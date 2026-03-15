Résultat municipale 2026 à Joinville-le-Pont (94340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Joinville-le-Pont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Joinville-le-Pont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Joinville-le-Pont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis SELLAM
Francis SELLAM enSemble pour Joinville 		2 338 31,27%
Tony RENUCCI
Tony RENUCCI Réinventons l'esprit village de Joinville-le-Pont 		1 711 22,88%
Agnès ASTEGIANI
Agnès ASTEGIANI JOINVILLE EN COMMUN 		1 211 16,20%
Vincent Denis Pierre JARDIN
Vincent Denis Pierre JARDIN JOINVILLE DEMAIN 		899 12,02%
Areski OUDJEBOUR
Areski OUDJEBOUR Joinville Au coeur 		804 10,75%
Bernard DUVERT
Bernard DUVERT JOINVILLE EN VRAI 		514 6,87%
Participation au scrutin Joinville-le-Pont
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 7 607

Source : ministère de l’Intérieur

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