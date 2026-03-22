Résultat de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Joinville-le-Pont

Le deuxième tour des élections municipales à Joinville-le-Pont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Agnès Astegiani
Agnès Astegiani Liste d'union à gauche
JOINVILLE EN COMMUN
  • Agnès Astegiani
  • Alexis Leclerc--Dalmet
  • Carla Pritzker
  • Yann Le Gigan
  • Romane Schwarz
  • Gilles Sentenac
  • Michèle Carle
  • Célian Redon
  • Emilie Klein
  • Mathis Dahmani
  • Christelle Nique
  • Nassim Chnifa
  • Claudine Clerbout
  • Yves Forin
  • Michèle Jeannin
  • Michel Dunet
  • Dominique Blaty
  • Jean-François Mondout
  • Claire Carlotti
  • Rodolphe Carlier
  • Lauréline Nierat
  • Loé Bertrand
  • Julie Vinay
  • Lorenzo Janicot
  • Sarah Le Gigan
  • Jérémie Rocques
  • Maë Urzica
  • Philippe Dahmani
  • Assia Chaara
  • Nicolas Criseo
  • Elisabeth Jacquet
  • Alexandre Betsh
  • Huguette Verdier
  • Johan Djebbar
  • Claire Lointier
  • Henri Mosso
  • Michelle Belbeoch
Francis Sellam
Francis Sellam Liste des Républicains
enSemble pour Joinville
  • Francis Sellam
  • Stéphanie Branco
  • Jérôme Tagnon
  • Chantal Allain
  • Maxime Ouanounou
  • Liliane Reuschlein
  • Olivier Lavigne
  • Corinne Fiorentino
  • Frédéric Gomes
  • Béatrice Nicolas-Darrou
  • Brahim Bahmad
  • Chantal Durand
  • François Serge Blois
  • Virginie Tollard
  • Stephan Silvestre
  • Hélène Decotignie
  • Sacha France-Albertini
  • Suzanne Lécroart
  • Jérôme Dupuy
  • Michèle Delomel
  • Axel Haverbèke
  • Saliha Pontvianne
  • Urbain Okou
  • Kourrea Traore
  • Lionel Gautier
  • Pascale Ruimy
  • Patrice Liebermann
  • Lucienne Gustave
  • Alain Gorse
  • Nouria Rottier
  • Noa Louzoun--Lidon
  • Dalia Messica
  • Fabio Branco
  • Marie-Laure Bertin
  • Loïc Delneste
  • Barbara Hubert
  • Patrick Porcherot
Tony Renucci
Tony Renucci Liste divers centre
L'UNION POUR JOINVILLE-LE-PONT
  • Tony Renucci
  • Carmen Perez
  • Vincent Denis Pierre Jardin
  • Sandrine Paris-Pescarou
  • Areski Oudjebour
  • Christelle Fortin
  • Bernard Duvert
  • Samia Camara
  • Rémi Decout-Paolini
  • Athéna Perez Augusto-Castano
  • Philippe Platon
  • Matilda Leclere
  • Stanely Pietrzak
  • Monica Cardos
  • Maxence Georgeaud
  • Camille Billecocq
  • Tristan Lermigeaux
  • Karima Moussaoui
  • Jean François Clair
  • Alexia Monchovet
  • Jean-Luc Peduzzi
  • Malika M'Bardi
  • Mathis Lebon
  • Marie-Josée Baramble
  • Olivier Kurzer
  • Nadia Cre
  • Olivier Aubry
  • Marylin Franck
  • Alban Saporiti
  • Suzette Fernandes
  • Jerome Glachant
  • Françoise Séguret
  • Loris Maffioletti
  • Sophie Albert
  • Christophe Duroselle
  • Ourida Hamidi
  • Benjamin Billiet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis SELLAM
Francis SELLAM (Ballotage) enSemble pour Joinville 		2 338 31,27%
Tony RENUCCI
Tony RENUCCI (Ballotage) Réinventons l'esprit village de Joinville-le-Pont 		1 711 22,88%
Agnès ASTEGIANI
Agnès ASTEGIANI (Ballotage) JOINVILLE EN COMMUN 		1 211 16,20%
Vincent Denis Pierre JARDIN
Vincent Denis Pierre JARDIN (Ballotage) JOINVILLE DEMAIN 		899 12,02%
Areski OUDJEBOUR
Areski OUDJEBOUR (Ballotage) Joinville Au coeur 		804 10,75%
Bernard DUVERT
Bernard DUVERT JOINVILLE EN VRAI 		514 6,87%
Participation au scrutin Joinville-le-Pont
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 7 607

Source : ministère de l’Intérieur

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