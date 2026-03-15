Résultat municipale 2026 à Isigny-le-Buat (50540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Isigny-le-Buat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Isigny-le-Buat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Isigny-le-Buat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jessie ORVAIN
Jessie ORVAIN (18 élus) isigny le buat - poursuivons la dynamique ensemble 		1 031 57,37%
  • Jessie ORVAIN
  • Guillaume CHESNEL
  • Cecile DE MONTGOLFIER
  • Christian CHESNEL
  • Delphine DUPONT
  • Xavier CADET
  • Coralie ANGOT
  • Frederic LAHEURTE
  • Sabrina ORAIN
  • David LEMOUSSU
  • Alexandra MONDHER
  • Jacques LE MEST
  • Sylvie CROCHET
  • Joel HAMEL
  • Marie-Laure ABSIN
  • Joël CHARTRAIN
  • Laurence DELMART
  • Alain FAUCHON
Stéphanie GIRET
Stéphanie GIRET (5 élus) isigny-le-buat, liens et teritoires 		766 42,63%
  • Stéphanie GIRET
  • Alain BABIN
  • Célina VAUGEOIS
  • Franck JOURDAN
  • Christèle LEROUX
Participation au scrutin Isigny-le-Buat
Taux de participation 73,74%
Taux d'abstention 26,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 1 842

Source : ministère de l’Intérieur

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