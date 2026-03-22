Résultat municipale 2026 à Jazennes (17260) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jazennes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jazennes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jazennes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis MASSIAS (11 élus) ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN
|160
|48,05%
|
|Stéphanie VALERI (3 élus) JAZENNES , Pour Vous , Avec Vous
|130
|39,04%
|
|Dinh-Khanh NGUYEN (1 élu) LA TROISIEME VOIE POUR JAZENNES
|43
|12,91%
|
|Participation au scrutin
|Jazennes
|Taux de participation
|77,57%
|Taux d'abstention
|22,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Nombre de votants
|339
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Jazennes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis MASSIAS (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN
|165
|48,53%
|Stéphanie VALERI (Ballotage) JAZENNES , Pour Vous , Avec Vous
|121
|35,59%
|Dinh-Khanh NGUYEN (Ballotage) LA TROISIEME VOIE POUR JAZENNES
|54
|15,88%
|Participation au scrutin
|Jazennes
|Taux de participation
|78,95%
|Taux d'abstention
|21,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|345
Election municipale 2026 à Jazennes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Jazennes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jazennes.
L'actu des élections municipales 2026 à Jazennes
18:33 - Il y a deux ans, Jazennes a choisi la droite
Lors des européennes, le podium à Jazennes s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (44,64%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,31%) et Raphaël Glucksmann (9,87%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Jazennes portaient leur choix sur Pascal Markowsky (Rassemblement National) avec 51,30% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascal Markowsky culminant à 55,41% des votes dans la commune. Le paysage politique de Jazennes a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Jazennes
Dans la communede Jazennes, les configurations politiques locales sont encore à ce jour déterminées par l'issue du dernier scrutin. Il est à noter que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier round, Jennifer Coq a récolté le plus de votes avec 182 soutiens (93,81%). Juste derrière, Jérôme Chabaneix a recueilli 93,29% des votes. Le trio de tête a été complété par Willy Fabien, avec 181 électeurs (93,29%). La marge entre les deux premiers candidats s'est révélée très faible. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Jazennes, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très particulière. En France, le mode de scrutin spécifique qui permettait les candidatures isolées n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Jazennes pour le 2e tour ?
Comme le montrent les candidatures pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin a donc une suite ce dimanche, avec Régis Massias, à la tête de "Ensemble Construisons Demain", Stéphanie Valeri et sa liste "Jazennes, Pour Vous, Avec Vous" et Dinh-Khanh Nguyen, à la tête de "La Troisieme Voie Pour Jazennes". Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Jazennes permettra aux électeurs de prendre une décision.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Régis Massias a remporté le premier volet de l'élection municipale à Jazennes dimanche dernier, avec 48,53 % des bulletins valides. Ensuite, Stéphanie Valeri a obtenu la seconde place avec 35,59 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, avec 15,88 %, Dinh-Khanh Nguyen a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Jazennes, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 21,05 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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