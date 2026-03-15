Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoudun : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Issoudun

Tête de listeListe
Damien Mercier
Damien Mercier Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Damien Mercier
  • Isabelle Miot
  • Dominique Bussiere
  • Christiane Jolivet
  • Franck Jambier
  • Christine Martin
  • Tony Lefort
  • Maria Ferreira
  • Daniel Godinot
  • Connie Derlon
  • René Heloïse
  • Marie Labelle
  • Michel Trabattoni
  • Jacqueline Richard
  • Hervé Desrues
  • Sophie Labesse
  • Jean-Pierre Bonnot
  • Annie Grelet
  • David Moimba
  • Marine Bour
  • Mustapha Tarfaya
  • Jocelyne Chauveau
  • Kévin Chezeaux
  • Marie-Thérèse Renault
  • Yves Bonnaventure
  • Sarah Colinet
  • Olivier Cardeilhac
  • Lysiane Blanchet
  • David Dubreu
  • Marie-Christine Dechatre
  • Guillaume Thiebault
  • Kelly Kintz
  • Jean-François Charpentier
André Laignel
André Laignel Liste du Parti socialiste
Issoudun Pour Tous, Tous Pour Issoudun
  • André Laignel
  • Mélanie Cotta
  • Dominique Perriot
  • Fanny Ries
  • Eric Hervouet
  • Marie-Pierre Cloux
  • Daniel Guiet
  • Adelina Lapouge
  • Joseph Albertino
  • Anne-Elisabeth Zadikian
  • Daniel Bouton
  • Sophie Cazé
  • Gérard Sadois
  • Marion Souvielle
  • Franck Morvan
  • Gaëlle Stubbe
  • Didier Champion
  • Sylvie Dere-Morizot
  • Stan Souedet
  • Sandra Dumot
  • Tony Ben Lahoucine
  • Valérie Grabowski
  • Guénolé Le Niniven
  • Marina Héroux
  • Adrien Perragin
  • Marie-Hélène Tissier
  • Damien Echard
  • Danielle Ble
  • Patrick Soidet
  • Maryline Chuat
  • Hikmet Bagci
  • Eléa Leclerc
  • Bertrand Tchokouanga
  • Anne-Véronique Launay
  • Armindo Almeida
Julien Dubot
Julien Dubot Liste Divers
ISSOUDUN DEMAIN
  • Julien Dubot
  • Isabelle Bruneau
  • Thomas Feuillet
  • Lucie Barbier
  • Antoine Gonzalez
  • Caroline Baude
  • Michel Bougault
  • Laurence Georges
  • Stéphane Gourier
  • Marie Des Neiges Cheze
  • Arnaud Montagnet
  • Sylviane Caglioni
  • François Faroche
  • Justine Chichery
  • Philippe Morin
  • Emilie Chaumont
  • Eric Verrier
  • Amanda Regibier
  • Youcef Tarfaya
  • Isabelle Gibouret
  • Nicolas Marcilloux
  • Karida Abdul Affour
  • Laurent Bruneau
  • Eliane Chantemilant
  • Mhamed Bousserouel
  • Amandine Baronnet
  • Marc Suzanne
  • Laurence Lherpiniere
  • Guillaume Lamiot
  • Laurence Werth
  • Corentin Roger
  • Anne-Sophie Le Noc
  • Christophe Zammit
  • Véronique Anselme
  • Patrick Pradet
Brigitte Colson
Brigitte Colson Liste divers droite
Un nouvel Issoudun
  • Brigitte Colson
  • Melvyn Marigny
  • Sabine Renault-Sablonière
  • Damien Du Boys
  • Hélène Lauer
  • Jean-Marc Robin
  • Elisabeth Palma
  • Arnaud Alary
  • Virginie Rogaume
  • Gilles Du Bouchet
  • Nathalie Deltour
  • Nicolas Tangre
  • Françoise Audoux
  • Julien Bernardi
  • Sarah Le Mestre
  • Ghislain de Place
  • Armance Rousseau
  • Fabrice Metenier
  • Laëtitia Luneau
  • Alain Brunet
  • Brigitte Robinet
  • Jean-Pierre Colson
  • Marie-Josephe Jaillet
  • Hugues Legras
  • Catherine Paquet
  • Didier Tillit
  • Agnès Treillard
  • Dominique Grenouilloux
  • Florence Brunet
  • Christopher Albarao
  • Elise Torny
  • André Verdeil
  • Colette Basse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Laignel
André Laignel (30 élus) Issoudun pour tous, tous pour issoudun 		2 476 74,60%
  • André Laignel
  • Anne-Élisabeth Le Félic
  • Dominique Roullet
  • Adelina Lapouge
  • Natan Marais
  • Fanny Ries
  • Daniel Guiet
  • Diane Zammit
  • Michel Bougault
  • Isabelle Bruneau
  • Eric Hervouet
  • Sophie Caze
  • Gerard Sadois
  • Carol Le Strat
  • Jacques Personne
  • Lucie Barbier
  • Daniel Bouton
  • Marie-Pierre Cloux
  • Didier Champion
  • Agnès Nadot
  • Benjamin Theurier
  • Deniz Yurtsever
  • Tony Ben Lahoucine
  • Valérie Grabowski
  • Patrick Soidet
  • Marie Des Neiges Cheze
  • Damien Echard
  • Marie-Helene Tissier
  • Guénolé Le Niniven
  • Mélanie Cotta
Christopher Albarao
Christopher Albarao (3 élus) Issoudun avenir 		687 20,69%
  • Christopher Albarao
  • Sandrine Metz
  • Regis Bonnin
Damien Mercier
Damien Mercier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		156 4,70%
Participation au scrutin Issoudun
Taux de participation 39,69%
Taux d'abstention 60,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 487

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Laignel
André Laignel (28 élus) Issoudun pour tous 		3 507 67,72%
  • André Laignel
  • Diane Zammit
  • Michel Bougault
  • Anne-Elisabeth Le Félic
  • Dominique Roullet
  • Isabelle Bruneau
  • Daniel Guiet
  • Magali Martin
  • Jacques Personne
  • Lucie Barbier
  • Jean-Charles Paillard
  • Carol Le Strat
  • Eric Hervouet
  • Jane-Marie Candé
  • Gérard Sadois
  • Hada Bouzid-Gheziel
  • Patrick Soidet
  • Agnès Nadot
  • Sébastien Jacquet
  • Marcelle Champault
  • Alex Costanzo
  • Sophie Krupa
  • Daniel Delagrange
  • Marie-Madeleine Langlois-Iouan
  • Karim Boussaboua
  • Valérie Grabowski
  • Didier Champion
  • Marie Des Neiges Cheze
Brigitte Colson
Brigitte Colson (5 élus) Osons issoudun 		1 671 32,27%
  • Brigitte Colson
  • Jean-Luc Roussel
  • Sabine Renault-Sabloniere
  • Régis Bonnin
  • Laurence Gobert
Participation au scrutin Issoudun
Taux de participation 59,41%
Taux d'abstention 40,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,28%
Nombre de votants 5 525

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