Résultat de l'élection municipale 2026 à Itteville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Itteville

Le deuxième tour des élections municipales à Itteville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laetitia Colonna de Leca Cristinacce
Laetitia Colonna de Leca Cristinacce Liste du Rassemblement National
UNIS PAR ITTEVILLE
  • Laetitia Colonna de Leca Cristinacce
  • Christophe Rey
  • Nathalie Da Conceicao Carvalho
  • Quentin Guyot
  • Nathalie Boetsch
  • Nicolas Lemonnier
  • Liza Narozny
  • Flavien Baudelle
  • Isabelle More
  • Marceau Rioult
  • Sandrine Vanesse
  • Patrick Absalon
  • Marie-Françoise Bouladoux
  • Matthias Cartier
  • Julie Rousseau
  • Fabien Darenne
  • Anne Gevaudan
  • Pierre Demartini
  • Dominique Boutier
  • Myckael de Sousa
  • Clémence Bernard
  • Damien Dhuisme
  • Cecile Naudin
  • Hervé Delouche
  • Elisabeth Passe
  • José Pereira de Brito
  • Lydia Lepinay
  • Didier Guinvarch
  • Anaïs Klein
  • Ewen Renault
  • Maïa Malvy-Grenouilloux
Daphné Ract-Madoux
Daphné Ract-Madoux Liste divers centre
ITTEVILLE AU COEUR
  • Daphné Ract-Madoux
  • Yoann Marfa-Anglada
  • Cacilda Ferreira
  • Pascal Valentin
  • Marie-Noëlle Sarini
  • Nicolas Gauchet
  • Sabrina Arwacher
  • Antony Astrongatt
  • Martine Carrette
  • Jérôme Valet
  • Maude Morin
  • Jérémy Vincent Dit Mahaut
  • Catherine Da Costa
  • Alexandre Pereira
  • Vanessa Carron
  • Frédéric Guillemot
  • Audrey Massaccesi
  • Eyal Sebbag
  • Antonella Sciattella
  • Thierry Desforges
  • Béatrice de Gabrielli
  • Jonathan Lazzara
  • Cécile Jobez
  • Victor Geada
  • Sandrine Monmaillat
  • Eric Ettouati
  • Marjorie Damiot
  • Jean-Baptiste Marchetti
  • Caroline Boutet
  • Olivier Desaleux
  • Angélique Nachtergaele
Françoise Guillard
Françoise Guillard Liste Divers
AGIR ET VIVRE A ITTEVILLE
  • Françoise Guillard
  • Philippe Béché
  • Muriel Quoy
  • Dominique Prévoteau
  • Alix Houdayer
  • Vincent Mathieu Tartacap
  • Dominique Hervé
  • Philippe Montuel
  • Coraline Perruchot
  • Christophe Trochin
  • Nathalie Druon
  • René Cosquer
  • Marie Ramahefasolo
  • Gérard Lambert
  • Isabelle Guerra
  • Herve Durand
  • Stéphanie Thuilot
  • Cyrille Beauvallet
  • Bernadette Malhomme
  • Cyril Brugé
  • Elisa Martins
  • Alexandre Maigrot
  • Angélique Dinis
  • Alain Janvier
  • Sandrine Monseré
  • Olivier Lafournière
  • Emmanuèle Burgos
  • Élie Béché
  • Sandrine Brugé
  • Olivier Guyot
  • Catherine Dussère

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Itteville

Tête de listeListe Voix % des voix
Daphné RACT-MADOUX
Daphné RACT-MADOUX (Ballotage) ITTEVILLE AU COEUR 		862 29,89%
Françoise GUILLARD
Françoise GUILLARD (Ballotage) AGIR ET VIVRE A ITTEVILLE 		766 26,56%
Laetitia COLONNA DE LECA CRISTINACCE
Laetitia COLONNA DE LECA CRISTINACCE (Ballotage) UNIS PAR ITTEVILLE 		646 22,40%
Muriel QUOY
Muriel QUOY (Ballotage) LE BON SENS TOUT SIMPLEMENT 		610 21,15%
Participation au scrutin Itteville
Taux de participation 57,06%
Taux d'abstention 42,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 2 967

Source : ministère de l’Intérieur

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