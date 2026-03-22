Résultat de l'élection municipale 2026 à Jonquières : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jonquières

Le deuxième tour des élections municipales à Jonquières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Orivelle
Sébastien Orivelle Liste divers droite
Réussir Jonquières ensemble
  • Sébastien Orivelle
  • Lydia Clemenson
  • Pascal Graillot
  • Orianne Cocogne
  • Marc Hoffmann
  • Maéva Renaudeau
  • Denis Brunet
  • Stéphanie Kipienne
  • Ludovic Ramez
  • Maïté Hoffart
  • Patrice Reling
  • Fabienne Bousquet
  • Claude Mercier
  • Maria Ortega
  • Bruno Vanhelst
  • Servane Joseph
  • Jérémy Chafer
  • Sandrine Klyz
  • Frédéric Dagnet
  • Virginie Ionescu
  • François Panza
  • Aurélie Armata
  • Mathieu Chretien
  • Marine Orivelle
  • Alain Philippi
  • Marie Frank
  • Michel Chaillol
  • Hélène Durali
  • Gérard Clemenson
  • Isabel Sanchez
Emile Cavasino
Emile Cavasino Liste du Rassemblement National
Le renouveau jonquiérois
  • Emile Cavasino
  • Sonia Mayeur
  • Gérard Ratajezak
  • Anaïs Hurter
  • Ludovic Lenoir
  • Carole Veuve
  • Jérémy Sauvayre
  • Sandrine Jouanno
  • Jean-Claude Bonnet
  • Muriel Charmasson
  • Alain Cuer
  • Emilie Vella
  • Jean-Daniel Vandevoorde
  • Mylène Bataller
  • Lilian Boulet
  • Muriel Robinault
  • Didier Bataller
  • Nathalie Boussot-Nelaton
  • Pierre Hurter
  • Carole Comini
  • Mattéo Chanté
  • Chantal Dittli
  • Stéphane Clément
  • Monique Lemaire
  • Alain Latard
  • Marie-Line Berard
  • Pierre Bual
  • Sandrine Palacios
  • Pierre Belmontet
Claudine Maffre
Claudine Maffre Liste divers droite
Faire revivre Jonquières
  • Claudine Maffre
  • Thierry Vermeille
  • Gwenaëlle Buchet
  • Laurent Ruchon
  • Véronique Dao-Castes
  • Raphaël Viard
  • Sonia Cappeau Frejabue
  • Christophe Marchan
  • Aurélie Bayle
  • Alexandre-Xavier Quicq
  • Delphine Pailhas
  • Hervé Faure
  • Aurélie Michels
  • Eric Ros
  • Bérengère Deloison
  • Yves Fiuza
  • Sandrine Faggin
  • Philippe Faure
  • Henriette Mongey
  • Marc Guillet
  • Katia Lopez Garbani
  • Thibaud Calvet
  • Micheline Gilles
  • Ricardo Padilla
  • Sandra Pouzol
  • José Martinez
  • Suzanne Emmonot
  • Denis Ploix
  • Jacqueline Onde
  • Gérard Dethes
  • Victoria Douce

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jonquières

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien ORIVELLE
Sébastien ORIVELLE (Ballotage) Réussir Jonquières ensemble 		910 38,86%
Claudine MAFFRE
Claudine MAFFRE (Ballotage) Faire revivre Jonquières 		897 38,30%
Emile CAVASINO
Emile CAVASINO (Ballotage) Le renouveau jonquiérois 		535 22,84%
Participation au scrutin Jonquières
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 2 399

Source : ministère de l’Intérieur

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