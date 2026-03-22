Résultat de l'élection municipale 2026 à Itteville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Itteville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Itteville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Itteville.
L'actu des élections municipales 2026 à Itteville
11:47 - Daphné Ract-Madoux, Françoise Guillard et Laetitia Colonna De Leca Cristinacce forment le trio de tête à Itteville
Daphné Ract-Madoux (Divers centre) a remporté le premier round des élections municipales à Itteville dimanche dernier, avec 29,89 % des votes. Françoise Guillard a obtenu la seconde place avec 26,56 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Laetitia Colonna De Leca Cristinacce, étiquetée Rassemblement National, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Muriel Quoy a terminé avec 21,15 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Itteville, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 42,94 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Itteville
Le deuxième tour des élections municipales à Itteville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laetitia Colonna de Leca Cristinacce
Liste du Rassemblement National
UNIS PAR ITTEVILLE
|
|
Daphné Ract-Madoux
Liste divers centre
ITTEVILLE AU COEUR
|
|
Françoise Guillard
Liste Divers
AGIR ET VIVRE A ITTEVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Itteville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daphné RACT-MADOUX (Ballotage) ITTEVILLE AU COEUR
|862
|29,89%
|Françoise GUILLARD (Ballotage) AGIR ET VIVRE A ITTEVILLE
|766
|26,56%
|Laetitia COLONNA DE LECA CRISTINACCE (Ballotage) UNIS PAR ITTEVILLE
|646
|22,40%
|Muriel QUOY (Ballotage) LE BON SENS TOUT SIMPLEMENT
|610
|21,15%
|Participation au scrutin
|Itteville
|Taux de participation
|57,06%
|Taux d'abstention
|42,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|2 967
Source : ministère de l’Intérieur
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