Résultat de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Joinville-le-Pont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Joinville-le-Pont.
L'actu des élections municipales 2026 à Joinville-le-Pont
13:10 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Joinville-le-Pont ?
Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Joinville-le-Pont peut se révéler édifiant. Dès le premier tour, Olivier Dosne (Les Républicains) a surclassé la concurrence en rassemblant 44,04% des bulletins. Derrière, Rémi Decout-Paolini (Modem) a rassemblé 1 587 bulletins valides (30,58%). Une marge marquée. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Olivier Dosne l'a finalement emporté avec 43,67% des bulletins, face à Rémi Decout-Paolini rassemblant 33,12% des électeurs inscrits et Tony Renucci réunissant 23,19% des voix. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Rémi Decout-Paolini ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 74 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Les Républicains a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Joinville-le-Pont
Pour voter, les votants de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Joinville-le-Pont. Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 13 236 électeurs de Joinville-le-Pont de se faire entendre sur les défis qui affectent leur territoire. À Joinville-le-Pont et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, Olivier Dosne (Les Républicains) a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont
|Tête de listeListe
|
Agnès Astegiani
Liste d'union à gauche
JOINVILLE EN COMMUN
|
|
Vincent Denis Pierre Jardin
Liste Divers
JOINVILLE DEMAIN
|
|
Francis Sellam
Liste des Républicains
enSemble pour Joinville
|
|
Bernard Duvert
Liste Divers
JOINVILLE EN VRAI
|
|
Tony Renucci
Liste divers gauche
Réinventons l'esprit village de Joinville-le-Pont
|
|
Areski Oudjebour
Liste divers centre
Joinville Au coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Dosne (24 élus) Joinville avec vous
|2 190
|43,67%
|
|Rémi Decout-Paolini (5 élus) Un nouvel horizon avec les joinvillais
|1 661
|33,12%
|
|Tony Renucci (4 élus) Jaji j'agis j'innove pour joinville-le-pont
|1 163
|23,19%
|
|Participation au scrutin
|Joinville-le-Pont
|Taux de participation
|40,97%
|Taux d'abstention
|59,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 153
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Dosne Joinville avec vous
|2 285
|44,04%
|Rémi Decout-Paolini Un nouvel horizon avec les joinvillais
|1 587
|30,58%
|Tony Renucci Jaji j'agis j'innove pour joinville-le-pont
|1 316
|25,36%
|Participation au scrutin
|Joinville-le-Pont
|Taux de participation
|42,62%
|Taux d'abstention
|57,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 352
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Dosne (26 élus) Joinville avec vous
|3 404
|50,58%
|
|Jean François Clair (4 élus) Unis pour joinville-le-pont
|1 559
|23,16%
|
|Olivier Aubry (3 élus) Vivre joinville ensemble
|1 391
|20,67%
|
|Pascal Ajar Fiers d'etre joinvillais
|375
|5,57%
|Participation au scrutin
|Joinville-le-Pont
|Taux de participation
|56,82%
|Taux d'abstention
|43,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|6 976
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