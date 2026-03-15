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19:17 - Comment la composition démographique de Jau-Dignac-et-Loirac façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Jau-Dignac-et-Loirac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. Dans le bourg, 24% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,99% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (63,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 505 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,96%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,24%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,02%, comme à Jau-Dignac-et-Loirac, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Jau-Dignac-et-Loirac aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Jau-Dignac-et-Loirac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 38,77% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,07% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 38,46% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 62,39% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 47,55% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 52,21% pour le RN. Il terminera en tête avec 59,92% le dimanche suivant, actant la victoire pour Pascale Got.

16:58 - À Jau-Dignac-et-Loirac, 67,72 % de participation aux dernières municipales La participation des électeurs de Jau-Dignac-et-Loirac constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces municipales. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 67,72 % lors du premier tour (un score très supérieur aux 44,7 % du pays) alors que la pandémie du Covid frappait le pays. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 78,06 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 21,94 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 58,37 % des électeurs (soit environ 419 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,33 %, bien au-delà des 52,31 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - À Jau-Dignac-et-Loirac, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Grégoire de Fournas (Rassemblement National) aux avants-postes avec 52,21% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 26,10%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Grégoire de Fournas culminant à 59,92% des suffrages exprimés dans la commune. Lors du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Jau-Dignac-et-Loirac avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 47,55% des votes. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Jau-Dignac-et-Loirac restait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - Jau-Dignac-et-Loirac : regard sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Jau-Dignac-et-Loirac portaient leur choix sur Grégoire de Fournas (RN) avec 38,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,39%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Jau-Dignac-et-Loirac votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (38,77%), devant Emmanuel Macron crédité de 22,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,07% pour Marine Le Pen, contre 42,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Jau-Dignac-et-Loirac Concernant la pression fiscale à Jau-Dignac-et-Loirac, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 730 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 569 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 35,95 % en 2024 (contre 17,79 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 52 100 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 143 110 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 12,75 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Jau-Dignac-et-Loirac ? Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Jau-Dignac-et-Loirac se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au sein de la commune, le scrutin s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Claude Roux a obtenu une victoire avec 337 bulletins (67,26%). À la suite, Vincent Fernandez De Castro a recueilli 65,66% des votes. Patrick Buran suivait, réunissant 65,46% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Jau-Dignac-et-Loirac, ces équilibres si particuliers aux communes rurales vont encore peser. Il convient toutefois de souligner que le mode de scrutin individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.