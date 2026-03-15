Résultat municipale 2026 à Iracoubo (97350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Iracoubo - Tour 1
- Election municipale 2026 à Iracoubo [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Iracoubo a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Iracoubo, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Iracoubo [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Enrico WILLIAM (15 élus) UNE NOUVELLE ÈRE POUR IRACOUBO
|607
|58,09%
|
|Albert GOLITIN (4 élus) IRACOUBO UNIS DANS NOTRE DIVERSITE
|438
|41,91%
|
|Participation au scrutin
|Iracoubo
|Taux de participation
|83,81%
|Taux d'abstention
|16,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|1 066
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Iracoubo [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Iracoubo en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Iracoubo
19:21 - Analyse socio-économique d'Iracoubo : perspectives électorales
Quel portrait faire d'Iracoubo, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 22,13% d'agriculteurs pour 1 685 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 32 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 825 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (63,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 500 résidents étrangers, représentant 29,67% de la population, favorisent cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 20,00% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 418,29 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Iracoubo, où la jeunesse équivaut à 50% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Le RN progresse-t-il à Iracoubo ?
Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Iracoubo il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,10% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 69,40% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 2,21% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Iracoubo comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 40,43% aux européennes de juin 2024. Le parti nationaliste faisait figure de grand absent dans les suffrages.
16:58 - Rétrospective : la participation à Iracoubo avant 2026
Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Iracoubo, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle déterminant sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 76,45 % lors des municipales de 2020, un chiffre exceptionnellement haut alors que l'épidémie de Covid faisait douter le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 340 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 28,74 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 7,86 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 30,58 %, contre seulement 23,81 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller.
15:59 - Iracoubo classée à l'extrême droite avant les municipales 2026
Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Iracoubo avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,43%), devant Marion Maréchal qui avait récolté 10,64% des votes. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants d'Iracoubo portaient leur choix sur Davy Rimane (Régionaliste) avec 71,58% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés sur place. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en somme.
14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Iracoubo ?
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Iracoubo était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 44,07% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,40% pour Marine Le Pen, contre 30,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Iracoubo accordaient leurs suffrages à Christophe Yanuwana Pierre (Régionaliste) avec 29,41% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Davy Rimane (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 68,22% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - Municipales à Iracoubo : des impôts en hausse au centre de la campagne
À Iracoubo, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par ménage s'est établi à 553 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 326 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 54,02 % en 2024 (contre environ 11,10 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 91 200 euros en 2024. Un montant loin des 172 650 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 34,06 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Iracoubo
Les résultats des dernières élections municipales à Iracoubo ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Enrico William a terminé en tête avec 319 bulletins (36,37%). Deuxième, Celine Sophie a recueilli 26,33% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Iracoubo, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Iracoubo, c'est aujourd'hui
Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs d'Iracoubo d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la localité. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Retrouvez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Iracoubo. A noter que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Iracoubo sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats du premier tour des élections à Iracoubo dès leur parution.
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