Résultat de l'élection municipale 2026 à Jonquières : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jonquières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Jonquières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jonquières.
L'actu des élections municipales 2026 à Jonquières
11:47 - Que disaient les résultats des municipales à Jonquières dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Jonquières, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a vu 61,94 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Sébastien Orivelle (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 38,86 % des bulletins valides. Ensuite, Claudine Maffre (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 38,30 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 22,84 %, Emile Cavasino (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jonquières
Le deuxième tour des élections municipales à Jonquières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Orivelle
Liste divers droite
Réussir Jonquières ensemble
|
|
Emile Cavasino
Liste du Rassemblement National
Le renouveau jonquiérois
|
|
Claudine Maffre
Liste divers droite
Faire revivre Jonquières
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jonquières
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien ORIVELLE (Ballotage) Réussir Jonquières ensemble
|910
|38,86%
|Claudine MAFFRE (Ballotage) Faire revivre Jonquières
|897
|38,30%
|Emile CAVASINO (Ballotage) Le renouveau jonquiérois
|535
|22,84%
|Participation au scrutin
|Jonquières
|Taux de participation
|61,94%
|Taux d'abstention
|38,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|2 399
Source : ministère de l’Intérieur
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