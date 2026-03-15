Résultat municipale 2026 à Itteville (91760) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Itteville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Itteville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Itteville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daphné RACT-MADOUX
Daphné RACT-MADOUX ITTEVILLE AU COEUR 		862 29,89%
Françoise GUILLARD
Françoise GUILLARD AGIR ET VIVRE A ITTEVILLE 		766 26,56%
Laetitia COLONNA DE LECA CRISTINACCE
Laetitia COLONNA DE LECA CRISTINACCE UNIS PAR ITTEVILLE 		646 22,40%
Muriel QUOY
Muriel QUOY LE BON SENS TOUT SIMPLEMENT 		610 21,15%
Participation au scrutin Itteville
Taux de participation 57,06%
Taux d'abstention 42,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 2 967

Source : ministère de l’Intérieur

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