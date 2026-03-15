En direct

19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Jasseron Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Jasseron comme partout en France. Avec ses 1 900 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 116 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 551 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,47% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 31,51% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 34,39% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 43,92% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 547,71 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Jasseron, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Avant les élections de 2026, la percée du vote RN à Jasseron Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à Jasseron en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 19,57% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 38,84% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 17,92% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Jasseron comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,54% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 34,58% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 38,42% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 44,76 % à Jasseron aux dernières municipales En ce jour de municipales à Jasseron, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 44,76 % du corps électoral, un chiffre assez faible alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de l'épidémie de Covid. Avec la présidentielle, les élections municipales restent en effet le moment où les électeurs votent le plus massivement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 16,43 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,31 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 21,39 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 34,76 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Jasseron ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Jasseron, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,54%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Jasseron portaient leur choix sur Christophe Maître (Rassemblement National) avec 34,58% au premier tour. C'est néanmoins Xavier Breton (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 61,58% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Jasseron a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Jasseron : les résultats à comprendre Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Jasseron privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,62%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 19,57%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,16% pour Emmanuel Macron, contre 38,84% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Jasseron soutenaient en priorité Sébastien Guéraud (Nupes) avec 26,88% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Xavier Breton (Les Républicains) en première position avec 63,15% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Jasseron une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Jasseron ? Avec la montée des prélèvements locaux à Jasseron, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,37 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 30 600 euros environ. Un produit qui est loin des quelque 316 800 euros engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Jasseron s'est établi à 33,80 % en 2024 (contre 16,83 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne en France, évaluée à près de 40 %, en augmentation de 1,2 point ces quatre dernières années. Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Jasseron s'est établi à environ 705 euros en 2024 (contre 631 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Jasseron ? À Jasseron, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Sébastien Gobert a imposé son rythme en rassemblant 381 soutiens (53,96%). Derrière, Alain Mathieu a capté 325 bulletins valides (46,03%). Cette victoire au premier tour de Sébastien Gobert a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Jasseron, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi herculéen, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.