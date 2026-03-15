Résultat municipale 2026 à Isneauville (76230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Isneauville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Isneauville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Isneauville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique CHABRAN
Véronique CHABRAN (21 élus) UNISneauville - Ensemble, Isneauville avance - 		910 50,22%
  • Véronique CHABRAN
  • Laurent MARCHESI
  • Julie DUMANOIR
  • Mickael PREVOST
  • Isabelle QUENOUILLE
  • Benoît MERCIER
  • Elise VUILLAMY
  • Bruno CAGNART
  • Céline HECKMANN
  • Philippe CHANDOR
  • Annette MARTIN
  • Eric LEBAS
  • Laure SÉCHON
  • Benjamin AUBRY
  • Charlotte GAY
  • Arnaud LE COGUIC
  • Bélinda LERICHE
  • Alain MARTIN
  • Nathalie GAMELIN
  • Olivier MASCRÉ
  • Guillemette GARRY
Sylvie LAROCHE
Sylvie LAROCHE (6 élus) Isneauville en Action 		902 49,78%
  • Sylvie LAROCHE
  • Pierre-Alain HIRSCH
  • Claude HAMEL
  • Matthieu PLASSCHAERT
  • Marie-Pierre PADULAZZI
  • Larbi HACIANE
Participation au scrutin Isneauville
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 1 851

Source : ministère de l’Intérieur

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