Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoire : les infos en direct

Programme de Bertrand Barraud à Issoire (NOTRE PARTI C'EST ISSOIRE)

Gestion de la Ville

Issoire est présentée comme une ville bien gérée, avec un taux d'imposition parmi les plus bas du département. La sécurité est renforcée par un doublement des caméras de vidéo-protection et un nombre accru de policiers municipaux. La santé et la solidarité sont également des priorités, avec des projets de rénovation de l'hôpital et l'installation de nouveaux professionnels de santé.

Transformations Urbaines

Des travaux significatifs ont été réalisés dans tous les quartiers d'Issoire, touchant divers équipements publics tels que l'école Les Volcans et la Maison des sports. Ces transformations visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à moderniser les infrastructures. Le projet inclut également des aménagements comme le parc René Cassin et le flots de fraîcheur.

Attractivité de la Ville

Issoire se distingue par son patrimoine exceptionnel et une économie prospère, avec une vacance commerciale en forte diminution. La ville offre une diversité d'activités culturelles et sportives, ainsi que des événements marquants comme le Tour de France. Ces éléments contribuent à faire d'Issoire une référence dans le Sud de l'Auvergne.

Engagement Communautaire

Le candidat, BERTRAND BARDAUD, souligne l'importance des liens tissés avec les habitants et son engagement envers le territoire. Une équipe renouvelée et expérimentée a été constituée, représentant tous les quartiers de la ville. L'objectif est de continuer à protéger et développer Issoire en restant fidèle aux valeurs de loyauté, de proximité et de sincérité.