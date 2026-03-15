Résultat municipale 2026 à Jarville-la-Malgrange (54140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jarville-la-Malgrange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jarville-la-Malgrange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jarville-la-Malgrange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe GACHENOT
Jean-Christophe GACHENOT (25 élus) REUNIR ET AGIR POUR JARVILLE 		1 982 71,09%
  • Jean-Christophe GACHENOT
  • Diren DUMAN-INAN
  • Alain ABBAS
  • Lilou MANGEL-HILTZ
  • Claude LAVICKA
  • Pascale LANGARD
  • Loïc CONDÉ
  • Christine LITAIZE-MARCHAL
  • Didier MERSCH
  • Sylvie CHANSOLME
  • Younes CHEBLAOUI
  • Brigitte BERCEAUX
  • Alain LETIQUE
  • Patricia CRONEL
  • François MARTIN
  • Claire CHEBLI
  • Gabin LIDER
  • Pauline JACQUEMIN
  • Gilles GECHTER
  • Sabrina DA COSTA ROSARIO
  • Olivier MILLION
  • Catherine POLLI
  • Joël MAGNIN
  • Florence DUMARCAY
  • Vladica DJURKOVIC
Vincent MATHERON
Vincent MATHERON (4 élus) FAIRE JARVILLE-LA-MALGRANGE 		806 28,91%
  • Vincent MATHERON
  • Véronique GALY
  • Dominique ANCEAUX
  • Christine BRONNER
Participation au scrutin Jarville-la-Malgrange
Taux de participation 51,58%
Taux d'abstention 48,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 2 872

Source : ministère de l’Intérieur

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