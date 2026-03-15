En direct

19:18 - Isigny-le-Buat : démographie et socio-économie impactent les municipales La structure démographique et socio-économique d'Isigny-le-Buat façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 43 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,70%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (72,30%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1686 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,65%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,62%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Isigny-le-Buat mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,18% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les électeurs d'Isigny-le-Buat tentés par le RN ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Isigny-le-Buat il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 28,79% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 44,12% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 22,32% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Isigny-le-Buat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 36,75% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 37,87% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 43,93% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Isigny-le-Buat aux municipales ? Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Isigny-le-Buat, l'abstention touchait 48,87 % des inscrits, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national, la pandémie du Covid ayant pesé sur l'événement. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs élevé à 20,36 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste instructive. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 51,27 % en 2022 à seulement 31,41 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,18 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. À l'occasion de ces municipales de 2026, cette réalité pèsera en tout cas sur les résultats d'Isigny-le-Buat.

15:59 - Il y a deux ans, Isigny-le-Buat a choisi la droite Les législatives à Isigny-le-Buat de juin 2024, plaçaient Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) en pole position avec 37,87% au premier tour, devant Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 37,07%. Mais c'est finalement Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,07% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (36,75%). La situation politique d'Isigny-le-Buat a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Isigny-le-Buat : ce qu'il faut comprendre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Isigny-le-Buat plébiscitaient Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 42,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bertrand Sorre virant de nouveau en tête avec 64,96% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Isigny-le-Buat plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 34,00% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 28,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,88% pour Emmanuel Macron, contre 44,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Fiscalité en hausse à Isigny-le-Buat : quel impact sur le scrutin municipal À Isigny-le-Buat, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 791 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 547 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 38,55 % en 2024 (contre 17,13 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 46 970 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 209 200 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 8,40 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Municipales 2020 à Isigny-le-Buat : des résultats sans appel Les résultats des précédentes élections municipales à Isigny-le-Buat ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Jessie Orvain a terminé en tête avec 75,31% des suffrages. Sur la seconde marche, Alain Babin a obtenu 24,68% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Jessie Orvain a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Isigny-le-Buat, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.