Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ivry-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ivry-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Ivry-sur-Seine
11:52 - Philippe Bouyssou largement en tête des élections municipales il y a une semaine
Dimanche dernier à Ivry-sur-Seine, le scrutin a mobilisé 48,13 % des électeurs dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Philippe Bouyssou (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 45,58 % des votes. Dans son sillage, Laurent Monfret (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 17,66 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Philippe Bouyssou a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a vu son électorat s'éroder de 3 points. Pour compléter ce tableau, avec 14,01 %, Bertrand Simonin-Lacroix, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Kevin Nader, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 11,04 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ivry-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Ivry-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Bouyssou
Liste divers gauche
Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe
|
|
Kevin Nader
Liste du Rassemblement National
IVRY AVENIR
|
|
Bertrand Simonin-Lacroix
Liste divers droite
IVRY AVANT TOUT
|
|
Laurent Monfret
Liste divers gauche
Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BOUYSSOU (Ballotage) Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe
|6 828
|45,58%
|Laurent MONFRET (Ballotage) Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry
|2 646
|17,66%
|Bertrand SIMONIN-LACROIX (Ballotage) IVRY AVANT TOUT
|2 098
|14,01%
|Kevin NADER (Ballotage) IVRY AVENIR
|1 654
|11,04%
|Selma LABIB NPA-Révolutionnaires - Ivry ouvrière et révolutionnaire
|536
|3,58%
|Atef RHOUMA Ivry plus belle, ma ville
|476
|3,18%
|Ophélie LE BRAS ALTERNATIVE CITOYENNE
|443
|2,96%
|Catherine GAUVAIN Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|299
|2,00%
|Participation au scrutin
|Ivry-sur-Seine
|Taux de participation
|48,13%
|Taux d'abstention
|51,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|15 401
Source : ministère de l’Intérieur
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