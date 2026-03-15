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19:21 - Comment la composition démographique de Joinville-le-Pont façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Joinville-le-Pont, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Dans l'agglomération, 18,30% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,17% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,74%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,47% et d'une population étrangère de 12,80% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,79% à Joinville-le-Pont, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - Le RN à Joinville-le-Pont : quelle place aux élections de 2026 ? Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Joinville-le-Pont en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 9,97% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 22,58% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 5,88% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Joinville-le-Pont comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 15,78% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 17,24% pour le parti à la flamme. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Joinville-le-Pont aux municipales ? L'envie d'aller voter des électeurs de Joinville-le-Pont constituera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales 2026. Pour rappel, la participation s'élevait à 42,62 % lors des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que la pandémie du Covid-19 se propageait dans la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 10 283 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 79,30 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 59,48 % des électeurs (soit environ 7 849 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,51 %, bien au-delà des 52,54 % enregistrés en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Joinville-le-Pont comme une localité fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Joinville-le-Pont il y a deux ans À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Joinville-le-Pont avaient poussé en tête la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 18,48% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Joinville-le-Pont avaient ensuite favorisé Joao Martins Pereira (Union de la gauche) avec 42,49% au premier tour, devant Michel Herbillon (Les Républicains) avec 36,76%. Au second tour, c'est en revanche Michel Herbillon (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 51,84% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Joinville-le-Pont a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Joinville-le-Pont affichait un profil politique atypique lors des dernières élections Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Joinville-le-Pont plaçait Emmanuel Macron en tête avec 33,48% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 26,13%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 77,42% pour Emmanuel Macron, contre 22,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Joinville-le-Pont accordaient leurs suffrages à Erik Pagès (Nupes) avec 32,48% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Michel Herbillon (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 56,72%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Joinville-le-Pont comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Joinville-le-Pont Pour ce qui est des contributions locales à Joinville-le-Pont, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 411 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 1 714 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 40,67 % en 2024 (contre 26,92 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 561 900 euros en 2024. Un produit qui est loin des 10,77254 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 24,30 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Joinville-le-Pont ? Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Joinville-le-Pont peut se révéler édifiant. Dès le premier tour, Olivier Dosne (Les Républicains) a surclassé la concurrence en rassemblant 44,04% des bulletins. Derrière, Rémi Decout-Paolini (Modem) a rassemblé 1 587 bulletins valides (30,58%). Une marge marquée. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Olivier Dosne l'a finalement emporté avec 43,67% des bulletins, face à Rémi Decout-Paolini rassemblant 33,12% des électeurs inscrits et Tony Renucci réunissant 23,19% des voix. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Rémi Decout-Paolini ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 74 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Les Républicains a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées.