Résultat de l'élection municipale 2026 à Jezainville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jezainville

Le deuxième tour des élections municipales à Jezainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marc Mouzin
Marc Mouzin Divers
GENERATIONS ENSEMBLE POUR JEZAINVLLE
  • Marc Mouzin
  • Morgane Giffard
  • Julien Lemoine
  • Souad Ait El Cadi
  • Bruno Vaucher
  • Virginie Bauer
  • Patrice Robert
  • Léa Dumay
  • Daniel Bertard
  • Charlène Potier
  • Frédéric Belin
  • Jessica Doizy
  • José Morais Rodrigues
  • Fabienne Lavallee
  • Christian Boutserin
  • Johana Foucret
  • Xavier Gaudiniere
Elodie Ortis
Elodie Ortis Divers
Unis et à l'écoute de Jezainville
  • Elodie Ortis
  • Franck Rodriguez
  • Barbara Sawicki
  • David Medici
  • Marie Thérèse Bazille
  • Florian Thernot
  • Cloe Noire
  • David Blaise
  • Valérie Schmitt
  • Frédéric Poletti
  • Alexandra Pianese
  • Michael Mauchauffee
  • Hèlène Santy
  • John Pawlowski
  • Armelle Riviere

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jezainville

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc MOUZIN
Marc MOUZIN (Ballotage) GENERATIONS ENSEMBLE POUR JEZAINVLLE 		247 44,11%
Elodie ORTIS
Elodie ORTIS (Ballotage) A l'écoute de Jezainville, proches de vous 		139 24,82%
Gilles WEBER
Gilles WEBER (Ballotage) Unis et engagés pour Jezainville 		107 19,11%
Marie Thérèse BAZILLE
Marie Thérèse BAZILLE (Ballotage) REINVENTONS JEZAINVILLE ENSEMBLE 		67 11,96%
Participation au scrutin Jezainville
Taux de participation 69,33%
Taux d'abstention 30,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 572

Source : ministère de l’Intérieur

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