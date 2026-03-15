Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoudun : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoudun [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Issoudun sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Issoudun.
L'actu des élections municipales 2026 à Issoudun
13:09 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Issoudun
L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Issoudun est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, André Laignel (Parti socialiste) a raflé la première place en totalisant 74,60% des voix. Dans la position du principal opposant, Christopher Albarao (Divers) a recueilli 687 bulletins valides (20,69%). Damien Mercier (Extrême gauche) suivait, rassemblant 4,70% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de André Laignel a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Issoudun, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Issoudun ?
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Lors des précédentes élections municipales, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date prévue en raison du Covid-19. Il avait été reporté en juin. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les municipales 2026 à Issoudun a été publiée ci-dessous. Les 11 bureaux de vote de la ville d'Issoudun sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. Pour connaître les résultats à Issoudun, rendez vous ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Issoudun
|Tête de listeListe
|
Damien Mercier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
André Laignel
Liste du Parti socialiste
Issoudun Pour Tous, Tous Pour Issoudun
|
|
Julien Dubot
Liste Divers
ISSOUDUN DEMAIN
|
|
Brigitte Colson
Liste divers droite
Un nouvel Issoudun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Laignel (30 élus) Issoudun pour tous, tous pour issoudun
|2 476
|74,60%
|
|Christopher Albarao (3 élus) Issoudun avenir
|687
|20,69%
|
|Damien Mercier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|156
|4,70%
|Participation au scrutin
|Issoudun
|Taux de participation
|39,69%
|Taux d'abstention
|60,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 487
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Laignel (28 élus) Issoudun pour tous
|3 507
|67,72%
|
|Brigitte Colson (5 élus) Osons issoudun
|1 671
|32,27%
|
|Participation au scrutin
|Issoudun
|Taux de participation
|59,41%
|Taux d'abstention
|40,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,28%
|Nombre de votants
|5 525
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