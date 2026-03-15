Résultat de l'élection municipale 2026 à Joigny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Joigny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Joigny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Joigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Joigny
13:46 - Et si l'élection à Joigny se jouait sur la fiscalité ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Joigny, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 199 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 809 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 46,57 % en 2024 (contre environ 21,93 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 324 700 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,7584 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 14,64 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Joigny
Dans la municipalité de Joigny, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore façonnés par l'issue des dernières élections municipales. À l'issue du premier passage aux urnes, Nicolas Soret (Divers gauche) a pris les commandes avec 1 335 voix (55,07%). Juste derrière, Jean-Michel Haudiquet (Divers droite) a obtenu 603 voix (24,87%). La troisième place est revenue à Christophe Delaunay (Divers), s'adjugeant 20,04% des voix. Cette victoire au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Joigny, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront soulever des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Joigny
Les 7 bureaux de vote de la ville de Joigny seront accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. En 2026, les 5 400 votants de Joigny sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Joigny. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Joigny
|Tête de listeListe
|
Nicolas Soret
Liste divers gauche
JOIGNY EN CONFIANCE
|
|
Vincent Hamelin
Liste d'union à l'extrême-droite
Un nouveau souffle pour Joigny
|
|
Frédéric Vidament
Liste Divers
JOIGNY C'EST VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Soret (23 élus) L'union de la gauche
|1 335
|55,07%
|
|Jean-Michel Haudiquet (3 élus) Union pour le jovinien
|603
|24,87%
|
|Christophe Delaunay (3 élus) Collectif citoyen pour joigny
|486
|20,04%
|
|Participation au scrutin
|Joigny
|Taux de participation
|45,28%
|Taux d'abstention
|54,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 523
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Moraine (25 élus) Joigny, continuons ensemble
|1 799
|49,68%
|
|François Jacquet (7 élus) Joigny 2014
|1 526
|42,14%
|
|Claude Dassié (1 élu) Rassemblement populaire patriote de joigny
|296
|8,17%
|
|Participation au scrutin
|Joigny
|Taux de participation
|59,72%
|Taux d'abstention
|40,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|3 731
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Moraine Joigny, continuons ensemble
|1 592
|45,77%
|François Jacquet Joigny 2014
|1 047
|30,10%
|Claude Dassié Rassemblement populaire patriote de joigny
|437
|12,56%
|Isabelle Bourassin-Lange Joigny passionnement
|402
|11,55%
|Participation au scrutin
|Joigny
|Taux de participation
|57,55%
|Taux d'abstention
|42,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|3 596
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