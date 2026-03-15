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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Jausiers : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Jausiers comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 142 habitants répartis dans 1 340 logements, ce bourg présente une densité de 11 hab par km². Ses 158 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (34,25%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 858,01 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Jausiers contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Jausiers aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Jausiers en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,72% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,91% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 17,34% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Jausiers comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 30,95% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 39,24% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Ce dernier finira en tête avec 50,19% lors du vote final, actant la victoire pour Sophie Vaginay.

16:58 - Aux dernières municipales, 50,12 % d'abstention à Jausiers La mobilisation de l'électorat de Jausiers sera, à la fin du scrutin, une clé pour cette municipale. Pour rappel, la participation s'élevait à 49,88 % lors des municipales de 2020 (dans la moyenne nationale), nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 656 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 77,27 % de participation. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 56,88 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 71,39 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 56,36 % des électeurs locaux. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Jausiers ? Lors des dernières européennes, le podium à Jausiers s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,95%), en première position devant Raphaël Glucksmann (14,50%) et Valérie Hayer (12,34%). Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Jausiers après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 39,24%. Léo Walter (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 33,33%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sophie Vaginay culminant à 50,19% des suffrages exprimés sur place. L'orientation des électeurs de Jausiers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Jausiers : les résultats à analyser L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Jausiers s'affirme comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Jausiers privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (26,72%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 24,69%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,09% pour Emmanuel Macron, contre 49,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Jausiers soutenaient en priorité Christophe Castaner (Ensemble !) avec 38,48% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Castaner virant de nouveau en tête avec 53,15% des voix.

12:58 - À Jausiers, le niveau de la fiscalité locale est en hausse Si on se penche sur la fiscalité de Jausiers, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 7,35 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 135 350 € la même année. Une recette bien loin des quelque 219 600 euros engrangés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Jausiers s'est établi à 35,43 % en 2024 (contre 14,73 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Jausiers s'est établi à environ 1 466 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 852 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Jausiers ? À Jausiers, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Jacques Fortoul a naturellement rassemblé 294 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Jausiers, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. À la suite de cette élection sans véritable concurrence, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La liste des candidats apporte assurément d'ores et déjà un premier élément de réponse.