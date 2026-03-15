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19:21 - Itteville : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville d'Itteville, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 19,16% des résidents sont des enfants, et 28,71% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 924 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3405 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,52%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,60%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,83%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Itteville, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Itteville Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Itteville il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 32,46% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,08% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 25,90% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste validait 53,04% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,11% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 45,25% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 57,88% le dimanche suivant, et un siège remporté par Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Itteville ? L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Itteville sera l'un des tournants de ces élections municipales 2026. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 53,16 % lors des précédentes municipales (une proportion assez classique) alors que le Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 22,79 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 50,21 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 33,33 %, contre 55,14 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Itteville comme une ville assez abstentionniste.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Itteville Les élections des députés à Itteville provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 45,25% au premier tour, devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) avec 24,49%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 57,88% des suffrages exprimés dans la localité. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Itteville avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,11%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 11,05% des voix.

14:57 - Dernière présidentielle à Itteville : les résultats à analyser Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Itteville soutenaient en priorité Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 25,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Da Conceicao Carvalho virant de nouveau en tête avec 53,04% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Itteville privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,46%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,53%. Lors de la finale de l'élection à Itteville, les électeurs accordaient 51,08% pour Marine Le Pen, contre 48,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Itteville comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Itteville Sur le plan de la fiscalité locale à Itteville, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 317 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 155 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 41,21 % en 2024 (contre 22,42 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 88 500 euros en 2024, bien en deçà des quelque 1,68517 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 15,37 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Itteville L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Itteville s'avère très révélatrice. Lors de la première manche électorale à l'époque, François Parolini (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 43,15% des soutiens. Sur la seconde marche, Alexandre Spada (Divers centre) a obtenu 31,09% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Françoise Guillard (Divers gauche), réunissant 583 électeurs (25,75%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. François Parolini l'a finalement emporté avec 1 352 suffrages (60,14%), face à Alexandre Spada qui a obtenu 39,85% des votants. La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est accentué, débouchant sur un résultat sans équivoque. François Parolini a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Françoise Guillard, gagnant 375 voix supplémentaires entre les deux tours.