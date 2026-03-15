Résultat municipale 2026 à Iracoubo (97350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Iracoubo a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Iracoubo, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Iracoubo [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Enrico WILLIAM
Enrico WILLIAM (15 élus) UNE NOUVELLE ÈRE POUR IRACOUBO 		607 58,09%
  • Enrico WILLIAM
  • Axelle BOIS-BLANC
  • Michel CLEMENTE
  • Constance SIONG
  • Nicsonne JEANTY
  • Vanessa BOIS BLANC
  • Robert YANG YOUA TONG
  • Déborah GUNTHER
  • Richard AMARANTHE
  • Sagana ALTMANN
  • Joseph SAÏBOU
  • Nicole BRACCO
  • Yves VANG
  • Rosita AMARANTHE
  • David LAU
Albert GOLITIN
Albert GOLITIN (4 élus) IRACOUBO UNIS DANS NOTRE DIVERSITE 		438 41,91%
  • Albert GOLITIN
  • Prisca TOME
  • Jason Los Tuam XIONG
  • Josie FAILLENET-GOLITIN
Participation au scrutin Iracoubo
Taux de participation 83,81%
Taux d'abstention 16,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 066

Source : ministère de l’Intérieur

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