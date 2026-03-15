Résultat municipale 2026 à Itancourt (02240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Itancourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Itancourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Itancourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie DIVE-FREMAUX
Nathalie DIVE-FREMAUX (12 élus) Itancourt en action, pour tous ! 		340 59,75%
  • Nathalie DIVE-FREMAUX
  • Julien DIVE
  • Véronique LEBEAU
  • Patrick LEMAIRE
  • Claudine MENNESSON
  • Régis NOLLET
  • Séverine KAZMIERCZAK
  • David DESCHUTTER
  • Peggy LAROCHE
  • Philippe VENET
  • Martine LAFOREST
  • Matthieu VAN HYFTE
Virginie DEMEULEMEESTER-RIBEAUCOURT
Virginie DEMEULEMEESTER-RIBEAUCOURT (3 élus) ITANCOURT bien vivre ensemble 		229 40,25%
  • Virginie DEMEULEMEESTER-RIBEAUCOURT
  • Christophe DEMEULEMEESTER
  • Corinne BOUCHER
Participation au scrutin Itancourt
Taux de participation 78,75%
Taux d'abstention 21,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 593

Source : ministère de l’Intérieur

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