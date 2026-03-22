Résultat de l'élection municipale 2026 à Issou : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Issou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Issou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Issou.
L'actu des élections municipales 2026 à Issou
11:46 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Lors du premier volet des municipales à Issou, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a vu 56,65 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Julien Petit qui est arrivé en tête en rassemblant 38,80 % des suffrages exprimés. Ensuite, Denis Galle (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 33,21 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 27,99 %, Lionel Giraud (Divers gauche) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Issou
Le deuxième tour des élections municipales à Issou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Denis Galle
Liste divers gauche
Agir pour Mieux Vivre à Issou (AMVI)
|
|
Lionel Giraud
Liste divers gauche
ISSOU CAP SUR L'AVENIR
|
|
Julien Petit
Liste Divers
ISSOU TOUT COMMENCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Issou
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien PETIT (Ballotage) ISSOU TOUT COMMENCE
|653
|38,80%
|Denis GALLE (Ballotage) Agir pour Mieux Vivre à Issou (AMVI)
|559
|33,21%
|Lionel GIRAUD (Ballotage) ISSOU CAP SUR L'AVENIR
|471
|27,99%
|Participation au scrutin
|Issou
|Taux de participation
|56,65%
|Taux d'abstention
|43,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 709
Source : ministère de l’Intérieur
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