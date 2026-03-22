Résultat municipale 2026 à Jassans-Riottier (01480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jassans-Riottier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jassans-Riottier, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jassans-Riottier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure REIX
Marie-Laure REIX (22 élus) JASSANS-RIOTTIER VILLE D'AVENIR 		1 136 47,22%
  • Marie-Laure REIX
  • Julien BERNON
  • Christine CARANO
  • Christian ANDREO
  • Carole RAMPON
  • Patrick PHULPIN
  • Chloe BENASSI PRONESTI
  • Franck ZWISLER
  • Genevieve MASELLI
  • Christophe BRUN
  • Kathie PIERI
  • Claude CHAVET
  • Christiane EYSSERIC
  • Patrice DECEUR
  • Muriel ANTE
  • Pierre CHUZEVILLE
  • Françoise SIMON
  • Tom CARL
  • Rosa DA COSTA SILVA
  • Dominique ROSIER
  • Derya MERCAN
  • Guillaume OTO
Jean-François COLOMBIER
Jean-François COLOMBIER (5 élus) UN NOUVEL ELAN POUR JASSANS-RIOTTIER 		825 34,29%
  • Jean-François COLOMBIER
  • Nour BOUZIANE
  • Sylvain ASNAR
  • Pauline MARTIN
  • Jean-Luc CHETAIL
Jean-Pierre REVERCHON
Jean-Pierre REVERCHON (2 élus) JASSANS-RIOTTIER AGIR ET RÉALISER 		445 18,50%
  • Jean-Pierre REVERCHON
  • Ghyslaine ALLAIN-MONNIER
Participation au scrutin Jassans-Riottier
Taux de participation 56,28%
Taux d'abstention 43,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 2 469

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ain ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Ain. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Jassans-Riottier - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure REIX
Marie-Laure REIX (Ballotage) JASSANS-RIOTTIER VILLE D'AVENIR 		738 30,05%
Jean-François COLOMBIER
Jean-François COLOMBIER (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR JASSANS-RIOTTIER 		689 28,05%
Sylvie SEGURA
Sylvie SEGURA (Ballotage) JASSANS-RIOTTIER - REUSSIR AVEC VOUS 		519 21,13%
Jean-Pierre REVERCHON
Jean-Pierre REVERCHON (Ballotage) JASSANS-RIOTTIER AGIR ET RÉALISER 		510 20,77%
Participation au scrutin Jassans-Riottier
Taux de participation 57,00%
Taux d'abstention 43,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 2 501

Villes voisines de Jassans-Riottier

En savoir plus sur Jassans-Riottier