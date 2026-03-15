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19:20 - Les défis socio-économiques d'Issou et leurs implications électorales Dans les rues d'Issou, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 3 858 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 172 entreprises, Issou est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (89,05%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Issou accueille une communauté diversifiée, avec ses 209 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 34,87% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 83,78 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Issou, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis français.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Issou Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Issou en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 28,68% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 48,40% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 31,97% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Issou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,14% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 44,11% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 49,79% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Issou avant 2026 La participation des électeurs d'Issou sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces municipales 2026. La participation s'élevait à 46,30 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que l'épidémie de coronavirus affectait la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 79,58 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 44,55 % (47,51 % en France), avant de bondir à 67,31 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 50,99 % des électeurs. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une commune assez participative par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment a voté Issou lors de la dernière année électorale ? Les Européennes 2024 à Issou avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,14%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 18,18% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Cyril Nauth (Rassemblement National) en tête avec 44,11% au premier tour, devant Benjamin Lucas (Union de la gauche) avec 32,72%. Au second tour, c'est en revanche Benjamin Lucas (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 50,21% des suffrages exprimés. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Issou demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, dans la lignée de 2022.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Issou ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Issou plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,68% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 26,89%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,60%, contre 48,40% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Issou accordaient leurs suffrages à Cyril Nauth (RN) avec 31,97% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Benjamin Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 53,17%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Issou une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité à Issou Pour ce qui est des contributions locales à Issou, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 841 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 863 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 34,18 % en 2024 (contre environ 22,60 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 11 600 euros en 2024. Un montant loin des 551 370 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 8,85 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Issou : une élection pliée dès le premier round Les forces politiques en présence restent encore déterminées par le verdict des dernières municipales en date à Issou. À l'occasion du premier vote, Lionel Giraud (Divers) a viré en tête en recueillant 53,35% des suffrages. En deuxième position, Corinne Berland (Divers gauche) a engrangé 612 suffrages en sa faveur (46,64%). Cette victoire sans appel du candidat Divers a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Issou, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.