Résultat de l'élection municipale 2026 à Istres : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Istres [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Istres sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Istres.
L'actu des élections municipales 2026 à Istres
13:09 - François Bernardini vainqueur de la dernière élection municipale à Istres
À Istres, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour, François Bernardini (Divers gauche) a viré en tête en rassemblant 54,79% des soutiens. À ses trousses, Robin Pretot (Les Républicains) a engrangé 2 257 bulletins valides (15,63%). Cette victoire écrasante de François Bernardini a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Istres, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Istres ?
En 2026, les habitants d'Istres sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est affichée plus bas. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote d'Istres sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections municipales à Istres dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Istres
|Tête de listeListe
|
François Bernardini
Liste divers gauche
NOUS SOMMES ISTRES
|
|
Damien Broc
Liste du Rassemblement National
L'ENERGIE DU CHANGEMENT
|
|
Stéphane Pailhous
Liste d'union à gauche
ISTRES VERTE ET SOCIALE
|
|
Robin Prétot
Liste divers droite
ISTRES, DE TOUTE SON AME !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bernardini (35 élus) Nous sommes istres
|7 912
|54,79%
|
|Robin Pretot (3 élus) Istres audacieuse
|2 257
|15,63%
|
|Michel Caillat (3 élus) Europe ecologie les verts et partenaires
|2 077
|14,38%
|
|Rose Criado (2 élus) En avant istres
|1 636
|11,33%
|
|Thierry Blanc Faire respirer istres
|556
|3,85%
|Participation au scrutin
|Istres
|Taux de participation
|50,98%
|Taux d'abstention
|49,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 244
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bernardini (32 élus) Nous, sommes istres
|9 259
|44,43%
|
|Adrien Mexis (7 élus) Istres bleu marine
|6 957
|33,38%
|
|Michel Leban (2 élus) Place aux istreens
|2 380
|11,42%
|
|Vincent Lemassu (2 élus) Istres, entressen à gauche
|2 240
|10,75%
|
|Participation au scrutin
|Istres
|Taux de participation
|72,90%
|Taux d'abstention
|27,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|21 513
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bernardini Nous, sommes istres
|7 934
|40,12%
|Adrien Mexis Istres bleu marine
|5 762
|29,13%
|Michel Leban Place aux istreens
|3 287
|16,62%
|Vincent Lemassu Istres, entressen à gauche
|2 791
|14,11%
|Participation au scrutin
|Istres
|Taux de participation
|69,94%
|Taux d'abstention
|30,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,17%
|Nombre de votants
|20 634
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