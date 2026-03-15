Résultat de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont

Tête de listeListe
Agnès Astegiani
Agnès Astegiani Liste d'union à gauche
JOINVILLE EN COMMUN
  • Agnès Astegiani
  • Alexis Leclerc--Dalmet
  • Carla Pritzker
  • Yann Le Gigan
  • Romane Schwarz
  • Gilles Sentenac
  • Michèle Carle
  • Célian Redon
  • Emilie Klein
  • Mathis Dahmani
  • Christelle Nique
  • Nassim Chnifa
  • Claudine Clerbout
  • Yves Forin
  • Michèle Jeannin
  • Michel Dunet
  • Dominique Blaty
  • Jean-François Mondout
  • Claire Carlotti
  • Rodolphe Carlier
  • Lauréline Nierat
  • Loé Bertrand
  • Julie Vinay
  • Lorenzo Janicot
  • Sarah Le Gigan
  • Jérémie Rocques
  • Maë Urzica
  • Philippe Dahmani
  • Assia Chaara
  • Nicolas Criseo
  • Elisabeth Jacquet
  • Alexandre Betsh
  • Huguette Verdier
  • Johan Djebbar
  • Claire Lointier
  • Henri Mosso
  • Michelle Belbeoch
Vincent Denis Pierre Jardin
Vincent Denis Pierre Jardin Liste Divers
JOINVILLE DEMAIN
  • Vincent Denis Pierre Jardin
  • Christelle Fortin
  • Alexandre Raux
  • Edwige Atzert
  • Tristan Lermigeaux
  • Matilda Leclere
  • Thierry Di Renzo
  • Virginie Merckel
  • Robert Farinotti
  • Suzette Fernandes
  • Frederic Payet
  • Nathalie Marques
  • Stéphane Bailly
  • Séverine Sovet
  • Mathis Lebon
  • Tassadit Bardache
  • Cyril Rolland Monnet
  • Karen Tisserand
  • Alexis Monchovet
  • Elise Nsangou
  • Jeremie Dolbeau
  • Laetitia Lachkar
  • Jean Claude Rossignon
  • Barbara Barotte
  • Maxime Gaudilliere
  • Maude Guilbert
  • David Bressand
  • Fernanda Dos Santos Batalha
  • Christophe Lermigeaux
  • Alexia Monchovet
  • Luis Da Silva
  • Hélène Devesa
  • Stephane Bedjai
  • Elsa Ngwem
  • Yannick Moal
  • Patricia Vavasseul
Francis Sellam
Francis Sellam Liste des Républicains
enSemble pour Joinville
  • Francis Sellam
  • Stéphanie Branco
  • Jérôme Tagnon
  • Chantal Allain
  • Maxime Ouanounou
  • Liliane Reuschlein
  • Olivier Lavigne
  • Corinne Fiorentino
  • Frédéric Gomes
  • Béatrice Nicolas-Darrou
  • Brahim Bahmad
  • Chantal Durand
  • François Serge Blois
  • Virginie Tollard
  • Stephan Silvestre
  • Hélène Decotignie
  • Sacha France-Albertini
  • Suzanne Lécroart
  • Jérôme Dupuy
  • Michèle Delomel
  • Axel Haverbèke
  • Saliha Pontvianne
  • Urbain Okou
  • Kourrea Traore
  • Lionel Gautier
  • Pascale Ruimy
  • Patrice Liebermann
  • Lucienne Gustave
  • Alain Gorse
  • Nouria Rottier
  • Noa Louzoun--Lidon
  • Dalia Messica
  • Fabio Branco
  • Marie-Laure Bertin
  • Loïc Delneste
  • Barbara Hubert
  • Patrick Porcherot
Bernard Duvert
Bernard Duvert Liste Divers
JOINVILLE EN VRAI
  • Bernard Duvert
  • Nadia Cre
  • Stanely Pietrzak
  • Bopha-Gaëlle Ros
  • Michel Lafont
  • Christine Descoche
  • Christian Debonnaire
  • Sophie Hadjadj
  • Olivier Corjon
  • Eden Attard
  • Mathieu Mieleszko
  • Natacha Chretien
  • Sylvain Dussart
  • Françoise Séguret
  • Alexis Chatel
  • Béatrice Duval
  • Olivier Courtin
  • Clara Carballo
  • Yannick Poirrier
  • Jacqueline Harroch
  • Théo Dahmani
  • Karine Soulat
  • Jean-Paul Lenin
  • Sabrina Ferroudj
  • Demba Kebe
  • Marie-Thérèse Berthier
  • Nicolas Lafont
  • Joëlle Bohbot
  • Franck Azria
  • Salomé Miet
  • Jean-Baptiste Foucal
  • Maria Fudala
  • Fabrice Brana
  • Nadine Ferroudj
  • Marc Verstraete
Tony Renucci
Tony Renucci Liste divers gauche
Réinventons l'esprit village de Joinville-le-Pont
  • Tony Renucci
  • Carmen Perez
  • Philippe Platon
  • Sandrine Paris-Pescarou
  • Maxence Georgeaud
  • Samia Camara
  • Jean François Clair
  • Laurine Lefort-Henaff
  • Olivier Kurzer
  • Camille Billecocq
  • Alban Saporiti
  • Athéna Perez Augusto-Castano
  • Jerome Glachant
  • Malika M'Bardi
  • Loris Maffioletti
  • Marylin Franck
  • Christophe Duroselle
  • Premila Albouze
  • Khaled Abdel Rassoul
  • Sophie Albert
  • Benjamin Billiet
  • Ourida Hamidi
  • Pascal Bras
  • Marie-Josée Baramble
  • Pascal de Cazenove
  • Charlotte Mendy
  • Emmanuel Lefebvre
  • Catherine Thetiot
  • Philippe Pelage
  • Martine Lafitte
  • Nicolas Moran
  • Garvet Gueye
  • Romain Thiriat
  • Francine Febvre
  • Arnaud Riou
  • Marie-Laure Ayuste-Pelage
  • Benoit Dirat
Areski Oudjebour
Areski Oudjebour Liste divers centre
Joinville Au coeur
  • Areski Oudjebour
  • Ylanit Malet
  • Olivier Aubry
  • Monica Cardos
  • Jean-Luc Peduzzi
  • Frédérique Castillan
  • Rémi Decout-Paolini
  • Luisa Dologuele
  • François Paillé
  • Virginie Henocq
  • Fouad Gattoui
  • Florence So Alves
  • Fernand Ferrer
  • Karima Moussaoui
  • Rémy Genevois
  • Caroline Florentin
  • Idir Boussad
  • Marina Stevanovic
  • Denis Pop
  • Véronique Gentilhomme
  • Farid Hadidi
  • Christine Frossard
  • Gilles Colrat
  • Geneviève Cortes
  • Abderezak Meddah
  • Hafida Benwadih
  • Clayton Puig
  • Valérie Galuppo
  • Beltin Bongolo-Beto
  • Magali Danquin
  • Patrick Mazaleyrat
  • Sandrine Graugnard
  • Gilles Michaud
  • Lamia Harrada
  • Giovani Mole
  • Denise Racz
  • Mickael Mesnard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Dosne
Olivier Dosne (24 élus) Joinville avec vous 		2 190 43,67%
  • Olivier Dosne
  • Chantal Durand
  • Francis Sellam
  • Virginie Tollard
  • Jean-Jacques Gressier
  • Chantal Allain
  • Michel Destouches
  • Liliane Reuschlein
  • Brahim Bahmad
  • Hélène Decotignie
  • Maxime Ouanounou
  • Christelle Fortin
  • Stéphan Silvestre
  • Séverine Dos Santos
  • Guillaume Levannier
  • Murielle Villetelle
  • Julien Karam
  • Laura Manach
  • Jérôme Tagnon
  • Carine Hahn
  • Laurent Ottavi
  • Corinne Fiorentino
  • Frédéric Gomes
  • Stéphanie Branco
Rémi Decout-Paolini
Rémi Decout-Paolini (5 élus) Un nouvel horizon avec les joinvillais 		1 661 33,12%
  • Rémi Decout-Paolini
  • Hélène Danesi
  • Philippe Platon
  • Sandrine Paris-Pescarou
  • Areski Oudjebour
Tony Renucci
Tony Renucci (4 élus) Jaji j'agis j'innove pour joinville-le-pont 		1 163 23,19%
  • Tony Renucci
  • Emilie Klein
  • Frederic Klein
  • Caroline Grillet
Participation au scrutin Joinville-le-Pont
Taux de participation 40,97%
Taux d'abstention 59,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 153

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Dosne
Olivier Dosne Joinville avec vous 		2 285 44,04%
Rémi Decout-Paolini
Rémi Decout-Paolini Un nouvel horizon avec les joinvillais 		1 587 30,58%
Tony Renucci
Tony Renucci Jaji j'agis j'innove pour joinville-le-pont 		1 316 25,36%
Participation au scrutin Joinville-le-Pont
Taux de participation 42,62%
Taux d'abstention 57,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 352

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Dosne
Olivier Dosne (26 élus) Joinville avec vous 		3 404 50,58%
  • Olivier Dosne
  • Chantal Durand
  • Jean-Jacques Gressier
  • Jeannine Chery
  • Rémi Decout
  • Virginie Tollard
  • Areski Oudjebour
  • Chantal Allain
  • Francis Sellam
  • Jennie Petit
  • Pierre Marchadier
  • Liliane Reuschlein
  • Michel Destouches
  • Isabelle Cona
  • Jean-Marie Platet
  • Amele Sellam
  • Boutaieb Kaddani
  • Helene Decotignie
  • Gilles Colrat
  • Christelle Fortin
  • Alain Barugel
  • Caroline Ruiz
  • Maxime Ouanounou
  • Catherine Meunier
  • Stephan Silvestre
  • Corinne Fiorentino
Jean François Clair
Jean François Clair (4 élus) Unis pour joinville-le-pont 		1 559 23,16%
  • Jean François Clair
  • Louise Marie-Mabit
  • Michel Laval
  • Marie-France Astegiani-Merrain
Olivier Aubry
Olivier Aubry (3 élus) Vivre joinville ensemble 		1 391 20,67%
  • Olivier Aubry
  • Chantal Colin
  • Bernard Duvert
Pascal Ajar
Pascal Ajar Fiers d'etre joinvillais 		375 5,57%
Participation au scrutin Joinville-le-Pont
Taux de participation 56,82%
Taux d'abstention 43,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 6 976

Villes voisines de Joinville-le-Pont

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