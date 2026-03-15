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19:21 - Analyse socio-économique d'Iracoubo : perspectives électorales Quel portrait faire d'Iracoubo, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 22,13% d'agriculteurs pour 1 685 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 32 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 825 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (63,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 500 résidents étrangers, représentant 29,67% de la population, favorisent cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 20,00% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 418,29 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Iracoubo, où la jeunesse équivaut à 50% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Iracoubo ? Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Iracoubo il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,10% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 69,40% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 2,21% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Iracoubo comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 40,43% aux européennes de juin 2024. Le parti nationaliste faisait figure de grand absent dans les suffrages.

16:58 - Rétrospective : la participation à Iracoubo avant 2026 Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Iracoubo, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle déterminant sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 76,45 % lors des municipales de 2020, un chiffre exceptionnellement haut alors que l'épidémie de Covid faisait douter le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 340 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 28,74 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 7,86 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 30,58 %, contre seulement 23,81 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Iracoubo classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Iracoubo avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,43%), devant Marion Maréchal qui avait récolté 10,64% des votes. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants d'Iracoubo portaient leur choix sur Davy Rimane (Régionaliste) avec 71,58% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés sur place. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Iracoubo ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Iracoubo était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 44,07% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,40% pour Marine Le Pen, contre 30,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Iracoubo accordaient leurs suffrages à Christophe Yanuwana Pierre (Régionaliste) avec 29,41% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Davy Rimane (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 68,22% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Municipales à Iracoubo : des impôts en hausse au centre de la campagne À Iracoubo, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par ménage s'est établi à 553 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 326 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 54,02 % en 2024 (contre environ 11,10 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 91 200 euros en 2024. Un montant loin des 172 650 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 34,06 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Iracoubo Les résultats des dernières élections municipales à Iracoubo ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Enrico William a terminé en tête avec 319 bulletins (36,37%). Deuxième, Celine Sophie a recueilli 26,33% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Iracoubo, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.