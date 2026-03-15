Résultat municipale 2026 à Jasseron (01250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jasseron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jasseron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jasseron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien GOBERT
Sébastien GOBERT Ensemble pour l'avenir de Jasseron... Poursuivons 		565 56,44%
Gérard MUCKE
Gérard MUCKE UNIS POUR JASSERON 		436 43,56%
Participation au scrutin Jasseron
Taux de participation 68,63%
Taux d'abstention 31,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 013

Source : ministère de l’Intérieur

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