Résultat de l'élection municipale 2026 à Irigny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Irigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Irigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Irigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Irigny
11:45 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Irigny
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Irigny dimanche dernier, le scrutin s'est soldé par une participation de 61,41 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Nathalie Sanlaville (Divers centre) qui a dominé avec 43,28 % des suffrages exprimés. Ensuite, Blandine Freyer (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 43,23 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Nathalie Sanlaville s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Enzo Giacomoni, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Irigny
Le deuxième tour des élections municipales à Irigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Enzo Giacomoni
Liste du Rassemblement National
Unis pour Irigny
|
|
Blandine Freyer
Liste divers centre
IRIGNY CAP 2032
|
|
Nathalie Sanlaville
Liste divers centre
NOUVEL ELAN POUR IRIGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Irigny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie SANLAVILLE (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR IRIGNY
|1 744
|43,28%
|Blandine FREYER (Ballotage) IRIGNY CAP 2032
|1 742
|43,23%
|Enzo GIACOMONI (Ballotage) Unis pour Irigny
|544
|13,50%
|Participation au scrutin
|Irigny
|Taux de participation
|61,41%
|Taux d'abstention
|38,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|4 124
Source : ministère de l’Intérieur
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