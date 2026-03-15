Résultat municipale 2026 à Jausiers (04850) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jausiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jausiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jausiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sarah ZUMTANGWALD
Sarah ZUMTANGWALD (12 élus) Notre village, notre avenir 		352 53,82%
  • Sarah ZUMTANGWALD
  • Michel FORTOUL
  • Christiane PETETIN
  • Evan FORTOUL
  • Manon BOUGET
  • Joël ROUGON
  • Sophie MECHE
  • Guillaume DUCOS
  • Sandra POUPIN
  • Guy MORON
  • Julie CHRISTOL
  • Michel VENTINO
Bénédicte RICAUD
Bénédicte RICAUD (2 élus) Tous unis 		191 29,20%
  • Bénédicte RICAUD
  • Frank ENJALRIC
Isabelle MOUSSET
Isabelle MOUSSET (1 élu) Jausiers 2026 		111 16,97%
  • Isabelle MOUSSET
Participation au scrutin Jausiers
Taux de participation 75,67%
Taux d'abstention 24,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 678

Source : ministère de l’Intérieur

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