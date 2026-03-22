Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ivry-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Ivry-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Bouyssou
Philippe Bouyssou Liste divers gauche
Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe
  • Philippe Bouyssou
  • Kheira Freih Bengabou
  • Simon Veissière
  • Djeneba Sangare
  • Jean-François Claudon
  • Audrey Médeville
  • Clément Pecqueux
  • Estelle Boufala
  • Thomas Miele
  • Méhadée Bernard
  • Karim Mastouri
  • Malika Zediri
  • Guillaume Spiro
  • Mounia Chouaf
  • Nourdine Khaled
  • Maryse Dorra
  • Jubaïd Ahamed
  • Fabienne Oudart
  • Louis Maziere
  • Ouarda Kirouane
  • Ayoub Ragbi
  • Francine Colson
  • Bertrand Quinet
  • Fenda Diarra
  • Philippe Malheiro
  • Alexandra Mortet
  • Léo Janis-Tournier
  • Farida Hanaizi
  • Abdelhalim Saad
  • Sahra Zidelkhile
  • Sébastien Scarpinato
  • Claire Milleville
  • Vincent Garreau
  • Sarah Ouisti
  • Guillaume Ruchaud
  • Kiruththiga Santhalingam
  • Théophile Bornet
  • Célia Riffaud
  • Sébastien Pralin
  • Nabila El Kifani
  • Simon Desprez
  • Morgane Pellereau
  • Jean-Luc Carbonari
  • Émilie Lepeytre
  • Virgile Gueguen
  • Sabrina Anatole
  • Chris Den Hond
  • Khadija Lemtargi
  • Simon Le Coeur
  • Lauriane Monchatre
  • Malek Naili
Kevin Nader
Kevin Nader Liste du Rassemblement National
IVRY AVENIR
  • Kevin Nader
  • Laurence Kerros
  • Ricka Rarivoson
  • Nancy Brulot
  • Eric Gagnant
  • Annie Faudemer
  • Jean-Luc Lafaix
  • Emy Ninsaeng
  • Adrien Gault
  • Katia Dijoux
  • Eric Jardet
  • Marion Jurado
  • Nicolas Julien
  • Juliette Benisti
  • Clément Richard
  • Belinda Bet
  • Emmanuel Gaune
  • Thérésa Ferreira
  • Adrien Rogowski
  • Christiane Lepage
  • Jérôme Martine
  • Fabienne Gillet
  • Abdelhakim Megnouche
  • Patricia André
  • Thony Mortali
  • Jennifer Layrac
  • Killian Patin
  • Danielle Pierrard
  • Aymerick Pitou
  • Françoise Delépine
  • Philippe Mastrojanni
  • Perle Cyrille
  • Andy Mathey
  • Sandrine Pottez
  • Redouane Bouziane
  • Magali Le Jallé
  • Xavier Belin
  • Christiane Fernandes
  • David Ha
  • Valérie Saadalaoui
  • Karim Barek-Nourine
  • Catherine Quignot
  • Mohamed Soumahoro
  • Marie-Claude Leblanc
  • Mokhtar Benali
  • Patricia Bonnasseau
  • Georges Taynoff
  • Andréas Tiffany Rarivoson
  • Rémi Evrard
  • Nicole Rahmonni
Bertrand Simonin-Lacroix
Bertrand Simonin-Lacroix Liste divers droite
IVRY AVANT TOUT
  • Bertrand Simonin-Lacroix
  • Catherine Quingué
  • Valentin Aubry
  • Emmanuelle Gandin
  • David Fourdrignier
  • Yamina Ouabbas
  • Frédéric Moussard
  • Lyna Bakhta Battenini
  • Laurent Dubreuil
  • Mounayat Ahamada
  • Hugo Rincon Chavez
  • Clémence Tournois
  • Laurent Audebrand
  • Babeth Mpova Meta
  • Paul Guinard
  • Marisol Falcon Martinez
  • Cyril Millet
  • Brigitte Lauruol
  • Jean-Louis Hallé
  • Karine Montazel
  • Vincent Lesourd
  • Marie-France de Saint-Mathieu
  • Guillaume Destouches
  • Kate Valleemamode
  • Vincent Berg
  • Annie Le Franc
  • Arnaud Gervais
  • Marie-Thérèse Bouvier
  • Cyrille Ulrich Samba Pinelli
  • Colette Demoulin
  • Rami Bazazo
  • Anja Aeschlimann
  • Claude Bouvier
  • Mireille Beyneix
  • Jean Forichon
  • Yvette Villefumade
  • Thierry de la Roche
  • Danuta Kurek
  • David Baret
  • Lina Rincon Chavez
  • Florent Pipérol
  • Eliane Hallé
  • Arezki Seggar
  • Amanta Guerilus
  • Laurent Beyneix
  • Michelle Ango
  • Georges Hernandez
  • Loïsa Boppe
  • Paul Houzé
  • Nicole Guillemot
  • Georges Tchouga Ndanzi
Laurent Monfret
Laurent Monfret Liste divers gauche
Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry
  • Laurent Monfret
  • Rebecca Deprez
  • Rodrigue Lohier
  • Sarah Laalaj
  • Hocine Hallaf
  • Evelyne Lesens
  • François Crestaux
  • Iona Lahlou
  • David Onakaya Menge
  • Marlène Michal
  • Fayssal Benarbia
  • Aurora Lahlou
  • Faouzi Moulaï
  • Timothée Gontard
  • Alexis Lemoine
  • Farah Dremont
  • Olivier Dô
  • Hafida Douane Jabeur
  • Mohamed Aouchiche
  • Hélène Masse
  • Bertrand Thin
  • Athéa Gonin-Bernard
  • Karim El Jallab
  • Nora Hammache
  • Rachid Ninach
  • Grace Randrianarahana
  • Aly Keita
  • Florianna Kudrnova
  • Djallel Nacer
  • Leïla Hadjadj
  • Tariq Ait Amara
  • Nasima Guemache
  • Charly Chevaillier
  • Noormi Issimdar
  • Andy Onakaya Menge
  • Anne-Françoise Cabanis
  • Joël Cantaut
  • Rachel Badinter
  • Eugen Tiganu
  • Jade Nuckcheddy
  • Romain Leconte
  • Wivine Samba
  • Florian Koeltz
  • Yolande Klein-Jaupitre
  • Jean-Claude Bonnegrâce
  • Monique Seguin
  • Philippe Dessen
  • Véronique Chatard
  • Jérôme Pacaud
  • Thérèse Pourriot
  • Salvador Lopes de Barros

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BOUYSSOU
Philippe BOUYSSOU (Ballotage) Front Populaire Ivryen Solidaire Écologique Féministe 		6 828 45,58%
Laurent MONFRET
Laurent MONFRET (Ballotage) Ivry En Mieux - Collectif Gem Ivry 		2 646 17,66%
Bertrand SIMONIN-LACROIX
Bertrand SIMONIN-LACROIX (Ballotage) IVRY AVANT TOUT 		2 098 14,01%
Kevin NADER
Kevin NADER (Ballotage) IVRY AVENIR 		1 654 11,04%
Selma LABIB
Selma LABIB NPA-Révolutionnaires - Ivry ouvrière et révolutionnaire 		536 3,58%
Atef RHOUMA
Atef RHOUMA Ivry plus belle, ma ville 		476 3,18%
Ophélie LE BRAS
Ophélie LE BRAS ALTERNATIVE CITOYENNE 		443 2,96%
Catherine GAUVAIN
Catherine GAUVAIN Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		299 2,00%
Participation au scrutin Ivry-sur-Seine
Taux de participation 48,13%
Taux d'abstention 51,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 15 401

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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