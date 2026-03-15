Résultat municipale 2026 à Is-sur-Tille (21120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Is-sur-Tille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Is-sur-Tille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Is-sur-Tille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DARPHIN
Thierry DARPHIN (22 élus) Unis pour réussir 		1 267 64,09%
  • Thierry DARPHIN
  • Christine SOLDATI
  • Thierry MORTIER
  • Martine KAISER
  • Jérémie DEHEE
  • Edith SMET
  • Alain LHOMME
  • Cécile STAIGER
  • Jérôme CONNAN
  • Agnès VAUTHRIN
  • Sébastien GOTTE
  • Marie CHABAUD
  • Jean-François BRIGAND
  • Nadège ROBERT
  • Charles MORTIER
  • Murielle BERNIER
  • Marc CUCHE
  • Eline GOUDIER
  • Jean-Pierre LATOUCHE
  • Céline ROLLAND
  • Alexis ENGRAND
  • Lizbeth DUCRET
Vincent SAUVAGEOT
Vincent SAUVAGEOT (5 élus) Is Avenir 		710 35,91%
  • Vincent SAUVAGEOT
  • Emma TROUSSARD
  • Pierre-Jean YÈME
  • Valérie SCAVARDO
  • Stéphane PERNOT
Participation au scrutin Is-sur-Tille
Taux de participation 62,83%
Taux d'abstention 37,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 2 015

Source : ministère de l’Intérieur

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