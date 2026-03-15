En direct

19:20 - Comment la composition démographique d'Isneauville façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale municipale, Isneauville se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 34,45% de cadres supérieurs pour 3 713 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 419 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 139 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (89,84%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 89 620 € par an, la ville aspire à plus de prospérité. À Isneauville, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Isneauville Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Isneauville en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 16,24% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 27,59% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 11,82% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Isneauville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,11% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 25,08% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 29,78% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 26,60 % de participation à Isneauville En 2020 à Isneauville, l'abstention était allée jusqu'à 73,40 % au premier round, un chiffre exceptionnellement haut alors que le rendez-vous se déroulait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Soulignons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs arrêté à 17,90 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,53 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,49 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 38,52 % d'abstention. En prenant du recul, les données esquissent in fine une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux tendances françaises. Cette particularité à Isneauville constituera en tout cas l'un des pivots de cette municipale 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Isneauville Le contexte politique d'Isneauville a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée. Les élections européennes 2024 à Isneauville avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,11%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 22,26% des voix. Annie Vidal (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Isneauville après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 34,67%. Vanessa Lancelot (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 25,08%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Annie Vidal culminant à 70,22% des votes sur place.

14:57 - Les électeurs d'Isneauville avaient résolument opté pour le centre il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Isneauville était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 42,34% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 16,24%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 72,41% pour Emmanuel Macron, contre 27,59% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Isneauville soutenaient en priorité Annie Vidal (Ensemble !) avec 39,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annie Vidal virant de nouveau en tête avec 67,61% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Isneauville un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Isneauville : la situation fiscale observée à l'approche des municipales S'agissant des contributions locales à Isneauville, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 507 € en 2024 (dernières données en date) contre 909 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 53,67 % en 2024 (contre 28,31 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 18 550 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 479 250 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,76 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Isneauville ? La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Isneauville est très révélatrice. Unique liste en présence, la liste menée par Pierre Peltier a logiquement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ces municipales 2026 à Isneauville, ce décor pose les bases. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte déjà un élément de réponse assez éloquent.