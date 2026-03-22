Résultat de l'élection municipale 2026 à Issou : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Issou

Le deuxième tour des élections municipales à Issou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Denis Galle
Denis Galle Liste divers gauche
Agir pour Mieux Vivre à Issou (AMVI)
  • Denis Galle
  • Laurence Lehr
  • Cédric Boucaud
  • Florence Tchakonte
  • Florian Verneau
  • Isabelle Lawson
  • Eric Truchet
  • Murielle Borde
  • Adrien Thery
  • Marie Vardanyan
  • Patrick Perrault
  • Corinne Berland
  • Geoffrey Orza
  • Martine Vernet
  • Pascal Beillard
  • Patricia Elien
  • Gilles Conil
  • Margarethe Follet
  • Lucien Imwa Mwan'Ondel
  • Sonia Faillot
  • Charles Nguyen
  • Lutecia Navarro
  • Cyril Millat
  • Graziella Decock
  • Marc Duport
  • Nadia Ouanis
  • Patrick Ciezki
  • Nathalie Duclos
  • Victor Mateus
Lionel Giraud
Lionel Giraud Liste divers gauche
ISSOU CAP SUR L'AVENIR
  • Lionel Giraud
  • Aline Biron
  • Christophe Juraszczyk
  • Sabah El Asri
  • Henri Thirakoune
  • Anne-Gaëlle Le Roux
  • Christophe Delord
  • Isabelle-Céline Ferreira
  • Abdul Faye
  • Céline Azzopardi
  • Florian Cottineau
  • Evelyne Richoux
  • Jean-Pierre Fontaine
  • Magalie Laithier-Jaltier
  • Lionel Rousseu-Salet
  • Dilba Han
  • Jeannick Marcel
  • Ludivyne Fauvin
  • Dominique Moczynski
  • Alison Rapicault
  • Mohamed Zaghrat
  • Brigitte Collignon
  • Steve Terrier
  • Elisabeth Quintin
  • Sylvain Mallet
  • Josette Jean
  • Philippe Billard
  • Sophie Cucca
  • Yannick Merret
Julien Petit
Julien Petit Liste Divers
ISSOU TOUT COMMENCE
  • Julien Petit
  • Audrey Morice
  • Jessy Eschbach
  • Emmanuelle Mausoléo
  • David Bachubira
  • Elisabeth Mouhammadou-Hoarau
  • Pascal Aubin
  • Laetitia Gambardella
  • Said Lourane
  • Murielle Perrot
  • Mikaël Vivien
  • Sophie Petit
  • Vincent Beaune
  • Margaux Amiot
  • Mourad Ejjabri
  • Sadia Leleve
  • Jérémy Michy
  • Espérance Gomez--Bobin
  • Sameh Saweris
  • Vanessa Modelo
  • Jérôme Savoula
  • Adeline Kwawu
  • Hervé Kamleun Tchoundja
  • Rachida Ouchani
  • Manuel Da Silva Peixoto
  • Héléna Pelletier
  • Cyrille Boucard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Issou

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien PETIT
Julien PETIT (Ballotage) ISSOU TOUT COMMENCE 		653 38,80%
Denis GALLE
Denis GALLE (Ballotage) Agir pour Mieux Vivre à Issou (AMVI) 		559 33,21%
Lionel GIRAUD
Lionel GIRAUD (Ballotage) ISSOU CAP SUR L'AVENIR 		471 27,99%
Participation au scrutin Issou
Taux de participation 56,65%
Taux d'abstention 43,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 709

Source : ministère de l’Intérieur

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