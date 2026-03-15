Résultat municipale 2026 à Jau-Dignac-et-Loirac (33590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jau-Dignac-et-Loirac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jau-Dignac-et-Loirac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jau-Dignac-et-Loirac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal POITEVIN
Pascal POITEVIN (12 élus) JDL 2026 l'avenir 		285 54,08%
  • Pascal POITEVIN
  • Laure AUZENEAU
  • Patrick GROLLEAU
  • Chrystelle ADAM
  • Didier ESCADE
  • Corinne BOCHER
  • Christophe SARRAZY
  • Manon GARCIA
  • Gregory GRIALLET
  • Corinne GROLLEAU
  • Serge GOURG
  • Manon MERILLOU
Vincent FERNANDEZ DE CASTRO
Vincent FERNANDEZ DE CASTRO (3 élus) AGISSONS POUR NOTRE VILLAGE 		242 45,92%
  • Vincent FERNANDEZ DE CASTRO
  • Martine DE LA MARE
  • Bernard SIGNORET
Participation au scrutin Jau-Dignac-et-Loirac
Taux de participation 72,29%
Taux d'abstention 27,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 540

Source : ministère de l’Intérieur

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