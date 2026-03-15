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19:21 - Comprendre l'électorat d'Issoudun : un regard sur la démographie locale La démographie et le contexte socio-économique d'Issoudun contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,28%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (56,73%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (35,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4850 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,15%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,34%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Issoudun mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,86% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Rassemblement national à Issoudun : les derniers résultats Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Issoudun en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 27,13% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 46,75% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 21,54% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 41,86% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 36,66% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 36,34% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 41,75% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 39,69 % de participation En 2020 à Issoudun, l'abstention était évaluée à 60,31 % lors du premier round, un score dans la norme. 3 487 votants s'étaient à l'inverse déplacés, nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 33,90 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 56,20 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 42,09 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 54,71 % d'abstention. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une ville marquée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Pour ces élections municipales 2026, cette donnée à Issoudun sera en conséquence essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Issoudun : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors du match européen de juin 2024, les électeurs d'Issoudun avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,66% des bulletins. Les législatives à Issoudun près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Marc Siffert (Union de l'extrême droite) en tête avec 36,34% au premier tour, devant Clément Sapin (Union de la gauche) avec 31,87%. C'est néanmoins Nicolas Forissier (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 58,25% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs d'Issoudun a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Issoudun : retour sur les scores de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Issoudun portaient leur choix sur Aymeric Compain (Nupes) avec 26,43% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nicolas Forissier (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 58,14%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Issoudun privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,13%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 25,13%. Lors de la finale de l'élection à Issoudun, les électeurs accordaient 53,25% pour Emmanuel Macron, contre 46,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Issoudun se positionne comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Issoudun ? En matière d'impôts locaux à Issoudun, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 785 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 536 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 30,07 % en 2024 (contre près de 12,77 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 130 820 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 1 619 830 € récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 11,14 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Issoudun L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Issoudun est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, André Laignel (Parti socialiste) a raflé la première place en totalisant 74,60% des voix. Dans la position du principal opposant, Christopher Albarao (Divers) a recueilli 687 bulletins valides (20,69%). Damien Mercier (Extrême gauche) suivait, rassemblant 4,70% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de André Laignel a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Issoudun, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.