Résultat municipale 2026 à Isle (87170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Isle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Isle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Isle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles BÉGOUT
Gilles BÉGOUT (24 élus) ISLE ENSEMBLE 		2 590 66,14%
  • Gilles BÉGOUT
  • Pascale FONTARENSKY
  • Maxime NEGREMONT BEUCHER
  • Viviane DEVILLE
  • Karl PÉRIGAUD
  • Marie LAPLACE
  • Christophe MALIFARGE
  • Hélène CUEILLE
  • Franck KERBIQUET
  • Aline COUDERT
  • Jean-Pierre DUCHER
  • Patricia CHOPINET
  • Jean-Michel IGOULZAN
  • Nathalie CUEILLE
  • Bruno MARCHAT
  • Cécile MORTIER
  • Bruno BARELAUD
  • Ghizlane BOUKHARI
  • Olivier DUPAYS
  • Kinda EL BALKHI
  • Corentin DUGOULET
  • Delphine KABTA
  • Gabin FABRE
  • Muriel SELLIN
Vincent REY
Vincent REY (5 élus) ISLE EN MIEUX 		1 326 33,86%
  • Vincent REY
  • Marie WALLEZ
  • Jean-Paul BETOULLE
  • Charlotte FULMINET
  • Jean Paul DELOMÉNIE
Participation au scrutin Isle
Taux de participation 66,57%
Taux d'abstention 33,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 4 114

Source : ministère de l’Intérieur

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