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19:18 - Janzé : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Janzé est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 618 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 569 entreprises, Janzé offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,09%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 243 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,35%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 364 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. En résumé, à Janzé, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Janzé ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Janzé en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 20,41% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 33,17% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 11,72% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Janzé comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,19% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,89% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,35% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 50,00 % d'abstention à Janzé À l'occasion des municipales de 2026, la valeur de la participation jouera sur les résultats de Janzé. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 50,00 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, une proportion assez classique. C'étaient 3 058 votants qui s'étaient mobilisés alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 81,00 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 19,00 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 53,61 % (47,51 % au national), avant de bondir à 71,91 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 54,64 % des électeurs (soit environ 3 415 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Janzé a-t-elle voté ? Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Janzé avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,19%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 18,21% des votes. Les élections des députés à Janzé près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Christine Le Nabour (Ensemble !) en pole position avec 40,21% au premier tour, devant Françoise Gilois (Rassemblement National) avec 32,89%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christine Le Nabour culminant à 64,65% des votes dans la localité. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Janzé : coup d'oeil sur les scores majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Janzé portaient leur choix sur Jonathan Houillot (LR) avec 36,77% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 59,82%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Janzé qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,42% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,83% pour Emmanuel Macron, contre 33,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Janzé comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les électeurs de Janzé voteront-ils sur les impôts ? En matière d'impôts locaux à Janzé, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 894 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 734 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,77 % en 2024 (contre 19,09 % en 2020). Par comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point). Cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 40 600 € de recettes en 2024, contre quelque 1,47285 million d'euros (1 472 850 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,85 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Des résultats dans un mouchoir de poche à l'élection à Janzé en 2020 Les résultats des dernières élections municipales à Janzé ont livré un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Hubert Paris (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en recueillant 1 567 voix (52,00%). Dans la position du principal opposant, Jonathan Houillot (Divers) a rassemblé 1 446 suffrages en sa faveur (47,99%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Janzé, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.