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19:19 - Comment la composition démographique d'Irigny façonne les résultats électoraux ? Dans la ville d'Irigny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,14%. De plus, le taux de ménages propriétaires (65,64%) met en relief l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,57%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4770 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,23%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,77%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,09%), témoignent d'une population instruite à Irigny, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quelle percée du RN à Irigny aux municipales ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Irigny il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,09% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,01% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,41% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Irigny comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,94% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 33,71% pour le RN. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 36,76% le dimanche suivant, actant la victoire pour Cyrille Isaac-Sibille.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Irigny En ce jour d'élections municipales 2026 à Irigny, la participation sera suivie à la loupe. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 45,41 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que le scrutin avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait cependant attiré les électeurs, avec 81,24 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 18,76 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 53,01 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 74,15 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 62,30 % des électeurs locaux. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une commune relativement attachée au vote par rapport au reste de la France.

15:59 - À Irigny, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Le panorama politique d'Irigny a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs d'Irigny avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 29,94% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Irigny avaient ensuite favorisé Clémence Luisier (Rassemblement National) avec 33,71% au premier tour, devant Lucie Gaillot Durand (Union de la gauche) avec 28,53%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Clémence Luisier culminant à 36,76% des voix sur place.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité d'Irigny s'était massivement ancrée à la majorité présidentielle La physionomie politique de Irigny dessine un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Irigny voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 30,64% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 20,58%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 62,99% pour Emmanuel Macron, contre 37,01% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Irigny portaient leur choix sur Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 27,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Cyrille Isaac-Sibille virant de nouveau en tête avec 58,03% des voix.

12:58 - Irigny : la situation fiscale observée à l'approche des municipales À Irigny, où les taxes locales ont baissé depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,36 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 82 200 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 2 132 890 € récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Irigny atteint désormais 28,42 % en 2024 (contre 17,39 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Irigny a représenté 872 € en 2024 contre 972 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Irigny Les résultats des précédentes élections municipales à Irigny ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Blandine Freyer (Divers centre) a distancé ses rivaux en rassemblant 1 534 suffrages (57,28%). Sur la seconde marche, Nathalie Sanlaville (Divers centre) a rassemblé 42,71% des suffrages. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Irigny, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.