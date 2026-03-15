Résultat municipale 2026 à Jonzac (17500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jonzac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jonzac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jonzac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CABRI
Christophe CABRI (23 élus) Une énergie commune pour JONZAC 		1 132 65,36%
  • Christophe CABRI
  • Delphine MATTEI-PETEAU
  • Patrick CARRÉ
  • Nathalie SABLON
  • Julien GLEMET
  • Stéphanie MENOUVRIER
  • Thomas MASSON
  • Sandra PÉROT
  • Pierre-Jacques RAMBEAUD
  • Tuula LAHDELMA
  • Pierre PITEAU
  • Christine JOUBERT
  • Nicolas LACOUTURE
  • Fabienne RICHARD
  • Denis BLANCHARD
  • Monique HUSSON
  • Paul RAHÉ
  • Emilie PELETTE
  • Daniel HO
  • Alexandra PAULAY
  • Vincent DUFOUR
  • Elodie FORTE
  • Christopher CHAPLAIN
Jean-François MOUGARD
Jean-François MOUGARD (4 élus) JONZAC, COEUR BATTANT 		600 34,64%
  • Jean-François MOUGARD
  • Barbara LACHAMP
  • Christophe GADRAS
  • Hélène DUBUS HÉRAUD
Participation au scrutin Jonzac
Taux de participation 64,20%
Taux d'abstention 35,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 768

Source : ministère de l’Intérieur

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