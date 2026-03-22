Résultat municipale 2026 à Jazennes (17260) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jazennes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jazennes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jazennes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis MASSIAS
Régis MASSIAS (11 élus) ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN 		160 48,05%
  • Régis MASSIAS
  • Laëtitia SOREL
  • Rodolphe MASSIAS
  • Elodie SICARD
  • Anthony SAINT-MARTIN
  • Angélique ROCHER
  • Jérôme CHABANEIX
  • Coralie KRAWCZYK
  • Jacky LIGNÉ
  • Christine CHEVALIER
  • David REIGNIER
Stéphanie VALERI
Stéphanie VALERI (3 élus) JAZENNES , Pour Vous , Avec Vous 		130 39,04%
  • Stéphanie VALERI
  • Willy FABIEN
  • Jennifer COQ
Dinh-Khanh NGUYEN
Dinh-Khanh NGUYEN (1 élu) LA TROISIEME VOIE POUR JAZENNES 		43 12,91%
  • Dinh-Khanh NGUYEN
Participation au scrutin Jazennes
Taux de participation 77,57%
Taux d'abstention 22,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 339

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Jazennes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis MASSIAS
Régis MASSIAS (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN 		165 48,53%
Stéphanie VALERI
Stéphanie VALERI (Ballotage) JAZENNES , Pour Vous , Avec Vous 		121 35,59%
Dinh-Khanh NGUYEN
Dinh-Khanh NGUYEN (Ballotage) LA TROISIEME VOIE POUR JAZENNES 		54 15,88%
Participation au scrutin Jazennes
Taux de participation 78,95%
Taux d'abstention 21,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 345

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