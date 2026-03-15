Résultat municipale 2026 à Issou (78440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Issou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Issou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Issou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien PETIT
Julien PETIT ISSOU TOUT COMMENCE 		653 38,80%
Denis GALLE
Denis GALLE Agir pour Mieux Vivre à Issou (AMVI) 		559 33,21%
Lionel GIRAUD
Lionel GIRAUD ISSOU CAP SUR L'AVENIR 		471 27,99%
Participation au scrutin Issou
Taux de participation 56,65%
Taux d'abstention 43,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 709

Source : ministère de l’Intérieur

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