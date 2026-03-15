Résultat de l'élection municipale 2026 à Istres : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Istres

Tête de listeListe
François Bernardini
François Bernardini Liste divers gauche
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  • Marie Rose May Payet
  • Yoann Dantan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bernardini
François Bernardini (35 élus) Nous sommes istres 		7 912 54,79%
  • François Bernardini
  • Nicole Joulia
  • Eric Casado
  • Céline Tramontin
  • Alain Aragneau
  • Suzelle Ayot
  • Michel Colson
  • Carole Falco
  • Olivier Mayor
  • Jade Reynaud
  • Yves Garcia
  • Claude Mora
  • Pierre Imbert
  • Céline Camoin
  • Patrick Grimaldi
  • Patricia Santini
  • Loic Geffraud
  • Géraldine Gouin
  • Didier Tronc
  • Nabila Brahmia
  • Loic Raoult
  • Catherine Quet
  • Jérémy Sierra
  • Barbara Lopez
  • Laurent Bremaud
  • Marie-José Alvernhe
  • Alain Bernadet
  • Lara Cambillau
  • Gilles Priaud
  • Véronique Decombis
  • Marc Einaudi
  • Sandrine Godin
  • Johny Blanchon
  • Françoise Slotala
  • Romain Aquaron
Robin Pretot
Robin Pretot (3 élus) Istres audacieuse 		2 257 15,63%
  • Robin Pretot
  • Michèle Leban
  • Jocelyn Planelles
Michel Caillat
Michel Caillat (3 élus) Europe ecologie les verts et partenaires 		2 077 14,38%
  • Michel Caillat
  • Marie-Cécile Boutroux
  • Rémi Esnault
Rose Criado
Rose Criado (2 élus) En avant istres 		1 636 11,33%
  • Rose Criado
  • Grégory Gabanou
Thierry Blanc
Thierry Blanc Faire respirer istres 		556 3,85%
Participation au scrutin Istres
Taux de participation 50,98%
Taux d'abstention 49,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 244

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bernardini
François Bernardini (32 élus) Nous, sommes istres 		9 259 44,43%
  • François Bernardini
  • Nicole Joulia
  • Eric Casado
  • Patricia Tranchand
  • Alain Aragneau
  • Chantal Gambi
  • Patrice Gouin
  • Claude Mora
  • Olivier Mayor
  • Céline Tramontin
  • Yves Garcia
  • Valérie Cambon
  • Michel Colson
  • Elisabeth Greff
  • Gilbert Ferrari
  • Monique Cisello
  • Jean-Louis Derot
  • Mireille Ginies
  • Lachemi Barbachi
  • Emmanuelle Pretot
  • Yves Reverte
  • Martine Roman
  • Gilles Priaud
  • Catherine Quet
  • Lionel Bouchaud
  • Suzelle Ayot
  • Marc Einaudi
  • Michèle Wormes
  • Laurent Bremaud
  • Brigitte Caldin
  • Patrick Grimaldi
  • Céline Camoin
Adrien Mexis
Adrien Mexis (7 élus) Istres bleu marine 		6 957 33,38%
  • Adrien Mexis
  • Véronique Iorio
  • Paul Mouillard
  • Sylvie Brunisholz
  • Alain Delyannis
  • Danièle Quesada
  • Charles Valentin
Michel Leban
Michel Leban (2 élus) Place aux istreens 		2 380 11,42%
  • Michel Leban
  • Hélène Morelle-Moissaing
Vincent Lemassu
Vincent Lemassu (2 élus) Istres, entressen à gauche 		2 240 10,75%
  • Vincent Lemassu
  • Annie Sandamiani
Participation au scrutin Istres
Taux de participation 72,90%
Taux d'abstention 27,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 21 513

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bernardini
François Bernardini Nous, sommes istres 		7 934 40,12%
Adrien Mexis
Adrien Mexis Istres bleu marine 		5 762 29,13%
Michel Leban
Michel Leban Place aux istreens 		3 287 16,62%
Vincent Lemassu
Vincent Lemassu Istres, entressen à gauche 		2 791 14,11%
Participation au scrutin Istres
Taux de participation 69,94%
Taux d'abstention 30,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,17%
Nombre de votants 20 634

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