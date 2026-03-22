Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoudun : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Issoudun [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Issoudun sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Issoudun.
L'actu des élections municipales 2026 à Issoudun
11:48 - Quels sont les rapports de force à Issoudun pour ce 2e tour des élections municipales ?
Julien Dubot a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Issoudun la semaine dernière, avec 45,77 % des voix. À sa suite, André Laignel (Parti socialiste) a obtenu la seconde place avec 39,71 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Brigitte Colson (Divers droite) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Damien Mercier, portant la nuance Extrême gauche, a obtenu 3,04 % des voix, trop peu pour se qualifier. Du côté de la mobilisation à Issoudun, le vote a vu 55,83 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Issoudun
Le deuxième tour des élections municipales à Issoudun a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
André Laignel
Liste du Parti socialiste
Issoudun Pour Tous, Tous Pour Issoudun
|
|
Julien Dubot
Liste Divers
ISSOUDUN DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Issoudun
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien DUBOT (Ballotage) ISSOUDUN DEMAIN
|2 077
|45,77%
|André LAIGNEL (Ballotage) Issoudun Pour Tous, Tous Pour Issoudun
|1 802
|39,71%
|Brigitte COLSON (Ballotage) Un nouvel Issoudun
|521
|11,48%
|Damien MERCIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|138
|3,04%
|Participation au scrutin
|Issoudun
|Taux de participation
|55,83%
|Taux d'abstention
|44,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|4 661
Source : ministère de l’Intérieur
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