Résultat de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : les résultats du 2e tour

Programme de André Santini à Issy-les-Moulineaux (ENSEMBLE POUR ISSY)

Confiance et Engagement

Le maire André Santini souligne l'importance de la confiance que les citoyens d'Issy-les-Moulineaux lui ont accordée au fil des années. Cette confiance est perçue comme un honneur et une obligation de continuer à améliorer la ville. L'engagement de l'équipe municipale est de consolider les acquis tout en préparant l'avenir de la commune.

Qualité de Vie

La ville d'Issy est reconnue pour sa qualité de vie, avec des initiatives visant à rendre la ville plus accessible et humaine. Les services publics, tels que la police municipale et les structures d'accompagnement pour les seniors, sont renforcés pour assurer la tranquillité et le bien-être des habitants. Les résultats d'enquêtes montrent une satisfaction élevée parmi les résidents, témoignant de l'efficacité des actions mises en place.

Projets d'Avenir

Un ensemble de projets prioritaires a été défini pour le mandat à venir, visant à répondre aux besoins des Isséens. Parmi ces projets, on trouve le développement d'infrastructures, la création de nouveaux équipements culturels et la végétalisation des espaces publics. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité, l'accessibilité et l'attractivité de la ville.

Stabilité et Innovation

La municipalité s'engage à maintenir une stabilité fiscale tout en continuant d'innover pour le bien-être des habitants. Des mesures telles que le doublement des activités pour les seniors et le développement d'un réseau cyclable sécurisé sont mises en avant. L'objectif est de garantir un cadre de vie agréable et de répondre aux défis contemporains de manière proactive.