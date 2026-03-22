Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoudun : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Issoudun

Le deuxième tour des élections municipales à Issoudun a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
André Laignel
André Laignel Liste du Parti socialiste
Issoudun Pour Tous, Tous Pour Issoudun
  • André Laignel
  • Mélanie Cotta
  • Dominique Perriot
  • Fanny Ries
  • Eric Hervouet
  • Marie-Pierre Cloux
  • Daniel Guiet
  • Adelina Lapouge
  • Joseph Albertino
  • Anne-Elisabeth Zadikian
  • Daniel Bouton
  • Sophie Cazé
  • Gérard Sadois
  • Marion Souvielle
  • Franck Morvan
  • Gaëlle Stubbe
  • Didier Champion
  • Sylvie Dere-Morizot
  • Stan Souedet
  • Sandra Dumot
  • Tony Ben Lahoucine
  • Valérie Grabowski
  • Guénolé Le Niniven
  • Marina Héroux
  • Adrien Perragin
  • Marie-Hélène Tissier
  • Damien Echard
  • Danielle Ble
  • Patrick Soidet
  • Maryline Chuat
  • Hikmet Bagci
  • Eléa Leclerc
  • Bertrand Tchokouanga
  • Anne-Véronique Launay
  • Armindo Almeida
Julien Dubot
Julien Dubot Liste Divers
ISSOUDUN DEMAIN
  • Julien Dubot
  • Isabelle Bruneau
  • Thomas Feuillet
  • Lucie Barbier
  • Antoine Gonzalez
  • Caroline Baude
  • Michel Bougault
  • Laurence Georges
  • Stéphane Gourier
  • Marie Des Neiges Cheze
  • Arnaud Montagnet
  • Sylviane Caglioni
  • François Faroche
  • Justine Chichery
  • Philippe Morin
  • Emilie Chaumont
  • Eric Verrier
  • Amanda Regibier
  • Youcef Tarfaya
  • Isabelle Gibouret
  • Nicolas Marcilloux
  • Karida Abdul Affour
  • Laurent Bruneau
  • Eliane Chantemilant
  • Mhamed Bousserouel
  • Amandine Baronnet
  • Marc Suzanne
  • Laurence Lherpiniere
  • Guillaume Lamiot
  • Laurence Werth
  • Corentin Roger
  • Anne-Sophie Le Noc
  • Christophe Zammit
  • Véronique Anselme
  • Patrick Pradet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Issoudun

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien DUBOT
Julien DUBOT (Ballotage) ISSOUDUN DEMAIN 		2 077 45,77%
André LAIGNEL
André LAIGNEL (Ballotage) Issoudun Pour Tous, Tous Pour Issoudun 		1 802 39,71%
Brigitte COLSON
Brigitte COLSON (Ballotage) Un nouvel Issoudun 		521 11,48%
Damien MERCIER
Damien MERCIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		138 3,04%
Participation au scrutin Issoudun
Taux de participation 55,83%
Taux d'abstention 44,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 4 661

Source : ministère de l’Intérieur

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