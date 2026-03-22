Résultat de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Joinville-le-Pont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Joinville-le-Pont.
L'actu des élections municipales 2026 à Joinville-le-Pont
11:52 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Joinville-le-Pont
Francis Sellam (Les Républicains) a terminé en tête du premier volet des municipales 2026 à Joinville-le-Pont il y a une semaine, avec 31,27 % des votes. Tony Renucci (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 22,88 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Agnès Astegiani, étiquetée Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Vincent Denis Pierre Jardin a obtenu 12,02 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Joinville-le-Pont, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 56,76 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Joinville-le-Pont
Le deuxième tour des élections municipales à Joinville-le-Pont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Agnès Astegiani
Liste d'union à gauche
JOINVILLE EN COMMUN
|
|
Francis Sellam
Liste des Républicains
enSemble pour Joinville
|
|
Tony Renucci
Liste divers centre
L'UNION POUR JOINVILLE-LE-PONT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis SELLAM (Ballotage) enSemble pour Joinville
|2 338
|31,27%
|Tony RENUCCI (Ballotage) Réinventons l'esprit village de Joinville-le-Pont
|1 711
|22,88%
|Agnès ASTEGIANI (Ballotage) JOINVILLE EN COMMUN
|1 211
|16,20%
|Vincent Denis Pierre JARDIN (Ballotage) JOINVILLE DEMAIN
|899
|12,02%
|Areski OUDJEBOUR (Ballotage) Joinville Au coeur
|804
|10,75%
|Bernard DUVERT JOINVILLE EN VRAI
|514
|6,87%
|Participation au scrutin
|Joinville-le-Pont
|Taux de participation
|56,76%
|Taux d'abstention
|43,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|7 607
Source : ministère de l’Intérieur
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