
|Daniel Mangal (4 élus) Iracoubo en marche vers l'avenir
|349
|43,19%
|
|Participation au scrutin
|Iracoubo
|Taux de participation
|79,96%
|Taux d'abstention
|20,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Nombre de votants
|822
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