Résultat municipale 2026 à Jassans-Riottier (01480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jassans-Riottier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jassans-Riottier, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jassans-Riottier [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure REIX (22 élus) JASSANS-RIOTTIER VILLE D'AVENIR
|1 136
|47,22%
|
|Jean-François COLOMBIER (5 élus) UN NOUVEL ELAN POUR JASSANS-RIOTTIER
|825
|34,29%
|
|Jean-Pierre REVERCHON (2 élus) JASSANS-RIOTTIER AGIR ET RÉALISER
|445
|18,50%
|
|Participation au scrutin
|Jassans-Riottier
|Taux de participation
|56,28%
|Taux d'abstention
|43,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|2 469
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Jassans-Riottier - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure REIX (Ballotage) JASSANS-RIOTTIER VILLE D'AVENIR
|738
|30,05%
|Jean-François COLOMBIER (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR JASSANS-RIOTTIER
|689
|28,05%
|Sylvie SEGURA (Ballotage) JASSANS-RIOTTIER - REUSSIR AVEC VOUS
|519
|21,13%
|Jean-Pierre REVERCHON (Ballotage) JASSANS-RIOTTIER AGIR ET RÉALISER
|510
|20,77%
|Participation au scrutin
|Jassans-Riottier
|Taux de participation
|57,00%
|Taux d'abstention
|43,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|2 501
Election municipale 2026 à Jassans-Riottier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Jassans-Riottier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jassans-Riottier.
L'actu des élections municipales 2026 à Jassans-Riottier
18:35 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Jassans-Riottier ?
L'orientation des électeurs de Jassans-Riottier a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Le scrutin des Européennes 2024 à Jassans-Riottier avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (36,96%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,08% des votes. Les législatives à Jassans-Riottier une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Andréa Kotarac (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 39,18% au premier tour, devant Maxime Meyer (Union de la gauche) avec 24,63%. Au second tour, c'est en revanche Romain Daubié (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 55,33% des suffrages exprimés.
15:57 - La liste "Jassans La Force D'agir Ensemble" grande gagnante de la dernière municipale à Jassans-Riottier
Les résultats des dernières municipales à Jassans-Riottier ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Pierre Reverchon (Divers droite) a dominé les débats avec 756 voix (43,69%). Deuxième, Jean-François Colombier (Divers droite) a recueilli 432 suffrages en sa faveur (24,97%). La très nette avance gagnée initialement livrait une indication forte pour la suite. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Jean-Pierre Reverchon l'a finalement emporté avec 52,16% des bulletins, face à Jean-François Colombier rassemblant 25,28% des électeurs inscrits et Sylvie Segura obtenant 12,43% des voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 100 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - À Jassans-Riottier, Jean-François Colombier, Jean-Pierre Reverchon et Marie-Laure Reix s'affrontent ce dimanche
Pour la suite de l'élection municipale à Jassans-Riottier ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Jean-François Colombier (LDVD), la liste menée par Jean-Pierre Reverchon (LDIV) et Marie-Laure Reix sous l'étiquette LDIV, d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures pour ce deuxième tour cette semaine. Malgré un score supérieur à 10 %, Sylvie Segura a choisi de ne pas déposer de candidature pour cette élection décisive. L'horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Jassans-Riottier a été fixé à 18 heures.
11:59 - Marie-Laure Reix, Jean-François Colombier et Sylvie Segura forment le trio de tête à Jassans-Riottier
Les élections municipales 2026 à Jassans-Riottier ont vu Marie-Laure Reix terminer en tête dimanche dernier avec 30,05 % des votes. Jean-François Colombier (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 28,05 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 21,13 %, Sylvie Segura (Divers centre) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Jean-Pierre Reverchon a terminé avec 20,77 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. À noter que pour ce premier tour à Jassans-Riottier, le vote a enregistré une participation de 57,00 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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