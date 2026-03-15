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19:20 - Élections à Isle : l'impact des caractéristiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Isle se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 915 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 447 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 225 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,07%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 319 personnes (4,03%) apporte une richesse culturelle inestimable. Parmi cette diversité sociale, 31,82% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 949,60 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Isle s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - Le RN marque des points à Isle Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Isle en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 15,95% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 29,65% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 14,16% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Isle comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,01% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 27,61% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,64% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Isle En marge de ces élections municipales 2026, le niveau de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats d'Isle. L'abstention atteignait 70,72 % pour le premier tour des élections il y a six ans, au-dessus de la moyenne nationale alors que le coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,62 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 44,04 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,64 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 39,00 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Isle ? Lors des dernières européennes, le résultat à Isle s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,01%), talonnée par Raphaël Glucksmann (21,12%) et Valérie Hayer (19,17%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants d'Isle accordaient leurs suffrages à Manon Meunier (Union de la gauche) avec 37,39% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Manon Meunier culminant à 45,36% des suffrages exprimés sur place. .

14:57 - Isle : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Isle portaient leur choix sur Manon Meunier (Nupes) avec 32,85% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Geoffroy Sardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,32%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Isle voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 33,54% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,35% pour Emmanuel Macron, contre 29,65% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Isle s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Le niveau de la fiscalité locale est stable à Isle En termes d'impôts locaux à Isle, la somme moyenne payée par ménage imposable a représenté environ 1 025 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 946 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 37,05 % en 2024 (contre environ 18,09 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 74 400 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 2,35346 millions d'euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 14,42 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Isle Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Isle se sont avérés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Unique liste en présence, 'Isle ensemble' menée par Gilles Bégout a naturellement rassemblé 1 438 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Isle, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister. Avec la publication des candidatures, un début de réponse limpide a déjà été apporté.