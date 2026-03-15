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19:16 - Démographie et politique à Jarnac, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Jarnac révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 11,65% et une densité de population de 373 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 680 euros par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2123 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,54%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,31%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Jarnac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,11% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN perce-t-il à Jarnac ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Jarnac en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 25,60% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 42,68% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 19,47% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 40,05% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,85% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,78% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 43,19% lors du vote final.

16:58 - Jarnac : 52,81 % d'abstention à la dernière élection municipale Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Jarnac, l'abstention concernait 52,81 % des inscrits, un niveau conforme à la tendance du pays alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 25,13 % au premier tour (26,31 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 52,35 % en 2022 à seulement 34,43 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,63 % (contre 48,51 % en France). Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Jarnac comme une localité frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales à Jarnac, cette variable sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Jarnac ? Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) avait performé au premier tour des élections législatives à Jarnac après la dissolution de 2024 avec 36,78%. Sandra Marsaud (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 32,22%. C'est finalement Sandra Marsaud (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 56,81% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Jarnac s'était cette fois dessiné autour de Jordan Bardella (33,85%), talonnée par Valérie Hayer (17,86%) et Raphaël Glucksmann (15,12%). La physionomie politique de Jarnac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Jarnac reste un territoire arrimé à le centre-droit Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Jarnac portaient leur choix sur Sandra Marsaud (Ensemble !) avec 35,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandra Marsaud virant de nouveau en tête avec 59,95% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Jarnac qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,32% pour Emmanuel Macron, contre 42,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Jarnac comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Jarnac frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Jarnac, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 8,70 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 79 020 €, en net recul par rapport aux 500 890 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Jarnac a évolué pour se fixer à 47,25 % en 2024 (contre 20,36 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Jarnac a atteint 1 166 € en 2024, alors que ce montant se situait à 642 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Jarnac lors des dernières élections La lecture des résultats des municipales de 2020 à Jarnac est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour, Philippe Gesse (Divers droite) a distancé ses rivaux en récoltant 733 voix (49,56%). Derrière, Jérôme Royer (Divers gauche) a obtenu 32,86% des bulletins valides. Ce décalage visible donnait suite à un rapport de force clair au terme du 1er round. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Philippe Gesse l'a finalement emporté avec 844 voix (56,45%), face à Jérôme Royer rassemblant 469 électeurs inscrits (31,37%) et Catherine Parent avec 12,17% des votants. La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est élargi, aboutissant à un verdict indiscutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié du report de votes des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, ajoutant 111 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit absolument d'obtenir davantage de voix ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.