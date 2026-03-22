Résultat de l'élection municipale 2026 à Irigny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Irigny

Le deuxième tour des élections municipales à Irigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Enzo Giacomoni
Enzo Giacomoni Liste du Rassemblement National
Unis pour Irigny
  • Enzo Giacomoni
  • Marie-Eugénie Fourmann
  • Thierry Cuzin
  • Christelle Viaud
  • Lionel Bertone
  • Carole Rey
  • Daniel Mancini
  • Christelle Berthelot
  • François Kock
  • Jacqueline Bory
  • Christian Giacomoni
  • Clémentine Reydellet
  • Xavier-Thierry Blanc
  • Nina Deltinger
  • Joseph Palermo
  • Caroline Deltinger
  • Jean-Luc Azzopardi
  • Jocelyne Colin
  • Christian Berthet
  • Charlène Mercier
  • André Boissieu
  • Clémence Alloyau
  • Claude Michon
  • Joëlle Barbero
  • Serge Devigne
  • Blandine Goffaux
  • Noël Buteau
  • Pierrette Reboul
  • Anthony Bertone
Blandine Freyer
Blandine Freyer Liste divers centre
IRIGNY CAP 2032
  • Blandine Freyer
  • François Bailly
  • Véronique Billaud
  • Patrick Bosgiraud
  • Isabelle Cittadino
  • Pierre Verd
  • Céline Victoria
  • Silvère Mochet
  • Isabelle Sabran Lacroix
  • Yann Baccou
  • Monique Bermond
  • Victor Garande
  • Annie Emery
  • Cyrille Betron
  • Joëlle Vérilhac
  • Thierry Chevallier
  • Dominique Gaillard
  • Alexandre Falzon
  • Emilie Darcy
  • Anthony Bozio
  • Elise Delbano
  • Antoine Aubry
  • Marine Cerqua
  • Fabien Domenichini
  • Diane Revillod
  • Geoffrey Dols
  • Nathalie Cordier
  • Sébastien Jacquet
  • Amira Cheriaa
  • Xavier Garel
  • Anne-Christine Taberlet
Nathalie Sanlaville
Nathalie Sanlaville Liste divers centre
NOUVEL ELAN POUR IRIGNY
  • Nathalie Sanlaville
  • Cyrille Ouanich
  • Béatrice Allard-Breton
  • Christophe Maneval
  • Sandrine Barthelemy
  • Jean-Yves Le Gouill
  • Valérie Bertrand
  • Saïd Mazouzi
  • Michelle Ranchin
  • Pierre-Dominique Clauss
  • Gwladys Ferrandon
  • Olivier Viney
  • Colette Thibaud
  • Eric Daronnat
  • Anne Houzé
  • Jean-Michel Thivolet
  • Patricia Dorangeville
  • Arnaud Frobert
  • Cynthia Hurter
  • Eric Beraud
  • Cécile Manas
  • Thomas Delpech
  • Juliette Benavente Zerquera
  • Mickaël Traens
  • Valerie Matillat
  • Clément Robert
  • Aurélie Brus
  • Vincent Janod
  • Zulay Marques
  • Jacques Fleury
  • Maude Besné

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Irigny

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie SANLAVILLE
Nathalie SANLAVILLE (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR IRIGNY 		1 744 43,28%
Blandine FREYER
Blandine FREYER (Ballotage) IRIGNY CAP 2032 		1 742 43,23%
Enzo GIACOMONI
Enzo GIACOMONI (Ballotage) Unis pour Irigny 		544 13,50%
Participation au scrutin Irigny
Taux de participation 61,41%
Taux d'abstention 38,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 4 124

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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