Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoire : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Issoire

Tête de listeListe
Bertrand Barraud
Bertrand Barraud Liste divers droite
NOTRE PARTI C'EST ISSOIRE
  • Bertrand Barraud
  • Sandra Peteilh
  • Romain Denis
  • Salomé Gazonnois
  • Ulrich Bronner
  • Florence Dubessy
  • Quentin Reding
  • Anaïs Reyt
  • Stéphane Pillon
  • Marie Roche Pojolat
  • Romain Sennepin
  • Sylvie Begon
  • Pierre Serra
  • Juliette Descouteix-Genillier
  • Vincent Ribeyre
  • Valérie Coudun
  • Christophe Albaret
  • Fabienne Desclaux
  • Christophe Defain
  • Annick Barre
  • Luc Salvini
  • Nicole Boeuf
  • Jean-Luc Bataille
  • Émilie Hermen
  • Dominique Montmory
  • Brigitte Chinoux
  • Kévin Schmitz
  • Barbara Zuber
  • Bastian Joumel
  • Loïc-Marie Dalmas-Reina
  • David Barbieri
  • Amélie Flores Cavailles
  • Jean-Yves Demourgues
  • Anaïs Liberale
  • Frédéric Rouchy
Enguerran Massis
Enguerran Massis Liste de La France insoumise
Union populaire Issoire
  • Enguerran Massis
  • Valérie Goléo
  • Frédéric Leclerc
  • Anaïs Legay
  • Olivier Soletti
  • Morgane Calvez
  • Nils Carneiro
  • Laure Goléo
  • Antoine Mubenga
  • Cécile Combeau
  • Timothée Bertrand-Magat
  • Isabelle Leclerc
  • Jean-Charles Leroux
  • Marie-Cécile Bredeau
  • Geoffrey Legay
  • Florence Vignal
  • Jean-Luc Bion
  • Nathalie Jayat
  • Nicolas Brie
  • Carine Drouhin
  • Romain Lauranson
  • Véronique Deparre
  • Hervé Mallet
  • Sophie Lapouge
  • Thierry Daffix
  • Marie-Reine Chalvignac
  • Franck Lemaire
  • Jocelyne Tassan
  • Pascal Tournaire
  • Françoise Jarry
  • Baptiste Leroux
  • Claude Emin
  • Nicolas Batisse
  • Annie Auriel
  • Bernard Moins
Marie-Pierre Schönfeld
Marie-Pierre Schönfeld Liste d'union à gauche
PRINTEMPS ISSOIRIEN
  • Marie-Pierre Schönfeld
  • Philippe Laville
  • Patricia Clauzade
  • Ulysse Le Goaër
  • Tatiana Proville
  • Olivier Giacobi
  • Vitalie Bardy
  • Gilles Dufour
  • Béatrice Dupuy
  • Jean-Luc Longeon
  • Ludivine Garrouste
  • Koray Yolal-Legendre
  • Véronique Menier
  • Olivier Brodt-Vilain
  • Malika Chelly
  • François Dupuy
  • Claire Lansac
  • Laurent Beal
  • Marie-José Le Nallio
  • Daniel Benoit
  • Ghislaine Chabance
  • David Gautier
  • Béatrice Laurent
  • Olivier Gay
  • Marie-Ange Prudent
  • Sébastien Dubois
  • Corinne Laprun
  • Sébastien Allart
  • Marguerite Lucquiaud
  • Renaud Ranglaret
  • Geneviève Vigier
  • Eric Bardy
  • Josiane Monier
  • Jules Durand-Schönfeld
  • Hélène Fourvel-Pelletier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Barraud
Bertrand Barraud (28 élus) Notre parti, c'est issoire 		3 013 66,73%
  • Bertrand Barraud
  • Marie Pojolat
  • Stéphane Pillon
  • Sandra Peteilh
  • David Puech
  • Martine Varischetti
  • Michel Nicollet
  • Valérie Coudun
  • Luc Salvini
  • Nicole Boeuf
  • Ulrich Bronner
  • Juliette Descouteix-Genillier
  • Dominique Montmory
  • Florence Dubessy
  • Pierre Serra
  • Carine Suidureau
  • Christophe Albaret
  • Marie Coston
  • Christian Walter
  • Christelle Chabaud
  • Vincent Maruca
  • Annick Barre
  • Jean-Luc Bataille
  • Isabelle Gauthier
  • Michel Blanjard
  • Danielle Aleton
  • Alexandre Bento Anastacio
  • Sylvie Begon
Laurent Pradier
Laurent Pradier (2 élus) Changeons d'air 		586 12,97%
  • Laurent Pradier
  • Hélène Fourvel-Pelletier
Philippe Laville
Philippe Laville (2 élus) La gauche en a.c.t.e.s 		517 11,45%
  • Philippe Laville
  • Valerie Goleo
Mohammed Rkina
Mohammed Rkina (1 élu) Issoire autrement 		399 8,83%
  • Mohammed Rkina
Participation au scrutin Issoire
Taux de participation 45,84%
Taux d'abstention 54,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 657

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Barraud
Bertrand Barraud (25 élus) Notre parti c'est issoire 		3 037 46,36%
  • Bertrand Barraud
  • Isabelle Bourbon
  • Marc Jamon
  • Isabelle Gauthier
  • Jean-Luc Bataille
  • Lucie Mahé
  • Yann Baujard
  • Martine Varischetti
  • Ulrich Bronner
  • Florence Dubessy
  • Jean-Marc Monier
  • Juliette Descouteix-Genillier
  • Jean-Pierre De Mulder
  • Corinne Giraud
  • Christian Karoutzos
  • Brigitte Pailloncy
  • Michel Nicollet
  • Marie Coston
  • Michel Blanjard
  • Danièle Aleton
  • Luc Salvini
  • Sandra Peteilh
  • Frédéric Tedeschi
  • Annick Barre
  • Vincent Maruca
Jacques Magne
Jacques Magne (5 élus) Ensemble a gauche pour issoire 		1 857 28,35%
  • Jacques Magne
  • Françoise Chauviere
  • Christophe Nechaouni
  • Maria Lancrenon
  • Daniel Delarbre
Laurent Pradier
Laurent Pradier (2 élus) Bien vivre a issoire 		1 001 15,28%
  • Laurent Pradier
  • Hélène Fourvel-Pelletier
Dominique Morel
Dominique Morel (1 élu) Issoire bleu marine 		655 10,00%
  • Dominique Morel
Participation au scrutin Issoire
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 6 793

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Barraud
Bertrand Barraud Notre parti c'est issoire 		2 177 33,90%
Jacques Magne
Jacques Magne Ensemble a gauche pour issoire 		1 369 21,32%
Laurent Pradier
Laurent Pradier Bien vivre a issoire 		1 120 17,44%
Dominique Morel
Dominique Morel Issoire bleu marine 		779 12,13%
Jocelyne Carbonnier
Jocelyne Carbonnier Front de gauche pour issoire 		600 9,34%
Christine-Claire Fourgeaud
Christine-Claire Fourgeaud Issoire en valeurs 		375 5,84%
Participation au scrutin Issoire
Taux de participation 65,91%
Taux d'abstention 34,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,49%
Nombre de votants 6 652

Villes voisines d'Issoire

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