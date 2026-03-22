Résultat de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Issy-les-Moulineaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Issy-les-Moulineaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Issy-les-Moulineaux
11:52 - André Santini largement en tête des élections municipales il y a une semaine
Dimanche dernier, c'est André Santini (Union du centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 43,92 % des votes. Mathieu Morel (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 21,72 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. André Santini a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 16 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, avec 20,73 %, Martine Vessiere (Divers droite) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Gaël Lago, avec la nuance La France insoumise, a récolté 7,12 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Issy-les-Moulineaux, le vote a enregistré un taux d'abstention de 43,87 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Issy-les-Moulineaux
Le deuxième tour des élections municipales à Issy-les-Moulineaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
André Santini
Liste d'union au centre
ENSEMBLE POUR ISSY
|
|
Mathieu Morel
Liste d'union à gauche
Issy écologique et sociale
|
|
Martine Vessiere
Liste divers droite
Vivre Issy Pleinement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André SANTINI (Ballotage) ENSEMBLE POUR ISSY
|11 128
|43,92%
|Mathieu MOREL (Ballotage) Issy écologique et sociale
|5 503
|21,72%
|Martine VESSIERE (Ballotage) Vivre Issy Pleinement
|5 253
|20,73%
|Gaël LAGO ISSY L'INSOUMISE
|1 805
|7,12%
|Jean ALLEMAND Issy et maintenant
|1 650
|6,51%
|Participation au scrutin
|Issy-les-Moulineaux
|Taux de participation
|56,13%
|Taux d'abstention
|43,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 860
Source : ministère de l’Intérieur
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