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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Jonzac Dans la ville de Jonzac, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 273 hab par km² et un taux de chômage de 14,24%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 006 euros par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1681 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,36%) et le nombre de résidences HLM (6,74% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 25,91%, comme à Jonzac, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Quelle est la place du RN à Jonzac ? Le mouvement nationaliste ne comptait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Jonzac en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,73% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 37,60% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,83% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 32,83% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,42% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 32,86% pour le RN. Il achèvera sa course avec 37,24% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 63,65 % d'abstention à Jonzac L'envie d'aller voter des électeurs de Jonzac constituera un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Pour rappel, la participation atteignait 36,35 % lors des municipales de 2020, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 71,11 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 50,40 % au premier tour en 2022 à 63,03 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 50,13 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Jonzac : retour sur les élections de 2024 Lors des élections européennes, le résultat à Jonzac s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,42%), devant Valérie Hayer (20,20%) et Raphaël Glucksmann (15,59%). Les élections des députés à Jonzac quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Raphaël Gerard (Ensemble !) aux avants-postes avec 37,09% au premier tour, devant Pascal Markowsky (Rassemblement National) avec 32,86%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Raphaël Gerard culminant à 62,76% des suffrages exprimés localement. Le panorama politique de Jonzac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Jonzac ? Lors des législatives de 2022, les votants de Jonzac plébiscitaient Raphaël Gerard (Ensemble !) avec 41,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,17%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Jonzac accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,13%, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,40% pour Emmanuel Macron, contre 37,60% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Jonzac une place forte du courant central.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Jonzac Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Jonzac, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,90 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 183 360 €, marquant une forte baisse face aux quelque 649 500 euros récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Jonzac atteint désormais environ 41,41 % en 2024 (contre 19,91 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne nationale, évaluée à environ 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Jonzac s'est établi à 1 147 € en 2024, alors que ce montant se situait à 782 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats des municipales de 2020 à Jonzac Il y a 6 ans, qui avait remporté les élections municipales à Jonzac ? Sans aucune opposition, 'Union républicaine pour l'expansion de jonzac et le vivre ensemble' a sans surprise engrangé 778 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Jonzac, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette fois, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. Un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).