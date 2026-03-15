Résultat municipale 2026 à Irigny (69540) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Irigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Irigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Irigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie SANLAVILLE
Nathalie SANLAVILLE NOUVEL ELAN POUR IRIGNY 		1 744 43,28%
Blandine FREYER
Blandine FREYER IRIGNY CAP 2032 		1 742 43,23%
Enzo GIACOMONI
Enzo GIACOMONI Unis pour Irigny 		544 13,50%
Participation au scrutin Irigny
Taux de participation 61,41%
Taux d'abstention 38,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 4 124

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Irigny

En savoir plus sur Irigny