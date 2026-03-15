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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Itancourt : ce qu'il faut retenir Comment les électeurs d'Itancourt peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 141 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,48%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (90,57%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 625 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,96%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,71%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Itancourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,16% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Itancourt Le Rassemblement national n'était pas représenté pour la dernière municipale à Itancourt en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,46% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 50,95% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 11,42% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN réunissait 15,41% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 46,55% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,31% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 29,06% lors du vote final.

16:58 - Itancourt : 50,35 % de votants aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Itancourt avait grimpé à 50,35 % au premier tour (un score dans la norme). C'étaient 435 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,29 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 57,78 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 78,12 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 62,32 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de cette élection municipale à Itancourt, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Itancourt a-t-elle voté ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Itancourt s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,55%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,92%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,24%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Julien Dive (Les Républicains) à l'avant de la course avec 58,77% au premier tour, devant Philippe Torre (Rassemblement National) avec 32,31%. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Dive culminant à 70,94% des voix sur place. .

14:57 - Quels furent les suffrages locaux d'Itancourt il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Itancourt portaient leur choix sur Julien Dive (LR) avec 74,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 84,59% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Itancourt votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (31,46%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 28,01%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en offrant 50,95% pour Marine Le Pen, contre 49,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Itancourt un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Analyse de l'évolution de la pression fiscale à Itancourt S'agissant de la pression fiscale d'Itancourt, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 2 494 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 315 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est maintenu à un peu moins de 41,34 % en 2024, comme en 2020. Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 2 410 € en 2024, contre 136 000 euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 13,36 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Itancourt Quelles leçons tirer de l'issue des dernières élections municipales à Itancourt ? Sans aucune opposition, la liste menée par Julien Dive a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Itancourt, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Le défi lors des résultats de ces élections sera de voir si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette domination. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.