Résultat de l'élection municipale 2026 à Jezainville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jezainville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Jezainville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jezainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Jezainville
11:42 - Quels sont les rapports de force à Jezainville pour ce 2e tour de l'élection ?
Dimanche dernier, c'est Marc Mouzin qui s'est arrogé la première place en rassemblant 44,11 % des suffrages exprimés. Elodie Ortis est arrivée en deuxième position avec 24,82 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Gilles Weber a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Marie Thérèse Bazille a terminé avec 11,96 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Jezainville, le vote a vu 69,33 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jezainville
Le deuxième tour des élections municipales à Jezainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marc Mouzin
Divers
GENERATIONS ENSEMBLE POUR JEZAINVLLE
|
|
Elodie Ortis
Divers
Unis et à l'écoute de Jezainville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jezainville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc MOUZIN (Ballotage) GENERATIONS ENSEMBLE POUR JEZAINVLLE
|247
|44,11%
|Elodie ORTIS (Ballotage) A l'écoute de Jezainville, proches de vous
|139
|24,82%
|Gilles WEBER (Ballotage) Unis et engagés pour Jezainville
|107
|19,11%
|Marie Thérèse BAZILLE (Ballotage) REINVENTONS JEZAINVILLE ENSEMBLE
|67
|11,96%
|Participation au scrutin
|Jezainville
|Taux de participation
|69,33%
|Taux d'abstention
|30,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|572
Source : ministère de l’Intérieur
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