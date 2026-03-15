Résultat municipale 2026 à Jeumont (59460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jeumont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jeumont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jeumont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benjamin SAINT-HUILE
Benjamin SAINT-HUILE (29 élus) JEUMONT, S'INVESTIR ENSEMBLE 		2 204 70,94%
  • Benjamin SAINT-HUILE
  • Anne DELHORS
  • Arnaud BEAUQUEL
  • Sylvie DEVILLERS
  • Henri MOTHY
  • Claire ARDID
  • Karim YAHIATENE
  • Karima ARBIA
  • Didier GALAND
  • Luisa KHENTACHE
  • Lionel MAURAGE
  • Marina MORESCHI
  • Cyril PIRÉ
  • Caroline BOUCHER
  • Damien TENRET
  • Isabelle HASSAINI
  • Abderrazak ABDELLI
  • Marie-Yolande SOUVART
  • Freddy ERIBON
  • Malika TERTAG
  • Alexandre FRERE
  • Patricia GUCCIONE
  • Anthony BRAVIN
  • Virginie ERBICELLA
  • Daniel BRICOUT
  • Cathy LEPORCQ
  • Jonathan LELIEVRE
  • Laurine MEERT
  • Jonathan CREPIN
Philippe BIAIS
Philippe BIAIS (2 élus) ici c'est Jeumont 		473 15,22%
  • Philippe BIAIS
  • Valerie KRUG
Laetitia DELVAUX
Laetitia DELVAUX (2 élus) Parole aux Jeumontois 		430 13,84%
  • Laetitia DELVAUX
  • Marc DEMEURE
Participation au scrutin Jeumont
Taux de participation 46,43%
Taux d'abstention 53,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 3 171

Source : ministère de l’Intérieur

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