Résultat de l'élection municipale 2026 à Joigny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Joigny

Tête de listeListe
Nicolas Soret
Nicolas Soret Liste divers gauche
JOIGNY EN CONFIANCE
  • Nicolas Soret
  • Frédérique Colas
  • Mickaël Pagnoux
  • Laurence Marchand
  • Richard Zeiger
  • Linda Guedjali
  • Éric Apffel
  • Catherine Jochmans Moraine
  • Claude Sciboz
  • Judith Aynes
  • Kevin Augé
  • Odile Rebesche
  • Hassan Laribia
  • Nadège Cibrelus
  • Hafid Zamharir
  • Raphaëlle Colas Des Francs
  • Emmanuel Robert
  • Julie Picard
  • Louis Bichebois-Delhief
  • Sylvia Jully
  • Rayan Gasmaoui
  • Nadine Le Moing
  • Souleymane Bah
  • Martine Abrahamse
  • Jean-Michel Haudiquet
  • Anne-Marie Bon
  • Hassane El Ouezrhani
  • Christelle Haddad
  • Raphaël Adjobi
  • Bernadette Monnier
  • Mohammed Belkaid
Vincent Hamelin
Vincent Hamelin Liste d'union à l'extrême-droite
Un nouveau souffle pour Joigny
  • Vincent Hamelin
  • Stéphanie Siard
  • Jacky Leboeuf
  • Céline Rossigneux-Fouquereau
  • Bernard Dautel
  • Marie-Pierre Lejeune
  • Didier Lasnier
  • Martine Venet
  • Philippe Cosset
  • Léa Gibier
  • Nicolas Fouquereau
  • Françoise Bouteille
  • Yvan Bruneau
  • Aurélie Fessy
  • Pierre Lefebvre
  • Simone Legrand
  • Jacques Bardoux
  • Karine Peron
  • Sébastien Rollet
  • Lysiane Gallinari
  • Sébastien Gourdon
  • Emma Deneuville
  • Pierre-Olivier Testas
  • Gabrielle Morin
  • Jean-Louis Radix
  • Véronique Baly
  • Sébastien Check
  • Cécile Ternat
  • Guillaume David
Frédéric Vidament
Frédéric Vidament Liste Divers
JOIGNY C'EST VOUS
  • Frédéric Vidament
  • Julia Grapin
  • Alexandre Meslin
  • Gwendoline Ponas
  • Carlos Londono Wolff
  • Magali Bredemestre
  • José Babeu
  • Rosita Richard
  • Quentin Leduc
  • Melody Brizou
  • Philippe Barreaud
  • Nadie Corret
  • Alain Berthet
  • Françoise Delestre
  • Thierry Millescamps
  • Mélodie Andres
  • Ruben Michelet
  • Dalila Bredemestre
  • Stéphane Petiot
  • Jennifer Petiot
  • Jean Botcazou
  • Saïdi Michelet
  • Olivier Meheust
  • Myriam Grid
  • Jérémy Capello
  • Colette Reiff
  • Angelo Monsieux
  • Sophie Servant
  • Stéphane Ponas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Soret
Nicolas Soret (23 élus) L'union de la gauche 		1 335 55,07%
  • Nicolas Soret
  • Frédérique Colas
  • Enguerrand Daniel-Trélin
  • Laurence Marchand
  • Richard Zeiger
  • Linda Guedjali
  • Mohammed Belkaid
  • Bernadette Monnier
  • Bernard Moraine
  • Murielle Le Roy
  • Jean Mesny
  • Françoise Depardon
  • Eric Apffel
  • Anne Mielnik-Meddah
  • Hassan Laribia
  • Elisabeth Lefèvre
  • Kevin Augé
  • Michelle Barry
  • Abdelkarim Handichi
  • Ludivine Dufour
  • Jean Parmentier
  • Anne-Marie Bon
  • Hafid Zamharir
Jean-Michel Haudiquet
Jean-Michel Haudiquet (3 élus) Union pour le jovinien 		603 24,87%
  • Jean-Michel Haudiquet
  • Céline Rossigneux-Fouquereau
  • Nicolas Deiller
Christophe Delaunay
Christophe Delaunay (3 élus) Collectif citoyen pour joigny 		486 20,04%
  • Christophe Delaunay
  • Sophie Callé
  • Thierry Leau
Participation au scrutin Joigny
Taux de participation 45,28%
Taux d'abstention 54,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 523

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Moraine
Bernard Moraine (25 élus) Joigny, continuons ensemble 		1 799 49,68%
  • Bernard Moraine
  • Frédérique Colas
  • Nicolas Soret
  • Laurence Marchand
  • Claude Josselin
  • Bernadette Monnier
  • Richard Zeiger
  • Ginette Bertrand
  • Mohammed Belkaïd
  • Sylvie Chevallier
  • Yann Chandivert
  • Isabelle Michaud
  • Benoît Herr
  • Christine Devillechabrolle
  • Jean Parmentier
  • Monique Pautré
  • Jean Mesny
  • Olivia Lawson-Placca
  • Hassan Laribia
  • Ludivine Dufour
  • Yves Bonnet
  • Françoise Depardon
  • Ulrich Ducrot
  • Gaëlle Lassuce
  • Yves Genty
François Jacquet
François Jacquet (7 élus) Joigny 2014 		1 526 42,14%
  • François Jacquet
  • Séverine Pycke
  • Nicolas Deiller
  • Emilie Laforge
  • Marc Belbenoit
  • Corinne Ballantier
  • Jacques Courtat
Claude Dassié
Claude Dassié (1 élu) Rassemblement populaire patriote de joigny 		296 8,17%
  • Claude Dassié
Participation au scrutin Joigny
Taux de participation 59,72%
Taux d'abstention 40,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 3 731

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Moraine
Bernard Moraine Joigny, continuons ensemble 		1 592 45,77%
François Jacquet
François Jacquet Joigny 2014 		1 047 30,10%
Claude Dassié
Claude Dassié Rassemblement populaire patriote de joigny 		437 12,56%
Isabelle Bourassin-Lange
Isabelle Bourassin-Lange Joigny passionnement 		402 11,55%
Participation au scrutin Joigny
Taux de participation 57,55%
Taux d'abstention 42,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 3 596

Villes voisines de Joigny

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