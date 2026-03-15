Résultat municipale 2026 à Jarnac (16200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jarnac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jarnac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jarnac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne MARTRON
Anne MARTRON (21 élus) Jarnac, un nouvel élan 		961 50,29%
  • Anne MARTRON
  • François-Xavier FIGON
  • Gainaelle SERTAIN
  • Christophe ROY
  • Florence MAILLOUX
  • David Nicolas Guy DUFRÊNE
  • Catherine DEMAY
  • Philippe JOLY
  • Maria NUNES
  • Florent ESTEVE
  • Camille LEGAY
  • Jean-Noël FORGIT
  • Magaly JEAN
  • Valentin FEUARDENT
  • Isabelle BRAASTAD-TIFFON
  • Hubert COMIN
  • Alexandrine HARDUIN
  • Alain BENOIT
  • Nadine GALTEAU
  • Jean FEUILLET
  • Natacha VIGNERIE
Jérôme ROYER
Jérôme ROYER (6 élus) Pour Jarnac 		950 49,71%
  • Jérôme ROYER
  • Stéphanie DELAHAYE
  • Emmanuel DUBOCHE
  • Malika PERRIER
  • Christophe PRUNIER
  • Anaëlle RABALLAND
Participation au scrutin Jarnac
Taux de participation 60,33%
Taux d'abstention 39,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 965

Source : ministère de l’Intérieur

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