Résultat municipale 2026 à Janzé (35150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Janzé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Janzé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Janzé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan HOUILLOT
Jonathan HOUILLOT (26 élus) Unis pour Janzé 		3 160 75,69%
  • Jonathan HOUILLOT
  • Thérèse MOREAU
  • Eric PINEAU
  • Emmanuelle CLOUET
  • Gaston GUAIS
  • Catherine CHAUVIÈRE
  • Frédéric POTIN
  • Véronique PICOT
  • Cyprien ESNAULT
  • Lucie FILEAUX
  • Emmanuel SAUDRAIS
  • Justine COUDRAIS
  • Frédéric CLERMONT
  • Maryse VEYER
  • Francis LUNEL
  • Catherine AVRILLAUD
  • Stéphane SERRAND
  • Aurélie GILOT
  • David RUELLAN
  • Hélène CLAVEAU
  • Christophe GENDROT
  • Rachel BOUGEARD
  • Jérémy CASTELLIER
  • Chantal JOLIVEL
  • Denis BLOUIN
  • Priscilla DE LASSAT
Jennifer MAILLARD
Jennifer MAILLARD (3 élus) S'ÉPANOUIR À JANZÉ 		1 015 24,31%
  • Jennifer MAILLARD
  • Patrick BLANCHARD
  • Anne JOULAIN
Participation au scrutin Janzé
Taux de participation 65,78%
Taux d'abstention 34,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 4 273

Source : ministère de l’Intérieur

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