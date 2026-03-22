Résultat de l'élection municipale 2026 à Itteville : les résultats du 2e tour

Programme de Daphné Ract-Madoux à Itteville (ITTEVILLE AU COEUR)

Engagement citoyen

La liste Itteville au Coeur se présente avec la volonté d'écouter et de répondre aux attentes des Ittevillois. L'engagement des membres de l'équipe repose sur une connaissance approfondie des besoins de la commune. Ils souhaitent instaurer un dialogue constant avec les habitants pour construire ensemble l'avenir de Itteville.

Sécurité et tranquillité

Un des objectifs principaux est d'assurer la sécurité dans tous les quartiers, notamment en renforçant la présence humaine et en sécurisant les abords des écoles. La création d'un Centre de Surveillance Urbain intercommunal est envisagée pour améliorer la tranquillité des citoyens. Ces mesures visent à garantir un cadre de vie serein pour tous les habitants.

Santé et bien-être

La mise en place d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle est prévue pour faciliter l'accès aux soins pour tous. Un plan municipal de santé sera également élaboré pour répondre aux besoins spécifiques des citoyens, notamment en matière de handicap. L'objectif est de garantir une santé accessible et de qualité pour l'ensemble de la population.

Développement durable

Un urbanisme réfléchi et concerté est essentiel pour préserver le cadre de vie des Ittevillois. La révision du PLU et la mise en place d'un contrat de mixité sociale permettront de respecter les obligations en matière de logement. La préservation des terres agricoles et des espaces naturels est également une priorité pour assurer un développement harmonieux de la commune.