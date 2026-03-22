Résultat de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Issy-les-Moulineaux

Le deuxième tour des élections municipales à Issy-les-Moulineaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
André Santini
André Santini Liste d'union au centre
ENSEMBLE POUR ISSY
  • André Santini
  • Fabienne Liadzé
  • Thierry Lefevre
  • Fanny Vergnon
  • Philippe Knusmann
  • Constance Bensussan
  • Ludovic Guilcher
  • Edith Letournel
  • Alain Levy
  • Nathalie Pitrou
  • Arthur Khandjian
  • Claire Szabo
  • David Daoulas
  • Kathy Similowski
  • Etienne Beranger
  • Caroline Millan
  • Olivier Rigoni
  • Claire Guichard
  • Jean-Luc Roset
  • Sabine Lake-Lopez
  • Louis Dorange
  • Nicole Bernadet
  • Thibaut Roussel
  • Marie-Hélène Le Berre
  • Guillaume Levy
  • Anne-Sophie Thibault
  • Florent Tridera
  • Dominique Suzanne Giacometti
  • Laurent Cosserat
  • Marie Ecarot
  • Frank Dilly
  • Tiphaine Bonnier
  • Fabrice Metayer
  • Corinne Legrand
  • Rodolphe Pech
  • Paule Ben-Sadok
  • Martial Leblanc
  • Valérie Lonchampt
  • Thibaud Glowaczower
  • Lolita Gleise
  • Alexandre Dabi
  • Claire Galliot
  • Emmanuel Gerbault
  • Ghizlane Ruf
  • Timothée Blasco
  • Caroline Mouchet
  • Aliou Pourchet
  • Banco Camara
  • Eric Bekhite
  • Catherine Rigal
  • Maxime Pauty
Mathieu Morel
Mathieu Morel Liste d'union à gauche
Issy écologique et sociale
  • Mathieu Morel
  • Solène Marie Lanoë
  • Patrick Yves-Marie Auffret
  • Françoise Briand
  • Laurent Pieuchot
  • Colombine Balcaen
  • Grégoire Schenberg
  • Clotilde Couratier-Bouis
  • Okan Germiyanoglu
  • Françoise Giraut
  • Florent Gommard
  • Lisa Argento
  • Damien Lecomte
  • Gaël Thevenot
  • Jérémie Caffin
  • Pascale Pescher
  • Medhi Gravier
  • Tiffany Murr
  • Julien Mallard
  • Amanda Heurtier
  • Sébastien Bréville
  • Sarah Llopis Llorca
  • Michel Fénard
  • Madeleine Lanoë
  • Jocelyn Pothier
  • Christine Tencer
  • Nicolas Moreau
  • Isabelle Codina
  • Paul Pieuchot
  • Catherine Lefèvre
  • Florent Villard
  • Claire-Elise de Bonnechose
  • Léonard de Chaisemartin
  • Marie-Christine Richard
  • Alain Jean-Louis Petit
  • Enora Danel--Lanoë
  • Jean-Pierre Barbot
  • Emmanuelle Sirot
  • Thomas Agrinier
  • Marie-Claude Proriol
  • Benoit Mespoulède
  • Amélie Pineau
  • Luc Musson-Genon
  • Cecilia Prado
  • Wilfrid Le-Huu
  • Camille Desse
  • Kaï Chu
  • Corinne Agnès
  • Bruno Laugerat
  • Laurence Vailhé
  • Laurent Thibault
Martine Vessiere
Martine Vessiere Liste divers droite
Vivre Issy Pleinement
  • Martine Vessiere
  • Jean-Baptiste Bart
  • Catherine Lapaz
  • Henri de la Brosse
  • Josy Pons
  • Romain Cherrier Holtz
  • Emmanuelle Chaussin
  • Hervé Rigolot
  • Annick Dorveaux
  • André Tanti
  • Evelyne Torton
  • Arnaud Dubreil
  • Adriana Ferreira de Santana
  • Christophe Cam
  • Sandrine Pontier
  • Alexis Kasbarian
  • Brigitte Chantraine
  • Damien Darfeuille
  • Florence Belhomme
  • Jean-Baptiste Haquin
  • Carole Hary
  • Fernando Ramirez-Rozzi
  • Coralie Cabanie
  • Jacques Primault
  • Evelyne Lecroq
  • Rémi Ledoux
  • Vitoria Correc
  • Pierre Meurant
  • Emilie Calvier
  • Julien Adam
  • Jeanne Perret
  • Jean-Marc Radenne
  • Claudine Desrieux
  • Samuel Celma
  • Chantal Monard
  • Marc Montanari
  • Véronique Tête
  • Arezki Salaouatchi
  • Bernadette Lagarrigue
  • Luis Ahumada Fernandez
  • Immaculée Galbaki-Okene
  • Cédric Curtil
  • Anne Vonbank-Bouty
  • Côme de Dinechin
  • Nathalie Runge
  • Gilles Vuillemard
  • Jane Bekaert
  • Eric Le Jaouen
  • Caroline de Preval
  • Aksel Abrot
  • Sylvie Donatien

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux

Tête de listeListe Voix % des voix
André SANTINI
André SANTINI (Ballotage) ENSEMBLE POUR ISSY 		11 128 43,92%
Mathieu MOREL
Mathieu MOREL (Ballotage) Issy écologique et sociale 		5 503 21,72%
Martine VESSIERE
Martine VESSIERE (Ballotage) Vivre Issy Pleinement 		5 253 20,73%
Gaël LAGO
Gaël LAGO ISSY L'INSOUMISE 		1 805 7,12%
Jean ALLEMAND
Jean ALLEMAND Issy et maintenant 		1 650 6,51%
Participation au scrutin Issy-les-Moulineaux
Taux de participation 56,13%
Taux d'abstention 43,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 860

Source : ministère de l’Intérieur

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