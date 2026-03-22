Résultat municipale 2026 à Isigny-sur-Mer (14230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Isigny-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Isigny-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Isigny-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia MALHERBE
Sonia MALHERBE (23 élus) Agir ensemble pour un nouvel élan 		866 53,46%
  • Sonia MALHERBE
  • Guillaume GASTEBOIS
  • Nadège DUCHEMIN
  • Alexis DESMARES
  • Ophélie FOSSEY
  • Emmanuel PRZYSUCHA
  • Marie Pierre TOQUET
  • Anthony LE TELLIER
  • Marie-Hélène MARTIN
  • Olivier DAVID
  • Aurélie GOUYE
  • Pascal EGETER
  • Emilie BAZIN
  • Christian MONCHOIS
  • Samuelle CARLSON
  • Philippe DELACROIX
  • Lucie DENIS
  • Alexandre MEREL
  • Florence ALIX
  • Sullyvan ANNE
  • Frédérique CANDON
  • Jean-François MONTIGNÉ
  • Jocelyne DIVARET
Eric BARBANCHON
Eric BARBANCHON (4 élus) GENERATIONS UNIES 		534 32,96%
  • Eric BARBANCHON
  • Méryl BROHIER
  • Henri LECHIEN
  • Sandrine HASLEY
Olivier DUCHESNE
Olivier DUCHESNE (2 élus) ISIGNY EN AVANT 		220 13,58%
  • Olivier DUCHESNE
  • Magalie GEFFROY
Participation au scrutin Isigny-sur-Mer
Taux de participation 59,03%
Taux d'abstention 40,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 1 648

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Calvados ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Isigny-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia MALHERBE
Sonia MALHERBE (Ballotage) Agir ensemble pour un nouvel élan 		761 48,07%
Eric BARBANCHON
Eric BARBANCHON (Ballotage) GENERATIONS UNIES 		491 31,02%
Olivier DUCHESNE
Olivier DUCHESNE (Ballotage) ISIGNY EN AVANT 		331 20,91%
Participation au scrutin Isigny-sur-Mer
Taux de participation 57,98%
Taux d'abstention 42,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 620

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