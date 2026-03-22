Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : les résultats du 2e tour

Programme de Kevin Nader à Ivry-sur-Seine (IVRY AVENIR)

Insécurité et sécurité

La sécurité est une préoccupation majeure pour les habitants d'Ivry-sur-Seine. La création d'une police municipale est envisagée pour rétablir l'ordre et garantir la tranquillité des citoyens. Cela inclut également l'armement de la police et la mise en place d'un réseau de vidéo-surveillance.

Logement et urbanisme

Le logement social est un enjeu crucial, nécessitant une refonte pour assurer des conditions dignes aux habitants. Un audit des finances de la commune sera lancé pour mieux gérer les ressources et lutter contre la bétonisation. La révision du plan local d'urbanisme (PLU) est essentielle pour préserver l'espace urbain et améliorer la qualité de vie.

Culture et événements

La culture joue un rôle fondamental dans la vie d'Ivry-sur-Seine, et il est proposé de revitaliser cet aspect en créant des événements tels que les Médiévales d'Ivry. Ces initiatives visent à renforcer le lien social et à attirer des visiteurs dans la ville. La culture doit être accessible et dynamique pour enrichir le quotidien des Ivryens.

Fiscalité et pouvoir d'achat

Le matraquage fiscal est une préoccupation pour les citoyens, et il est proposé de geler les taux locaux d'imposition pour protéger le pouvoir d'achat. Cette mesure vise à alléger le fardeau financier des habitants et à encourager la prospérité locale. Une gestion financière rigoureuse est essentielle pour assurer un avenir serein à la commune.