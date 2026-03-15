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19:17 - Les données démographiques d'Is-sur-Tille révèlent les tendances électorales Dans la ville d'Is-sur-Tille, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,38%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (76,45%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2105 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,38%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,59%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Is-sur-Tille mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,59% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN en posture de force à Is-sur-Tille pour la municipale 2026 Le parti nationaliste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Is-sur-Tille en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,94% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 46,03% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 21,07% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 41,22% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,75% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,51% pour le RN. Il finira avec 42,81% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Is-sur-Tille : le point sur la participation Lors des municipales de 2020, la participation à Is-sur-Tille s'était stabilisée à 50,28 % lors du premier round (une proportion assez classique) alors que le pays était frappé par le Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant attiré les électeurs, avec 77,79 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,21 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 45,91 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 67,84 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 51,30 % des électeurs (soit environ 1 592 votants). Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Is-sur-Tille comme une zone soucieuse de voter. En marge de ces municipales 2026, la valeur de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats d'Is-sur-Tille.

15:59 - Il y a deux ans, Is-sur-Tille s'était tournée vers la droite En juin 2024, les élections législatives à Is-sur-Tille avaient placé en tête Sophie Dumont (Rassemblement National) avec 40,51% au premier tour, devant Hubert Brigand (Les Républicains) avec 30,43%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Hubert Brigand (Les Républicains) jusqu'au sommet avec 57,19%. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (36,75%). Le paysage politique d'Is-sur-Tille a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Is-sur-Tille : les points à comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Is-sur-Tille portaient leur choix sur Yolaine de Courson (Ensemble !) avec 25,56% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Hubert Brigand (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 58,78%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Is-sur-Tille qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,34%. Lors de la finale de l'élection à Is-sur-Tille, les électeurs accordaient 53,97% pour Emmanuel Macron, contre 46,03% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Is-sur-Tille comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Is-sur-Tille Côté fiscalité d'Is-sur-Tille, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 862 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 666 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 37,49 % en 2024 (contre 16,49 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 58 960 € en 2024. Un total bien loin des quelque 729 500 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,91 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Is-sur-Tille Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Is-sur-Tille ? Dès le premier tour à l'époque, Thierry Darphin (Divers droite) a pris la première place avec 73,76% des soutiens. À ses trousses, Denis Gasse (Divers gauche) a obtenu 382 voix (26,23%). Ce succès d'emblée de Thierry Darphin a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Is-sur-Tille, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.