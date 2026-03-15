Résultat municipale 2026 à Issoudun (36100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Issoudun. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Issoudun, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Issoudun [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Julien DUBOT
Julien DUBOT ISSOUDUN DEMAIN 		544 47,14%
André LAIGNEL
André LAIGNEL Issoudun Pour Tous, Tous Pour Issoudun 		431 37,35%
Brigitte COLSON
Brigitte COLSON Un nouvel Issoudun 		137 11,87%
Damien MERCIER
Damien MERCIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		42 3,64%
Participation au scrutin Issoudun Partiels *
Taux de participation 56,41%
Taux d'abstention 43,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 179

* Résultats partiels sur 36% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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