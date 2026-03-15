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19:17 - Jacou : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des élections municipales, Jacou regorge de diversité et d'activités. Avec ses 26,57% de cadres pour 6 964 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 710 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (89,66%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 282 résidents étrangers, représentant 4,05% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,85%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 36 488 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Jacou manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Le RN marque des points à Jacou Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des municipales à Jacou il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 18,32% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 35,75% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 17,66% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Jacou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 24,77% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 28,79% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 35,91% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Jacou ? Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale à Jacou avait été marqué par une abstention de 55,26 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 44,74 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 16,96 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 37,91 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 22,75 %, contre 44,97 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En marge des élections municipales, cette contingence pèsera en conséquence irrémédiablement sur les résultats de Jacou.

15:59 - Il y a deux ans, Jacou avait opté pour la droite Lors des européennes, le podium à Jacou s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,77%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (22,32%) et Valérie Hayer (13,84%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) en pole position avec 40,40% au premier tour, devant Lauriane Troise (Rassemblement National) avec 28,79%. Le second round n'a pas changé grand chose, Fanny Dombre-Coste culminant à 64,09% des votes sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Jacou s'affirmait alors toujours comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Jacou apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Jacou portaient leur choix sur Julia Mignacca (Nupes) avec 28,52% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Julia Mignacca virant de nouveau en tête avec 54,25% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Jacou choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,15% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 26,58%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 64,25% pour Emmanuel Macron, contre 35,75% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Jacou une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Retour sur l'évolution de la pression fiscale à Jacou Alors que les impôts locaux ont régressé à Jacou depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à 20,84 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 66 920 € la même année. Une somme loin des 2 166 640 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Jacou s'est établi à près de 46,29 % en 2024 (contre 24,84 % en 2020). La moyenne au niveau national, située à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère utile. Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Jacou a représenté 1 046 € en 2024 contre 1 076 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Jacou ? À Jacou, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Renaud Calvat (Divers gauche) a fait la course en tête en récoltant 1 769 suffrages (86,16%). Dans la position du principal opposant, Patrick Brechotteau (Divers gauche) a engrangé 284 bulletins valides (13,83%). Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Jacou, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.