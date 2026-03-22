Résultat municipale 2026 à Isigny-sur-Mer (14230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Isigny-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Isigny-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Isigny-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia MALHERBE (23 élus) Agir ensemble pour un nouvel élan
|866
|53,46%
|
|Eric BARBANCHON (4 élus) GENERATIONS UNIES
|534
|32,96%
|
|Olivier DUCHESNE (2 élus) ISIGNY EN AVANT
|220
|13,58%
|
|Participation au scrutin
|Isigny-sur-Mer
|Taux de participation
|59,03%
|Taux d'abstention
|40,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|1 648
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Isigny-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia MALHERBE (Ballotage) Agir ensemble pour un nouvel élan
|761
|48,07%
|Eric BARBANCHON (Ballotage) GENERATIONS UNIES
|491
|31,02%
|Olivier DUCHESNE (Ballotage) ISIGNY EN AVANT
|331
|20,91%
|Participation au scrutin
|Isigny-sur-Mer
|Taux de participation
|57,98%
|Taux d'abstention
|42,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|1 620
Election municipale 2026 à Isigny-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Isigny-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Isigny-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Isigny-sur-Mer
18:36 - Isigny-sur-Mer : retour sur les derniers scrutins en date
En juin 2024, les élections législatives à Isigny-sur-Mer avaient placé en tête Philippe Chapron (Rassemblement National) avec 47,82% au premier tour, devant Bertrand Bouyx (Ensemble !) avec 17,58%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Philippe Chapron culminant à 55,39% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du scrutin européen en amont, les citoyens d'Isigny-sur-Mer avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,18% des inscrits. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Isigny-sur-Mer
À l'occasion des municipales précédentes à Isigny-sur-Mer, les résultats ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au terme du premier tour à l'époque, Eric Barbanchon (Divers) a devancé tous ses adversaires en totalisant 60,82% des voix. À ses trousses, Michel Mauduit (Divers) a engrangé 454 suffrages en sa faveur (39,17%). Cette victoire écrasante de Eric Barbanchon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Isigny-sur-Mer, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des élections d'Isigny-sur-Mer
Les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Olivier Duchesne, à la tête de "Isigny En Avant", Eric Barbanchon et sa liste "Generations Unies" et Sonia Malherbe avec la liste "Agir Ensemble Pour Un Nouvel Élan", comme l'indiquent les candidatures officielles pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Afin de accomplir leur devoir civique, les électeurs de la ville seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote d'Isigny-sur-Mer.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Isigny-sur-Mer
Lors du premier volet des municipales à Isigny-sur-Mer, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a mobilisé 57,98 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Sonia Malherbe qui a pris l'avantage avec 48,07 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Eric Barbanchon (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 31,02 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Olivier Duchesne (Divers centre) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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