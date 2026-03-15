Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Issoire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Issoire.
L'actu des élections municipales 2026 à Issoire
13:09 - Bertrand Barraud vainqueur de la dernière élection à Issoire
Les résultats des municipales précédentes à Issoire ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour, Bertrand Barraud (Les Républicains) a pris les commandes en recueillant 3 013 voix (66,73%). Sur la seconde marche, Laurent Pradier (Divers centre) a recueilli 586 bulletins valides (12,97%). Philippe Laville (Divers gauche) a suivi, obtenant 517 suffrages (11,45%). Cette victoire écrasante du candidat Les Républicains a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Issoire, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Issoire
Dans le cadre des municipales 2026, les 10 514 électeurs d'Issoire sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Issoire est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote d'Issoire. La parution des résultats du premier tour à Issoire débutera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Issoire
|Tête de listeListe
|
Bertrand Barraud
Liste divers droite
NOTRE PARTI C'EST ISSOIRE
|
|
Enguerran Massis
Liste de La France insoumise
Union populaire Issoire
|
|
Marie-Pierre Schönfeld
Liste d'union à gauche
PRINTEMPS ISSOIRIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Barraud (28 élus) Notre parti, c'est issoire
|3 013
|66,73%
|
|Laurent Pradier (2 élus) Changeons d'air
|586
|12,97%
|
|Philippe Laville (2 élus) La gauche en a.c.t.e.s
|517
|11,45%
|
|Mohammed Rkina (1 élu) Issoire autrement
|399
|8,83%
|
|Participation au scrutin
|Issoire
|Taux de participation
|45,84%
|Taux d'abstention
|54,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 657
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Barraud (25 élus) Notre parti c'est issoire
|3 037
|46,36%
|
|Jacques Magne (5 élus) Ensemble a gauche pour issoire
|1 857
|28,35%
|
|Laurent Pradier (2 élus) Bien vivre a issoire
|1 001
|15,28%
|
|Dominique Morel (1 élu) Issoire bleu marine
|655
|10,00%
|
|Participation au scrutin
|Issoire
|Taux de participation
|67,31%
|Taux d'abstention
|32,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|6 793
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Barraud Notre parti c'est issoire
|2 177
|33,90%
|Jacques Magne Ensemble a gauche pour issoire
|1 369
|21,32%
|Laurent Pradier Bien vivre a issoire
|1 120
|17,44%
|Dominique Morel Issoire bleu marine
|779
|12,13%
|Jocelyne Carbonnier Front de gauche pour issoire
|600
|9,34%
|Christine-Claire Fourgeaud Issoire en valeurs
|375
|5,84%
|Participation au scrutin
|Issoire
|Taux de participation
|65,91%
|Taux d'abstention
|34,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,49%
|Nombre de votants
|6 652
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