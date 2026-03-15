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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Jeumont : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Jeumont, les élections s'achèvent. Avec ses 10 273 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 263 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 555 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (29,60%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 185 personnes (11,54%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 479 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 28,88%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Jeumont, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Quel poids pour le RN à Jeumont lors des dernières élections ? Le mouvement nationaliste restait loin du match lors de l'élection municipale à Jeumont il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 40,13% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,13% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 26,19% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 35,93% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,68% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,64% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.

16:58 - Dernières municipales : 59,30 % d'abstention à Jeumont Pour rappel, l'abstention atteignait 59,30 % à Jeumont lors de la dernière élection du conseil municipal (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part stabilisé à 39,56 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 65,61 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 48,83 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 62,13 %. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Jeumont comme une ville marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Jeumont sera quoi qu'il en soit fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Qui a remporté les votes en 2024 à Jeumont ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Jeumont accordaient leurs suffrages à Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) avec 54,60% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Jeumont s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,68%), challengée par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (16,51%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,71%).

14:57 - Pour les municipales 2026, Jeumont est un territoire difficile à situer politiquement Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Jeumont soutenaient en priorité Benjamin Saint-Huile (DVG) avec 47,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,07%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Jeumont votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (40,13%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 25,91%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,13% pour Marine Le Pen, contre 39,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Jeumont au cours des dernières années ? En matière d'impôts locaux à Jeumont, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 654 euros en 2024 (dernière année connue) contre 717 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu plus de 50,56 % en 2024 (contre 32,84 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 164 000 euros en 2024, contre quelque 1,75102 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 27,68 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Jeumont Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Jeumont ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Benjamin Saint-Huile (Union de la gauche) a imposé son rythme en rassemblant 78,50% des soutiens. En deuxième position, Philippe Biais (Divers droite) a capté 21,49% des voix. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Jeumont, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.