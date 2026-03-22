Résultat de l'élection municipale 2026 à Istres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Istres

Le deuxième tour des élections municipales à Istres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Bernardini
François Bernardini Liste divers gauche
NOUS SOMMES ISTRES
  • François Bernardini
  • Céline Tramontin
  • Eric Casado
  • Suzel Ayot
  • Alain Aragneau
  • Magali Sirerols
  • Yves Garcia
  • Patricia Santini
  • Patrick Grimaldi
  • Géraldine Gouin
  • Laurent Bremaud
  • Christelle Bellay
  • Nicolas Davini
  • Lucie Magere
  • David Gibaud
  • Claudie Mora
  • Pierre Imbert
  • Emmanuelle Taupin-Mayor
  • Loïc Raoult
  • Laurence Culot-Mongreville
  • Loïc Geffrault
  • Marie-Laure Plauchu
  • Didier Tronc
  • Françoise Slotala
  • Michaël Attina
  • Sandrine Godin
  • Romain Aquaron
  • Nabila Brahmia
  • Johny Blanchon
  • Audrey Choren
  • Duy Anh Le
  • Fouzia Kateb
  • Alexandre Decompte
  • Madisson de Coene Gabet
  • Lucas Arcos
  • Véronique Decombis
  • Emmanuel Degoin
  • Brigitte Tomas
  • Jeremy Sierra
  • Louise Llorens
  • Marc Einaudi
  • Simone Jehan
  • Alain Bernardet
Damien Broc
Damien Broc Liste du Rassemblement National
L'ENERGIE DU CHANGEMENT
  • Damien Broc
  • Julie Roussel
  • Jean-Louis Raczak
  • Rose Criado
  • Francois Brugnone
  • Roxane Tornero
  • Alain Coto
  • Souéla Ababou
  • Grégory Gabanou
  • Virginie Legout
  • Charles Valentin
  • Floriana Henocq
  • Franck Devienne
  • Chantal Burck
  • Christophe Cousin
  • Aurore Lemaire
  • Franck Benavent
  • Veronique Brugnone
  • Alexandre Jean
  • Marie-Thérèse Giacalone
  • Bernard Castell
  • Manon Getto
  • Johan Lenormand
  • Muriel Raczak
  • Maxime Gasparini
  • Delphine Angeloni
  • Keaton Allmen
  • Nathalie Lenormand
  • Julien Ruggeri
  • Maria-De-Las-Mercedes Galan
  • Robert Thiebaud
  • Ariel Mormesse
  • Emile Sylvestre
  • Odette Kopff
  • Daniel Gras
  • Josette Gonzales
  • Dominique Lorenzi
  • Diane Guilbert
  • Didier Gerbault
  • Anny Roudier
  • José Gimeno
  • Berdanette Carpin
  • Christian Morize
  • Anne-Marie Le Besq
  • Lionel Claudin
Robin Prétot
Robin Prétot Liste divers droite
ISTRES, DE TOUTE SON AME !
  • Robin Prétot
  • Michèle Leban
  • Jocelyn Planelles
  • Sophie Declercq
  • Hervé Rouat
  • Aurélie Lecat
  • Jacques Bessy
  • Delphine Pellafigue
  • Franck Baldys
  • Marion Miguel Paredes
  • Adrien Bouterin
  • Bérengère Pons-Follea
  • Pascal Delon
  • Karine Lavigne
  • Ghislain Vienot
  • Céline Brull
  • Luc Brezia
  • Cécile Gaudino
  • Alain Venel
  • Cécile Tivoli
  • Lucas Durand
  • Aurélie Pernelet
  • Cyril Andraud
  • Manon Benchenafi
  • Bertrand Lemire
  • Pascale Beneux
  • Julien Barrial
  • Emmanuelle Reynaud-Sue
  • Romain Barroca
  • Clara Vitale
  • Clément Wajnberg-Kohn
  • Fatima Flores
  • Maxime Javerzac
  • Délia Robert
  • Vincent Frau
  • Aurore Coiffard
  • Frédéric Attanasio
  • Stéphanie Lavie
  • Michel Leban
  • Eveline Gubbini
  • Thomas Cabrié
  • Mathilde Moine
  • Jean Claude Besson
  • Marie Rose May Payet
  • Yoann Dantan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Istres

Tête de listeListe Voix % des voix
Robin PRÉTOT
Robin PRÉTOT (Ballotage) ISTRES, DE TOUTE SON AME ! 		8 213 42,06%
François BERNARDINI
François BERNARDINI (Ballotage) NOUS SOMMES ISTRES 		6 297 32,25%
Damien BROC
Damien BROC (Ballotage) L'ENERGIE DU CHANGEMENT 		3 638 18,63%
Stéphane PAILHOUS
Stéphane PAILHOUS ISTRES VERTE ET SOCIALE 		1 378 7,06%
Participation au scrutin Istres
Taux de participation 63,54%
Taux d'abstention 36,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 20 032

Source : ministère de l’Intérieur

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