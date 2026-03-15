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19:18 - Élections municipales à Jarville-la-Malgrange : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Jarville-la-Malgrange se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 362 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 460 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (65,32%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Jarville-la-Malgrange accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 018 résidents étrangers, soit 10,87% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 805 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,93%, annonçant une situation économique instable. En somme, Jarville-la-Malgrange incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Jarville-la-Malgrange Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des municipales à Jarville-la-Malgrange il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,50% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 37,23% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 20,31% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Jarville-la-Malgrange comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,77% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 30,62% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 31,82% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Jarville-la-Malgrange vont-ils se mobiliser aux municipales ? Il y a six ans à Jarville-la-Malgrange, le premier tour de la municipale avait vu 34,52 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un chiffre assez faible. C'étaient 1 826 votants qui s'étaient mobilisés alors que le Covid jetait une ombre sur l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 70,15 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 45,45 % au premier tour en 2022 à 60,97 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 49,78 % (51,49 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation. Au soir de l'élection municipale de 2026, le niveau de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Jarville-la-Malgrange.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Jarville-la-Malgrange ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Jarville-la-Malgrange. Le scrutin des Européennes de 2024 à Jarville-la-Malgrange avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (28,77%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,44% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Jarville-la-Malgrange plébiscitaient ensuite Stéphane Hablot (Union de la gauche) avec 39,34% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Stéphane Hablot culminant à 45,47% des votes localement.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Jarville-la-Malgrange demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Jarville-la-Malgrange accordaient leurs suffrages à Stéphane Hablot (Nupes) avec 36,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Hablot virant de nouveau en tête avec 57,02% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Jarville-la-Malgrange plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 27,63% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 26,95%. Lors de la finale de l'élection à Jarville-la-Malgrange, les électeurs accordaient 62,77% pour Emmanuel Macron, contre 37,23% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Jarville-la-Malgrange se positionne comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité locale à Jarville-la-Malgrange Si on se penche sur la fiscalité de Jarville-la-Malgrange, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,39 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 133 500 euros environ la même année, contre quelque 1,77937 million d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Jarville-la-Malgrange atteint désormais 35,35 % en 2024 (contre 14,35 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Jarville-la-Malgrange a représenté 788 € en 2024 contre 593 euros en début de mandat.

11:59 - Une victoire nette aux dernières élections municipales à Jarville-la-Malgrange Dans la cité de Jarville-la-Malgrange, les forces politiques en présence sont à ce jour encore marquées par le verdict du dernier scrutin municipal. Dès le premier tour de scrutin, Vincent Matheron (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 717 soutiens (41,04%). Sur la seconde marche, Claude Damm (Divers) a rassemblé 568 votes (32,51%). Ce gain notable mettait le premier dans un petit fauteuil. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Vincent Matheron l'a finalement emporté avec 914 bulletins (50,10%), face à Claude Damm rassemblant 603 électeurs inscrits (33,05%) et Claude Lavicka réunissant 16,83% des électeurs. La logique a été confirmée, le fossé se confirmant pour offrir une victoire sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement profité des voix des listes de gauche sorties au premier tour, sécurisant 197 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est sommée de créer des réserves bien plus solides dès le premier tour aujourd'hui, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.