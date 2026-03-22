Résultat de l'élection municipale 2026 à Istres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Istres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Istres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Istres.
L'actu des élections municipales 2026 à Istres
11:51 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Istres
Les élections municipales 2026 à Istres ont vu Robin Prétot (Divers droite) terminer en tête il y a une semaine avec 42,06 % des votes. Ensuite, François Bernardini (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 32,25 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 18,63 %, Damien Broc (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Stéphane Pailhous, portant la nuance Union de la gauche, a récolté 7,06 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Istres, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 36,46 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Istres
Le deuxième tour des élections municipales à Istres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Bernardini
Liste divers gauche
NOUS SOMMES ISTRES
|
|
Damien Broc
Liste du Rassemblement National
L'ENERGIE DU CHANGEMENT
|
|
Robin Prétot
Liste divers droite
ISTRES, DE TOUTE SON AME !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Istres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robin PRÉTOT (Ballotage) ISTRES, DE TOUTE SON AME !
|8 213
|42,06%
|François BERNARDINI (Ballotage) NOUS SOMMES ISTRES
|6 297
|32,25%
|Damien BROC (Ballotage) L'ENERGIE DU CHANGEMENT
|3 638
|18,63%
|Stéphane PAILHOUS ISTRES VERTE ET SOCIALE
|1 378
|7,06%
|Participation au scrutin
|Istres
|Taux de participation
|63,54%
|Taux d'abstention
|36,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|20 032
Source : ministère de l’Intérieur
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